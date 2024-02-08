Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги наций 2024/25

Сегодня, 8 февраля, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги наций 2024/25. Узнала своих соперников и сборная Украины .

В процедуре будет фигурировать и сборная Украины, которая была сеяной из второй корзины Дивизиона В.

В итоге, сборная Украины попала в группу B1.

Чехия

Украина

Албания

Грузия

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Ну и отметим, что группа будет разыграна по классической схеме: по два матча (дома и на выезде для каждой сборной) между соперниками. Победители групп повысятся в Дивизион А, последние места опустятся в Дивизион С. Третьи места групп Дивизиона В поспорят в плей-офф за право остаться в Дивизионе В со вторыми местами групп Дивизиона С. А вторые места Дивизиона В будут иметь шанс повыситься в Дивизион А через плей-офф с третьими местами групп А.

Также победители групп Лиги наций будут иметь шанс выйти в плей-офф квалификации ЧМ-2026 в случае провала в классическом отборе.