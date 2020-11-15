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Италия - Польша онлайн трансляция матча

Лига Наций - 15 ноября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Италия
2 - 0
Матч завершен
Польша
Ход матча
26' Гжегож Крыховяк 28' Жоржиньо 30' Андреа Белотти
46' Петр Зелиньски 62' Яцек Гуральски 64' Доменико Берарди 74' Аркадиуш Милик 77' Яцек Гуральски 79' Стефано Окака Чука 83' Доменико Берарди 89' Стефан Эль-Шаарави
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Италия
50%
Ничья
23%
Польша
27%
Личные встречи
Италия
3
Побед
5
Игр
0
Побед
Польша
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Италия 2 - 0 Завершен Польша
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Польша 0 - 0 Завершен Италия
Чемпионат Австралии 2020
02.06.2019 - 18:30 Италия 1 - 0 Завершен Польша
Лига Наций 2018/2019
14.10.2018 - 21:45 Польша 0 - 1 Завершен Италия
Последние матчи - Италия
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Италия 2 - 0 Завершен Польша В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Нидерланды Н
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Польша 0 - 0 Завершен Италия Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:45 Италия 0 - 0 Завершен Молдова Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Италия 6 - 0 Завершен Молдова В
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Последние матчи - Польша
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Италия 2 - 0 Завершен Польша П
Сборная Украины 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Польша 2 - 0 Завершен Украина В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Польша 3 - 0 Завершен Босния и Герцеговина В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Польша 0 - 0 Завершен Италия Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:45 Польша 0 - 0 Завершен Финляндия Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Италия
50%
Ничья
23%
Польша
27%
Главные события
ГООЛ! Доменико Берарди
83'
77'
Яцек Гуральски
62'
Яцек Гуральски
Андреа Белотти
30'
ГООЛ! Жоржиньо
28'
26'
Гжегож Крыховяк
Составы команд
Стартовый состав
  • 21
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 10
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 9
    Андреа Белотти
    Нападающий
    30
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 5
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
    28
  • 18
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 3
    Эмерсон
    Защитник
  • 15
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 16
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 18
    Бартош Берешиньски
    Защитник
  • 15
    Камил Глик
    Защитник
  • 5
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 16
    Аркадиуш Река
  • 10
    Гжегож Крыховяк
    Полузащитник
    26
  • 17
    Moder Якуб
  • 19
    Себастьян Шимански
  • 8
    Кароль Линетты
Запасные игроки
  • 17
    Джанмарко Феррари
    Защитник
  • 14
    Роберто Сориано
    Полузащитник
  • 1
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 6
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 7
    Стефано Окака Чука
    Нападающий
    79
  • 12
    Алессио Краньо
    Вратарь
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 11
    Доменико Берарди
    Нападающий
    83 64
  • 22
    Стефан Эль-Шаарави
    Нападающий
    89
  • 3
    Себастиан Валюкевичз
  • 6
    Яцек Гуральски
    77 62
  • 11
    Камил Гросицки
    Полузащитник
  • 20
    Петр Зелиньски
    46
  • 4
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 7
    Аркадиуш Милик
    Нападающий
    74
  • 13
    Мацей Рыбус
  • 12
    Лукаш Скорупски
    Вратарь
  • 2
    Павел Бохневич
    Защитник
  • 22
    Лукаш Фабиански
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 2:0! Поляки не показали ничего в этот вечер!
90'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 3 мин.
90'
Замена
Эль Шаарави заменил Инсинье.
89'
Замена
Ди Лоренцо вышел вместо Флоренци.
88'
Левандовски обыграл Ачерби в центре поля, но решил сразу бить с серьезной авантюрой в своих действиях.
86'
Польша вновь потеряла уверенность в действиях.
83'
Гоооол!!!
ГОЛ! Берарди не стал прощать очередную ошибку обороны Польши! Передача Инсинье в правый фланг штрафной завершилась ударом в ближний угол!
81'
Опасный момент
Берешински бросился под удар с левого фланга штрафной от Эмерсона!
79'
Замена
На замену Белотти вышел Окака.
79'
Офсайд
Офсайд у Инсинье после заброса из глубины.
77'
Вторая желтая
Идиотский поступок от Гуральски. Очередной подкат против Белотти завершился вторым предупреждением.
76'
Берарди агрессивно пошел в стык против Рецы. Как бы повреждения у поляка не было.
74'
Замена
Линетти был заменен на Милика.
72'
Опасный момент
Явное попадание мяча в руку Беднарека при ударе Белотти с правого фланга штрафной. Мяч идет в створ, увеличен объем тела, пенальти нет. Арбитр?!
