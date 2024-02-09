Кучер: Многие считают, что Украина уже выиграла группу Лиги наций, но может быть не так

Бывший тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2024/2025 , по итогам которой сборная Украины будет соревноваться с Чехией, Албанией и Грузией.

— Вы довольны жребием для сборной?

— Трудно сказать, просто точно не будет. Чехи – очень крепкая команда, всегда физически хорошо подготовленные, атлетические. Грузинов с албанцами тоже списывать не стоит. Если вспомнить, как мы с ними раньше играли, там были определенные проблемы. Можно считать, что где-то равная группа. Не стоит забывать, что это футбол и здесь угадать не так-то просто. Все будут играть на максимум и отдавать свои силы на футбольном поле. Непростая группа. Хотя многие считают, что Украина уже выиграла группу и вышла дальше. Но может быть не так, как того хотим мы и как сейчас на картинке.

— Могла нам выпасть Англия из первой корзины. Это было бы шоком для команды Реброва?

– Я не думаю, что это было бы шоком. Но в последнее время сборная Украины где-то вторым номером играет лучше с фаворитами. В нашей группе стоит выделить разве чехов, которые немного сильнее других. А с грузинами и албанцами нужно будет раскрывать оборону соперников, а в таких матчах нашей сборной всегда тяжеловато. Команды закрываются, затем организуют быстрые контратаки и с этим нужно справляться. А когда мы так играем с фаворитами, то у нас в большинстве своем все получается и мы довольствовались даже лучшим результатом. Можно припомнить последнюю игру с итальянцами, когда был шанс победить и выйти на Евро на прямую. Но посмотрим, как это будет. Хочется, чтобы выиграли группу.

— У вас большой опыт в матчах за сборную. Лига наций или Евро или какая-нибудь квалификация — это имеет значение? Или в играх за главную команду страны нужно всегда отдавать всего себя?

— Неважно, какой это турнир. Даже контрольные матчи – это всегда ответственность. Ты играешь за свою страну, на тебя народ смотрит, болеет. Здесь нужно отдаваться всегда на 100%, даже на 200% и больше.

— От кого из футболистов ждете, что может выстрелить на турнире?

— Мне трудно что-либо прогнозировать. Есть главный тренер, подбирающий состав команды. Я ведь не знаю, кого Сергей Ребров вызовет. Потому и не могу чего-то ожидать. Все штаб делает, они наберут некоторых футболистов и будут работать с ними. А там посмотрим, кто из них выстрелит.

— Кому из команд, которые есть в группе, больше не повезло?

– Кому не повезло? Но нельзя так говорить, будем смотреть по последней игре. Кто выйдет дальше – тому повезло, кто вылетит – тому не повезло. Явного аутсайдера тяжело выделить, все игры будут интересны. Все силы будут отданы на поле, чтобы набрать как можно больше очков и в итоге занять первое место.