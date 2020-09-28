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"Ливерпуль" - Арсенал онлайн трансляция матча

Кубок Лиги Англия - 01 октября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
"Ливерпуль"
Ливерпуль
0 - 0
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39'
Арсенал
Лондон
Ход матча
15' Такуми Минамино
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
40%
Ничья
33%
Арсенал
27%
Личные встречи
"Ливерпуль"
7
Побед
21
Игр
6
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 3 - 1 Завершен Арсенал
Суперкубок Англии 2021
29.08.2020 - 18:30 Арсенал 1 - 1 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2021
15.07.2020 - 22:15 Арсенал 2 - 1 Завершен "Ливерпуль"
Кубок Лиги Англия 2021
30.10.2019 - 21:30 "Ливерпуль" 5 - 5 Завершен Арсенал
Последние матчи - "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 3 - 1 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2019/2020
20.09.2020 - 18:30 Челси 0 - 2 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2019/2020
12.09.2020 - 19:30 "Ливерпуль" 4 - 3 Завершен Лидс Юнайтед В
Суперкубок Англии 2021
29.08.2020 - 18:30 Арсенал 1 - 1 Завершен "Ливерпуль" Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.08.2020 - 16:45 Зальцбург 2 - 2 Завершен "Ливерпуль" Н
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 3 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2019/2020
19.09.2020 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
12.09.2020 - 14:15 Фулхэм 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Суперкубок Англии 2021
29.08.2020 - 18:30 Арсенал 1 - 1 Завершен "Ливерпуль" Н
Кубок Англии 2021
01.08.2020 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершен Челси В
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
40%
Ничья
33%
Арсенал
27%
Главные события
Такуми Минамино
15'
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
    15
  • 59
    Гарри Уилсон
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 16
    Марко Груич
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 76
    Уильямс Neco
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 7
    Букайо Сака
  • 8
    Себальос Даниэль
  • 19
    Пепе Николас
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
  • 31
    Сеад Колашинац
    Полузащитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 6
    Габриел Мартинелли
Запасные игроки
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 62
    Келлехер Каумхин
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 5
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 67
    Харви Эллиот
  • 3
    Тирни
  • 24
    Рейсс Нелсон
    Нападающий
  • 15
    Эйнсли Мэйтленд-Найлс
    Полузащитник
  • 9
    Александр Ляказетт
    Нападающий
  • 23
    Давид Луис
  • 25
    Мохамед Эль-Ненни
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
38'
Рабона с левого фланга штрафной от Джонса была перехвачена.
37'
Жота протолкнул мяч в центре штрафной, на Минамино, однако Такуми выжали защитники.
35'
Хирургически точный подкат от Груйича против Сака в левом полуфланге атаки Арсенала.
34'
Джонс дальним ударом с правого фланга отправил мяч точно в руки Лено.
33'
Вновь "красные" в контроле. У центра поля передают друг другу мяч.
31'
Отправил на газон Уилсона в центре поля Холдинг фолом со спины.
28'
Ужасное исполнение от Уилсона подачи со стандарта.
28'
Штрафной для хозяев в левом фланге атаки.
26'
На своей половине перепасовку устроил Ливерпуль под натиском соперников.
22'
Ван Дейк неудачно попытался подключиться к атаке, после чего в его зоне пришлось подстраховывать Милнеру.
21'
Нет эмоций у игры, за исключением действий японца из Ливерпуля.
19'
Собирает фолы Минамино на чужой половине. И к чему такая грубость?
16'
Офсайд
Гол! Подачу Суареша с правого фланга замкнул коленом Джака, однако до этого у защитника увидели офсайд. А где он, собственно, был?!
15'
Желтая карточка
Предупрежден Минамино за удар Себальоса по ногам у левого угла чужой штрафной во вне игровой ситуации.
14'
Попытка Арсенала ответить атакой через центр поля заглохла, стоило только им выйти со своей половины.
12'
Опасный момент
Не смог точно пробить в касание Груйич после прострела с левого фланга от Жоты в центральную зону штрафной!
11'
Угловой на правом фланге заработал Неко.
9'
Не все в порядке у Ливерпуля с обороной сегодня, вот они и атакуют в данные минуты. Так спокойнее.
7'
Опасный момент
Адриан сумел выстоять в ближнем бою после получения мяча у правого угла штрафной со стороны Нкетиа!
5'
Достаточно ровный темп поединка. Арсенал в небольшом преимуществе в контроле мяча.
2'
Подыграл себе Неко рукой, принимая верховой мяч в правом фланге атаки.
1'
В активный прессинг играет даже "резервный" состав Ливерпуля. Тут ничего нового.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Рунарссон, Давид Луис, Тирни, Эльнени, Мэйтланд-Найлз, Нельсон, Ляказетт.
Арсенал: Лено — Седрик, Холдинг, Габриэль, Колашинац — Себалльос, Уиллок, Джака — Пепе, Нкетиа, Сака.
Запасные: Келлехэр, Фабиньо, Вейналдум, Гомес, Робертсон, Ориги, Эллиот.
Ливерпуль: Адриан — Н. Уильямс, Р. Уильямс, ван Дейк, Милнер — Уилсон, Джонс, Круич — Салах, Жота, Минамино.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Кевин Френд (Лестер, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала Кубка Английской лиги. На поле стадиона "Энфилд" (Ливерпуль, Англия) сыграют Ливерпуль и тульский Арсенал.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Арсенал 01.10.2020, Кубок Лиги Англия

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Лиги Англия 2021.

Дата проведения матча: 01.10.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 28.09.2020 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Арсенал можно посмотреть 01.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Лиги Англия. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Арсенал - 28.09.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против "Ливерпуль" - 28.09.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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