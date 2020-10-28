"Барселона" - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Ювентус не проигрывает в последних 8 играх.

Ювентус не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Барселона выиграл 3 домашних матчей подряд.

Барселона выигрывает первый тайм в 44% матчей, Ювентус выигрывает в 41% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Ювентус выигрывает в 41%.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Недавнее выступление команды Барселона в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Ювентус.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ювентус (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 3, команда Ювентус выиграла 0, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).

Барселона забивает 1.4 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 0.2 гола против команды Барселона (в среднем).

Барселона забивает 2.42 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Ювентус - 1.6.

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Ювентус - 0.8.

Барселона выиграл последние 5 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.

Ювентус выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Во время последних 10 встреч, команда Барселона выиграла 4 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-9 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Барселона забил 25% голов между минутами 76-90?