  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Львов - Ворскла Смотреть онлайн
В тренде

ФК Львов - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 ноября 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
1 - 0
Обновить
78'
Ворскла
Полтава
Ход матча
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
25%
Ничья
27%
Ворскла
48%
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
7
Игр
4
Побед
Ворскла
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
03.07.2020 - 19:00 ФК Львов 2 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
09.11.2019 - 17:00 ФК Львов 2 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 5 Завершен Заря П
Показать больше
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 14:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 14:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Показать больше
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
25%
Ничья
27%
Ворскла
48%
Трансляция
75'
Офсайд
Эрнест залез в оффсайд, стандарт для гостей.
74'
Кане фолит на левом фланге атаки против Клименчука, штрафной.
72'
Замена
Замена у Ворсклы: вместо Ребенка на поле вышел Кравчук.
70'
Замена
Замена у Львова: вместо Чиряка на поле вышел Эрнест, вместо Айнсалу играет Якимец.
68'
Опасный момент
Пердута пробивал с центра вратарской оппонента, но выстрел был заблокирован.
66'
Уголовой
Угловой для Ворсклы, подача, Сабину затылком выносит мяч.
65'
Опасный момент
Пердута прошел по левому флангу, прострелил в штрафную Костика, там оказался Щербак, он пробил, но прямо в руки голкиперу.
63'
Казлаускас пробивает со стандарта, Резник забирает мяч.
62'
Теперь на поле лежит Шина, как же много нарушений в сегодняшнем матче.
61'
Еще один фол, теперь против Кане, розыгрыш, подача в штрафную, Сабину головой вынес круглого.
59'
Желтая карточка
Желтая для Махмутовича за фол неподалеку собственных ворот.
58'
Опасный момент
Шикарным пасом вывели Казлаускаса на рандеву с голкипером соперника, но первый слишком сильно отпустил мяч, а второй вовремя вышел с ворот.
57'
Чиряк пробил из-за пределов вратарской Резника, мяч полетел выше рамки.
56'
Степанюк падает на линии штрафной соперника, намекая на штрафной, но рефери фола не увидел.
54'
Штрафной для полтавчан, Михоуби фолит против Степанюка, подача во вратарскую Костика, голкипер на выходе забирает мяч.
53'
Желтая карточка
Рефери показывает желтую главному тренеру Ворсклы.
51'
Кане с левого фланга ворвался в штрафную соперника, отдал пас на партнера, но защитник перехватил мяч.
49'
Желтая карточка
Щербак грубо сфолил против Чиряка, желтая для игрока Ворсклы. Рефери рассматривал повторы минуты три на предмет красной.
46'
Замена
Замена у Ворсклы: вместо Челядина на поле вышел Щербак.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+1'
Якубу заработал опасный штрафной для своей команды, Кане пробивает, намного выше ворот.
45'
Инфо
Рефери компенсировал 1 минуту ко времени первого тайма.
43'
Уголовой
Угловой для гостей, подача, удар головой от Степанюка, защитник выносит мяч, после повторного навеса пробивает Скляр, мяч летит выше рамки Костика.
41'
Желтая карточка
Желтая для Грисё за фол в центре поля против Степанюка.
40'
Пас на левом фланге на ход Якубу, но Грисё оттесняет его от мяча, от ворот.
38'
Ребенок кладет Чиряка в центре поля, штрафной.
37'
Челядин падает в штрафной соперника, но рефери пенальти не ставит.
35'
Казлаускас фолит в атаке против Пердуты, штрафной.
34'
Пытается Ворскла организовать атаку, держа мяч под контролем, но не просто подобраться к воротам львовян.
32'
Еще один штрафной для хозяев, подача в штрафную соперника, Резник на выходе забрал круглого.
30'
Чиряк навесил на Айнсалу, но тот не сумел ни остановить, ни сделать скидку на партнера, от ворот.
29'
Скляр фолит недалеко от собственных ворот, опасный стандарт.
28'
Гоооол!!!
Нич прошел по левому флангу, сместился в центр вратарской Резника и точным ударом по низу отправил круглого в сетку ворот Ворсклы.
26'
Якубу простреливал с левого фланга в штрафную Львова, Махмутович перехватил мяч.
24'
Пас на правый фланг в ход Пердуте, но слишком сильно, от ворот для Костика.
22'
Замена
Замена у Ворсклы: вместо Кулача на поле вышел Пешич.
20'
Кулач похоже потянул мышцу, скорее всего понадобится ему замена.
19'
Уголовой
Угловой для полтавчан, Кане подает, Чеснаков пробивает головой, но в то место, где стоит голкипер.
18'
Опасный момент
Ребенок пробивает метров с тридцати, хороший выстрел, но голкипер потащил.
16'
Шина фолит в атаке против Якубу, штрафной для Ворсклы.
15'
Опасный момент
Нич пробивает с линии штрафной соперника в дальнюю девятку, мяч летит немного выше ворот Резника.
13'
Уголовой
Кулач заработал угловой для своей команды, подача в штрафную Львова, защитник вынес круголого.
12'
Сабину прорывался по правому флангу, но защитники гостей взяли того в коробку и отобрали мяч.
10'
Скляр фолит в центре поля против Казлаускаса, много грязи сегодня от обеих команд.
9'
Опасный момент
Ребенок имел возможность вырваться на рандеву с голкипером, но Костик играет на выходе, от ворот.
8'
Желтая карточка
Желтая для Кулача за фол в центре поля против Махмутовича.
6'
Желтая карточка
Желтую зарабатывает Нич за фол в центре поля против Скляра.
5'
Снова фол на правом фланге атаки, против Степанюка играют не по правилам. Со стандарта ничего не удалось выжать Ворскле.
3'
Уголовой
Степанюк заработал штрафной на правом фланге атаки, разыграли полтавчане, подача во вратарскую, Степанюк пробивает головой, мяч летит на угловой, который опасностью не завершился.
2'
Гости с первых минут взяли мяч под контроль, пытаясь закрепиться на чужой половине поля.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Ворскла): Резник, Чеснаков (кап), Кане, Кулач, Пердута, Ребенок, Скляр, Степанюк, Челядин, Яворский, Якубу.
Инфо
Стартовый состав (Львов): Костик, Сабину (кап), Михоуби, Айнсалу, Грисё, Казлаускас, Клименчук, Махмутович, Нич, Чиряк, Шина.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему внимания текстовая трансляция матча 8 тура украинской Премьер-Лиги между командами Львов и Ворскла.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
gwer (LWIW)
01.11.2020 в 17:36
Невже забили? Дивина
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
01.11.2020 в 17:21
Бей маленьких и слабых!
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 16:30 - Сегодня Фрайбург Фрайбург 2 Байер Байер 3 Завершен 16:00 - Сегодня Торино Торино 0 Лацио Лацио 0 Завершен 16:00 - Сегодня Специя Специя 0 "Ювентус" 0 Завершен 15:45 - Сегодня Ньюкасл Ньюкасл 2 Эвертон Эвертон 1 Завершен 15:45 - Сегодня Торино Торино 3 Лацио Лацио 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Львов - Ворскла 01.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 01.11.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Ворскла и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 30.09.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Ворскла можно посмотреть 01.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Георгий Цецадзе

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против СК Днепр-1 - 24.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Шахтер - 24.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Львов - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен