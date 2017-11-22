"Ювентус" - "Барселона" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ювентус" - "Барселона" 28.10.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 28.10.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Ювентус" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 22.11.2017 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против Верона - 25.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Реал - 24.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Реал.

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