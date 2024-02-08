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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги наций 2024/25

Национальная сборная Украины
Обновлено

В Париже состоялась жеребьевка Лиги наций следующего сезона

Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги наций 2024/25

УЕФА

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 февраля, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги наций 2024/25. Узнала своих соперников и сборная Украины.

В процедуре будет фигурировать и сборная Украины, которая была сеяной из второй корзины Дивизиона В.

В итоге, сборная Украины попала в группу B1.

  • Чехия
  • Украина
  • Албания
  • Грузия
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Ну и отметим, что группа будет разыграна по классической схеме: по два матча (дома и на выезде для каждой сборной) между соперниками. Победители групп повысятся в Дивизион А, последние места опустятся в Дивизион С. Третьи места групп Дивизиона В поспорят в плей-офф за право остаться в Дивизионе В со вторыми местами групп Дивизиона С. А вторые места Дивизиона В будут иметь шанс повыситься в Дивизион А через плей-офф с третьими местами групп А.

Также победители групп Лиги наций будут иметь шанс выйти в плей-офф квалификации ЧМ-2026 в случае провала в классическом отборе.

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Комментарии
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La Scala (Milano)
08.02.2024 в 20:26
Норм. Це не Англія з першої корзинки, і не турки з 4-тої
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Комментарии 6
La Scala (Milano)
08.02.2024 в 20:26
Норм. Це не Англія з першої корзинки, і не турки з 4-тої
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0
0
vlotko (Броди)
08.02.2024 в 19:57
Грузини, можуть всім програти, але проти нас вийдуть як на останній бій .
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1
1
terber (ternopil)
08.02.2024 в 19:54
будем з албанцями за 1 боротися
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
08.02.2024 в 19:45
Не дивлячись на прогнози... ми не отримали головну англо-турецьку біль А з іншими можемо та повинні битися за перше місце. Бо класу виграти на класі гравців не вистачить!
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2
1
La Scala (Milano)
08.02.2024 в 20:28
Дядько, залиш свої 50-річні терміни " давнини битися- боротися при собі. Потрібно ГРАТИ в футбол і вигравати грою , а не боротьбою
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0
0
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okolegko (Київ)
08.02.2024 в 19:41
До англійців не потрапили – це головне. Бодатися за 1-ше місце можемо і зобов’язані
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2
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