70'
Нет обострения от Польши за 70 минут. Доннарумма уже замерз бы, если бы игра проходила на выезде.
67'
Гуральский откровенно исполняет грязь. Линетти сбил Жоржиньо на чужой половине, после чего 6-й номер Польши ударил лежавшего на газоне соперника ногой по лицу.
65'
Опасный момент
Проскакал мяч в стороне от левой штанги после не самого удачного удара Берарди с правого фланга!
62'
Замена
Берарди вышел вместо Бернардески.
61'
Желтая карточка
Что творит Гуральский! К чему был такой откровенный прыжок в ноги Белотти в правом фланге атаки?!
59'
Щесны спокойно забрал мяч в руки при попытке удара с подкруткой от Инсинье с левого фланга.
56'
Эмерсон простреливал с левого фланга в центр штрафной, но Белотти провалил первое касание.
56'
Продолжает наращивать процент владения мячом Италия.
53'
Опасный момент
Лишь угловой удалось заработать сборной Италии после роскошной атаки со множеством передач на чужой половине.
50'
Левандовски и Ачерби не стали пасовать в верховой борьбе в центре поля, но теперь оба на газоне.
48'
Опасный момент
Барелла пробил чуть выше ближней девятки, в правом фланге штрафной завершая скидку во второй тем от Белотти!
46'
Замена
Шимански был заменен на Зьелински.
46'
Замена
Южвяка заменил Гросицки.
46'
Замена
Гуральски вышел вместо Модера.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
Берешински пострадал в результате фола Эмерсона на чужой половине.
45+1'
Глик сумел заблокировать подачу Бареллы с правого фланга.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 3 мин.
43'
Офсайд
Инсинье исполнял дальний штрафной подачей на левый фланг чужих владений, где Ачерби уже стоял в офсайде.
41'
Заблокирована попытка пробить из правого фланга от Бернардески в завершении серии эффектных финтов.
39'
Польша крайне посредственно выглядит в своих попытках атак. Перехода через центр поля нет.
37'
Офсайд
В очевидный офсайд на левом фланге атаки залез Линетти при забросе вперед.
34'
Опасный момент
Замыкал заброс в левый фланг чужой штрафной Белотти, но слету пробил выше ворот, пусть и с близкой дистанции.
32'
Белотти пробивал из полукруга у чужой штрафной, но вовремя под его удар бросился Глик. Рикошет ушел в сторону от правой штанги.
30'
Желтая карточка
И тут же вновь сошлись Белотти и Крыховяк, но теперь уже игрок Италии сыграл опасно против соперника на чужой половине.
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! С пенальти Жоржиньо осторожно пробил в левый нижний!
26'
Желтая карточка
ПЕНАЛЬТИ! Крыховяк потянул на газон Белотти перед вратарской при подаче с левого фланга.
24'
Страсти сошли на нет после прошлого эпизода. Однако VAR мог бы этот эпизод оценить совершенно не в пользу поляка.
21'
Бастони получил по лицу от Левандовски в центральном круге.
20'
Опасный момент
Просто украл гол у Инсинье Белотти сейчас! Блокировка из положения вне игры голкипера Щесны при ударе партнера из центра штрафной.
18'
Контроль мяча от Италии зашкаливает. Польша старается показать прессинг от средней линии.
15'
Заброс в правый фланг штрафной пришел для Бернардески, но Щесны вовремя покинул ворота.
13'
Высоко поднятой ногой пошел в перехват мяча у Бареллы Шимански.
12'
Все в порядке с Бернардески. Уже разбегался, и спокойно может принимать диагональ метров на 50.
10'
Какие-то проблемы у Бернардески возникли. Пауза.
7'
Опасный момент
Пямо перед собой отразил мяч Щесны при попытки Бернардески закрутить с правого фланга! На отскоке были только свои.
6'
Белотти с правого фланга штрафной зарядил пушку намного выше и в сторону от ближнего угла ворот.
5'
Щесны без особых трудностей перехватил прострел с левого фланга от Эмерсона.
4'
Реца жестко пошел в стык на чужой половине против Бернардески.
2'
Италия в первой осмысленной атаке заработала угловой на правом фланге.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Скорупски, Фабиански, Бохневич, Валюкевич, Кендзера, Гуральски, Милик, Гросицки, Рыбус, Плахета, Зьелински, Пьонтек.
Польша: Щесны — Берешински, Глик, Беднарек, Реца — Крыховяк, Модер — Шимански, Линетти, