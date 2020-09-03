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UA-Футбол проведет стрим до и после матча Украина - Швейцария

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Время встречи - 21:15

UA-Футбол проведет стрим до и после матча Украина - Швейцария
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол проведет очередной стрим на youtube-канале. Два выпуска будут посвящены старту сборной Украины в Лиге наций!

В четверг, третьего сентября, украинцы встретятся со Швейцарией на Арене Львов. За полчаса до стартового свистка UA-Футбол традиционно проведет прямой эфир с предисловием к поединку. Эксперты Александр Севидов и Георгий Грошев вместе с ведущим Александром Рыженко обсудят последние новости из лагеря сине-желтых и сделают свой прогноз на поединок. Включайте нас в 21:15.

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Более того, сразу после финального свистка состоится второй эфир, во время которого эксперты поговорят о главных событиях игры. Старт в 23:45.

И самое главное - не забывайте общаться в чате нашей трансляции. Самые интересные вопросы и комментарии обязательно прозвучат в эфире!

Стрим перед матчем Украина - Швейцария

Стрим после матча Украина - Швейцария

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В статье: Украина Швейцария Лига Наций
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