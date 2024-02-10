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Сергей Ковалец - об игре сборной Украины в Лиге Наций: С каждой командой будет сложно, но интересно
Предположил игру сборной Украины
Фото: ФК Інгулець
Бывший главный тренер кировоградского "Ингульца" Сергей Ковалец поделился мнением о том, что ожидать от сборной Украины в турнире лиги наций:
Надо уважать всех соперников. Мы понимаем, что футбол развивается. Читал интервью Сергея Реброва, и он говорил, что сейчас стоит думать о матчах плей-офф, чтобы выйти на Чемпионат Европы и уехать в Германию. Если говорить по соперникам, то нет топ соборных: Англии, Италии или других. Но и у грузин или албанцев будет большая мотивация, чтобы занять первое место в группе.
С кем будет играть тяжелее всего?
Думаю, с каждой командой будет сложно, но интересно. Один минус: мы будем играть все матчи. Не в Украине, к сожалению. Играли бы дома, было бы легче. Здесь свои болельщики. Но мотивация у наших игроков достаточно высока, и многие сборники играют очень хорошо в европейских чемпионатах, в своих клубах.
Что следует сборной Украины наигрывать на этом турнире? Как вообще относиться к таким испытаниям?
Сборная не так и часто собирается. Плюс мало времени на подготовку к играм. Поэтому очень хорошо, что есть подобные турниры и матчи с хорошими соперниками. Они позволяют наиграть состав. Это еще шанс молодежи. А таких у нас много есть в чемпионате Украины и за рубежом. Поэтому нужно относиться к таким поединкам серьезно, потому что это дополнительный шанс выйти на большой турнир.
Спрогнозируйте по местам, все позиции в нашей группе.
Хотелось, чтобы мы заняли первое место и вышли в дивизион А. Думаю, что так и будет. А кто какое в итоге место будет иметь? Не знаю. Давайте не будем гадать. Равная группа. Выделить фаворита даже сложно.
Напомним, 8 февраля состоялась жеребьевка группы В1, согласно которой соперниками нашей национальной команды стали сборные Албании, Грузии и Чехии. Первую игру сборная Украины проведет 7 сентября с албанцами. Заключительную – 19 ноября.
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