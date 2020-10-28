"Барселона" - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Камп Ноу.
Дата проведения матча: 08.12.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой "Ювентус" (Турин):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 28.10.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде
Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Кадис - 05.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Торино - 05.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.
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