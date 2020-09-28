"Ливерпуль" - Арсенал онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Лиги Англия 2021.
Дата проведения матча: 01.10.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Арсенал (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 28.09.2020 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Арсенал - 28.09.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против "Ливерпуль" - 28.09.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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