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Германия - Испания онлайн трансляция матча

Лига Наций - 03 сентября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Германия
0 - 0
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перерыв
Испания
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Германия
34%
Ничья
31%
Испания
34%
Личные встречи
Германия
2
Побед
5
Игр
2
Побед
Испания
ЧЕ-2019 U-21 2019/2020
30.06.2019 - 21:45 Испания 2 - 1 Завершен Германия
Контрольные матчи 2017/2018
23.03.2018 - 21:45 Германия 1 - 1 Завершен Испания
Евро-2017 U-21 2017/2018
30.06.2017 - 21:45 Германия 1 - 0 Завершен Испания
Контрольные матчи 2013/2014
18.11.2014 - 21:45 Испания 0 - 1 Завершен Германия
Последние матчи - Германия
Евро 2020 2020
19.11.2019 - 21:45 Германия 6 - 1 Завершен Северная Ирландия В
Евро 2020 2020
16.11.2019 - 21:45 Германия 4 - 0 Завершен Беларусь В
Евро 2020 2020
13.10.2019 - 21:45 Эстония 0 - 3 Завершен Германия В
Международные товарищеские матчи 2019
09.10.2019 - 21:45 Германия 2 - 2 Завершен Аргентина Н
Международные товарищеские матчи 2019
09.10.2019 - 21:30 Германия 2 - 2 Завершен Аргентина Н
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Последние матчи - Испания
Новости команд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Германия
34%
Ничья
31%
Испания
34%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Кевин Трапп
    Вратарь
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 2
    Тило Керер
    Защитник
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 7
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 9
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 4
    Торрес Pau Francisco
  • 19
    Родриго
    Нападающий
  • 15
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 22
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 14
    Хосе Гайя
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 5
    Джонатан Та
    Защитник
  • 20
    Суат Сердар
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 17
    Роберт Кох
  • 4
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 11
    Джан-Лука Вальдшмидт
  • 10
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 22
    Оливер Бауман
    Вратарь
  • 18
    Кай Хавец
    Полузащитник
  • 6
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 13
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 16
    Родриго Эрнандес
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Опасный момент
Прорвался в левый фланг Родриго в контратаке! Пробил в дальний низом! Трапп контролировал эпизод и спас ворота!
43'
Испания в атаке, но к воротам соперников не особо стремится.
41'
Опасный момент
Удар Наваса с левого угла штрафной был блокирован! А ведь, если бы он удачно обработал перевод до этого, мог бы получится более опасный момент!
39'
Дракслеру збили темп рывка с левого фланга подкатом. Опасный штрафной для немцев!
37'
Опасный момент
Выше ворот отправил мяч Вернер неподготовленным ударом с левого фланга штрафной!
36'
Руис полез в дриблинг у чужой штрафной, но сам же и сфолили против соперника в итоге.
33'
Контроль от Испании в центре поля. Высушивающий темп.
31'
Перехвачена длинная диагональ на Сане в правый фланг штрафной.
29'
Заброс Вернера с левого фланга получился неточным.
27'
Уголовой
Алькантара подал угловой с правого фланга точно в руки Траппу.
26'
Дальний заброс от Гарсии перехватили защитники.
23'
Опасный момент
Трапп! Не пустил голкипер мяч в ворота после удара Бускетса после подачи углового с правого фланга!
20'
Начали рубить друг друга игроки. Пострадали в разные моменты Навас и Гюндоган.
18'
Опасный момент
САНЕ! Де Хеа вновь потащил! Лерой на правом фланге подловил отскок, после чего закутил в дальний! Голкипер спас!
16'
Катает мяч Германия по центру поля.
13'
Уголовой
Угловой Кроос подал очень неудачно.
11'
Опасный момент
Керер ворвался на правый фланг штрафной, после чего мощно пробил в ближний угол, который успел закрыть де Хеа!
9'
Офсайд
Вернер залез в офсайд после длинной передачи верхом со своей половины.
8'
А теперь и сам Алькантара отметился фолом.
5'
Джан в центре поля уронил Тиаго.
2'
Торрес подавал с правого фланга, но защита вынесла на угловой.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Аррисабалага, Симон, Льоренте, Мерино, Ольмо, Морено, Гарсия, Родри, Фати, Оскар, Регилон.
Испания: де Хеа — Карвахаль, Рамос, П. Торрес, Гайя — Фабиан Руис, Бускетс, Тиаго — Навас, Родриго, Ф. Торрес.
Запасные: Лено, Бауманн, Гинтер, Та, Нойхаус, Брандт, Вальдшмидт, Кох, Хаверц, Сердар.
Германия: Трапп — Керер, Зюлле, Рюдигер, Госенс — Кроос, Джан, Гюндоган — Сане, Вернер, Дракслер.
Стали известны стартовые составы:
Даниэле Орсато (Чио, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках подгруппы 4 лиги А. На поле стадиона "Мерседес-Бенц-Арена" (Штутгарт, Германия) сыграют Германия и Испания.
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Анонс матча Германия - Испания 03.09.2020, Лига Наций

Поединок между командой Германия и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 03.09.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Германия и командой Испания:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Германия осталась с поражением. Столкновение Испания и Германия в предыдущем футбольном матче 30.06.2019 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Германия - Испания можно посмотреть 03.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Германия - Испания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Прошедший матч команды Германия был сыгран против Северная Ирландия - 19.11.2019, в рамках турнира Евро 2020 2020 и закончился победой команды Германия.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро

Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Румыния - 18.11.2019, в рамках турнира Евро 2020 2020 и закончился победой команды Испания.

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