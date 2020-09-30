ФК Львов - Ворскла онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 01.11.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой Ворскла (Полтава):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Ворскла и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 30.09.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Георгий Цецадзе
Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против СК Днепр-1 - 24.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Шахтер - 24.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
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