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"Барселона" - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 08 декабря 2020, 21:45 - Камп Ноу
Главный судья: Тобиас Штилер
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
0 - 2
Обновить
38'
"Ювентус"
Турин
Ход матча
13' Роналду К.
Кто победит?
167 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
40%
Ничья
17%
"Ювентус"
44%
Интересные факты
  • Ювентус не проигрывает в последних 8 играх.
  • Ювентус не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Барселона выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 44% матчей, Ювентус выигрывает в 41% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Ювентус выигрывает в 41%.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Ювентус.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ювентус (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 3, команда Ювентус выиграла 0, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).
  • Барселона забивает 1.4 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 0.2 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона забивает 2.42 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Ювентус - 1.6.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Ювентус - 0.8.
  • Барселона выиграл последние 5 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Ювентус выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Во время последних 10 встреч, команда Барселона выиграла 4 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-9 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ювентус забил 27% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
"Барселона"
3
Побед
6
Игр
1
Побед
"Ювентус"
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 "Ювентус" 0 - 2 Завершен "Барселона"
Лига Чемпионов 2017/2018
22.11.2017 - 21:45 "Ювентус" 0 - 0 Завершен "Барселона"
Лига Чемпионов 2017/2018
12.09.2017 - 21:45 "Барселона" 3 - 0 Завершен "Ювентус"
Лига Чемпионов 2016/2017
19.04.2017 - 21:45 "Барселона" 0 - 0 Завершен "Ювентус"
Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2020/2021
05.12.2020 - 22:00 Кадис 0 - 0 Завершен "Барселона" Н
Лига Чемпионов 2020/2021
02.12.2020 - 22:00 Ференцварош 0 - 3 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
29.11.2020 - 15:15 "Барселона" 4 - 0 Завершен Осасуна В
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
21.11.2020 - 22:00 "Атлетико" 1 - 0 Завершен "Барселона" П
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Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
05.12.2020 - 19:00 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2019/2020
05.12.2020 - 18:45 "Ювентус" 2 - 1 Завершен Торино В
Лига Чемпионов 2020/2021
02.12.2020 - 22:00 "Ювентус" 3 - 0 Завершен Динамо В
Чемпионат Италии 2019/2020
28.11.2020 - 19:15 Беневенто 1 - 1 Завершен "Ювентус" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
28.11.2020 - 19:00 Беневенто 0 - 0 Завершен "Ювентус" Н
Показать больше
Кто победит?
167 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
40%
Ничья
17%
"Ювентус"
44%
Главные события
13'
Роналду К. ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 2
    Серджино Дест
  • 4
    Ronald Araújo
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 17
    Франциско Тринсао
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 13
    Данило
    Вратарь
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 7
    Роналду К.
    13
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 8
    Аарон Рэмси
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 9
    Брэйтуэйт Мартин
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 29
    De La Fuente K.
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 28
    Mingueza Оскар
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 26
    Инаки Пена
  • 12
    Рикард Пуйг
  • 23
    Самуэль Умтити
    Защитник
  • 6
    Карлос Аленья
    Полузащитник
  • 24
    Хуниор Фирпо
  • 19
    Фернандеш Матеус
  • 37
    Dragusin R. (C
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 38
    Джанлука Фработта
    Защитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 34
    Да Граса Cosimo Marco
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 39
    Маноло Портанова
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
Тренеры
Статистика матча
50%
Владение мячем
50%
Трансляция
22'
Опасный момент
Буффон потащил из левого нижнего угла своих ворот удар от Месси со средней дистанции!
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Центр обороны Барселоны просто бросил Маккенни в центре штрафной при подаче от Куадрадо с правого фланга!
17'
Мората(!) перехватил у чужой штрафной прострел Деста с правого фланга на Месси.
15'
Ювентус показывает контроль в центре поля после забитого гола.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Криштиану приехал за голами! Точный удар с пенальти по центру ворот! SIIII!
12'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Во как! Роналду забежал в левый фланг штрафной, где ему поставил руками блок Араухо!
11'
Темп поединка далек от топ-матча. Команды меняются контролем с завидной частотой.
9'
Данило кое-как пробил из-за пределов штрафной. За попытку можно засчитать, но не более.
8'
Опасный момент
Роналду получил прострел с левого фланга у центрального входа в штрафную, но низом пробил точно в руки тер Штегена!
7'
Барселона качественно встречает на своей половине. Юве тяжело в атаке.
5'
Сбил открывавшегося в левом фланге атаки Морату де Йонг.
4'
Фол от Маккенни в центре поля против уходящего в контратаку через центр поля Педри.
4'
Попытка прострела Деста с левого фланга была блокирована.
2'
Каталонцы забрали себе мяч от первых минут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Щесны, Пинсольо, Дибала, Кьеза, Рабио, Бентанкур, Бернардески, Да Граса, Дрэгушин, Фработта, Портанова, Кулусевски.
Ювентус: Буффон — Данило, Бонуччи, де Лихт — Куадрадо, Маккенни, Артур, Алекс Сандро — Рэмси — Мората, Роналду.
Запасные: Нето, Пенья, Бускетс, Аленья, Брайтвейт, Пуч, Коутиньо, Фернандес, Умтити, Фирпо, Мингеса, де ла Фуэнте.
Барселона: тер Штеген — Дест, Араухо, Лангле, Альба — Пьянич, де Йонг — Тринкан, Месси, Педри — Гризманн.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Тобиас Штилер (Обертсхаузен, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы G. На поле стадиона "Камп Ноу" (Барселона, Испания) сыграют каталонская Барселона и туринский Ювентус.
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Анонс матча "Барселона" - "Ювентус" 08.12.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 08.12.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой "Ювентус" (Турин):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 28.10.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - "Ювентус" можно посмотреть 08.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Кадис - 05.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Торино - 05.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Барселона" - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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