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Определился первый в истории чемпион женской Лиги наций

Лига наций УЕФА

В финальном поединке встречались Испания и Франция

Определился первый в истории чемпион женской Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду, 28 февраля состоялся финальный матч Лиги наций среди женщин-2024, в котором встречались Испания и Франция. Испанки оказались сильнее, обыграв француженок со счетом 2:0.

В составе "Фурии рохи" отличились Айтана Бонмати и Мариона Кальдентей. Испания стала победителем первого в истории розыгрыша женской Лиги наций. В борьбе за третье место Германия одолела Нидерланды (2:0)

Лига наций среди женщин. Финал
Испания - Франция 2:0
Голы: Бонмати, 32, Кальдентей, 53.

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Испания Франция
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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