Определился первый в истории чемпион женской Лиги наций

В среду, 28 февраля состоялся финальный матч Лиги наций среди женщин-2024, в котором встречались Испания и Франция. Испанки оказались сильнее, обыграв француженок со счетом 2:0.

В составе "Фурии рохи" отличились Айтана Бонмати и Мариона Кальдентей. Испания стала победителем первого в истории розыгрыша женской Лиги наций. В борьбе за третье место Германия одолела Нидерланды (2:0)

Лига наций среди женщин. Финал

Испания - Франция 2:0

Голы: Бонмати, 32, Кальдентей, 53.