Италия - Польша онлайн трансляция матча

Анонс матча Италия - Польша 15.11.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Италия и командой Польша будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020/2021.

Дата проведения матча: 15.11.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Италия и командой Польша:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Италия, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Италия и Польша в предыдущем футбольном матче 15.11.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия

Страна: Италия

Тренер: Джампьеро Вентура



Предыдущий поединок команды Италия был сыгран против Польша - 15.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Польша

Страна: Польша

Тренер: Адам Навалка



Предыдущий матч команды Польша был сыгран против Италия - 15.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Италия.

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