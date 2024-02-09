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Маркевич - о жеребьевки Лиги наций: Нормальный жребий. Можно не только играть, но и выигрывать группу

Национальная сборная Украины
Обновлено

Вполне нормальный жребий для нашей команды

Маркевич - о жеребьевки Лиги наций: Нормальный жребий. Можно не только играть, но и выигрывать группу

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2024/2025, по итогам которой сборная Украины будет соревноваться с Чехией, Албанией и Грузией.

— Как вам жеребьевка?

— Да нормальный жребий, со всеми командами нужно не просто играть, но и выигрывать. Жребий хороший, могло быть и хуже.

— Чего следует ожидать от этого турнира?

— Лига наций – интересный турнир. Нам нужно выигрывать свой дивизион и подниматься выше.

— С кем из соперников будет тяжелее всего: Чехия, Албания или Грузия?

– Все команды в последнее время прогрессируют. И сборная Албании, Грузии – это сейчас совсем другие команды. Ну а чехи – это один из фаворитов группы. Ну, но я еще раз говорю, что украинская команда сейчас на ходу, поэтому и нужно бороться за первое место в группе.

– Прямой конкурент – это сборная Чехии?

– Да и албанцы сейчас непростой соперник, грузины тоже могут себя ярко проявить. Но считаю, что сборная Украины в итоге должна занять первое место.

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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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vlotko (Броди)
09.02.2024 в 16:58
Чехія фаворит, дивіться як сильно грають чешські команди в єврокубках і їх команди у матчах передсезонної підготовки.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
09.02.2024 в 16:58
Чехія фаворит, дивіться як сильно грають чешські команди в єврокубках і їх команди у матчах передсезонної підготовки.
Ответить
0
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