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"Ювентус" - "Барселона" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 28 октября 2020, 22:00
Рейтинг матча:
"Ювентус"
Турин
0 - 1
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49'
"Барселона"
Барселона
Ход матча
14' Усман Дембеле
Кто победит?
206 Пользователей сделало свой выбор
"Ювентус"
31%
Ничья
22%
"Барселона"
48%
Личные встречи
"Ювентус"
1
Побед
5
Игр
2
Побед
"Барселона"
Лига Чемпионов 2017/2018
22.11.2017 - 21:45 "Ювентус" 0 - 0 Завершен "Барселона"
Лига Чемпионов 2017/2018
12.09.2017 - 21:45 "Барселона" 3 - 0 Завершен "Ювентус"
Лига Чемпионов 2016/2017
19.04.2017 - 21:45 "Барселона" 0 - 0 Завершен "Ювентус"
Лига Чемпионов 2016/2017
11.04.2017 - 21:45 "Ювентус" 3 - 0 Завершен "Барселона"
Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
25.10.2020 - 22:00 "Ювентус" 1 - 1 Завершен Верона Н
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен "Ювентус" В
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Кротоне 0 - 0 Завершен "Ювентус" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 21:30 Кротоне 1 - 1 Завершен "Ювентус" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 21:45 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Наполи Н
Показать больше
Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
24.10.2020 - 17:00 "Барселона" 1 - 3 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 22:00 "Барселона" 5 - 1 Завершен Ференцварош В
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Хетафе 1 - 0 Завершен "Барселона" П
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 22:00 "Барселона" 1 - 1 Завершен "Севилья" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
01.10.2020 - 22:15 Сельта 0 - 3 Завершен "Барселона" В
Показать больше
Кто победит?
206 Пользователей сделало свой выбор
"Ювентус"
31%
Ничья
22%
"Барселона"
48%
Главные события
Деян Кулусевски
45+3'
14'
Усман Дембеле ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 44
    Деян Кулусевски
    45+3
  • 13
    Данило
    Вратарь
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 28
    Мери Демирал
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
    14
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 4
    Araujo Роналд
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
45+3'
Желтая карточка
Кулусевски получил желтую карточку за свой фол.
42'
Немного успокоился темп встречи. "Ювентус" контролирует мяч.
39'
Рабио зацепил Пьянича. Штрафной для "Барселоны".
36'
Опасный момент
Дембеле и Месси растерзали оборону хозяев, но Щесны не дал поразить свои ворота! "Ювентус" отбился.
33'
Опасный момент
Кулусевски принял шикарный перевод Рабио, но далее был пас прямо в ноги сопернику. Атака "Юве" провалилась.
30'
Офсайд
Мората снова забивает! Арбитр остановил встречу. Снова офсайд.
27'
Нету забрал мяч в руки после флангового прострела Кьезы.
26'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:0 в пользу "Барселоны".
23'
Опасный момент
Месси пробил в дальний после шикарной передачи пяткой от Гризманна! Мимо створа!
20'
Мората сфолил в атаке. Свободный для "Барсы".
19'
Прострел Кулусевски на Морату! Мяч не дошел до адресата.
17'
Инфо
Владение мячом - 58%/42% в пользу "Барселоны".
15'
Офсайд
Сразу ответ от "Юве"! Мората забивает, но арбитр отменил взятие ворот. Офсайд.
14'
Гоооол!!!
Дембеле принял мяч от Месси. Усман вырвался на ударую позицию и пробил в дальний угол! Мяч попал в Кьезу и отскочил в ворота! 0:1!
12'
Кьеза пошел в обыгрыш на троих игроков соперника и потерпел фиаско.
9'
"Ювентус" владеет мячом. Моментов не наблюдается.
6'
Бонуччи забросил далеко вперед. Дибала не смог принять эту подачу. Нету перехватил мяч.
4'
Опасный момент
Пьянич нанес удар со средней дистанции! Щесны отразил! Удар Гризманна! Штанга!
2'
Опасный момент
Ошибка от Демирала! Месси с мячом! Месси! Бонуччи вынес за лицевую. Угловой.
1'
Свисток
Матч начался!
"Ювентус", стартовый состав: Щесны - Демирал, Бонуччи, Данило - Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Кулусевски - Кьеза, Мората, Дибала. Запасные: Буффон, Пинсольо, Артур, Рэмси, Маккенни, Бернардески, де Винтер, Фработта, Портанова, Риччо.
"Барселона", стартовый состав: Нету - Роберто, Араухо, Лангле, Альба - Пьянич, де Йонг - Гризманн, Педри, Дембеле - Месси. Запасные: Пенья, Арнау, Дест, Бускетс, Аленья, Брайтвейт, Пуч, Тринкан, Фати, Фирпо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча: "Ювентус" - "Барселона". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Ювентус" - "Барселона" 28.10.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 28.10.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Ювентус" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 22.11.2017 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - "Барселона" можно посмотреть 28.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против Верона - 25.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Реал - 24.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча "Ювентус" - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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