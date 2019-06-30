Германия - Испания онлайн трансляция матча

Поединок между командой Германия и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.
Дата проведения матча: 03.09.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Германия и командой Испания:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Германия осталась с поражением. Столкновение Испания и Германия в предыдущем футбольном матче 30.06.2019 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв
Прошедший матч команды Германия был сыгран против Северная Ирландия - 19.11.2019, в рамках турнира Евро 2020 2020 и закончился победой команды Германия.
Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро
Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Румыния - 18.11.2019, в рамках турнира Евро 2020 2020 и закончился победой команды Испания.
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