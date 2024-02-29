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Определился первый в истории чемпион женской Лиги наций
В финальном поединке встречались Испания и Франция
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 28 февраля состоялся финальный матч Лиги наций среди женщин-2024, в котором встречались Испания и Франция. Испанки оказались сильнее, обыграв француженок со счетом 2:0.
В составе "Фурии рохи" отличились Айтана Бонмати и Мариона Кальдентей. Испания стала победителем первого в истории розыгрыша женской Лиги наций. В борьбе за третье место Германия одолела Нидерланды (2:0)
Лига наций среди женщин. Финал
Испания - Франция 2:0
Голы: Бонмати, 32, Кальдентей, 53.
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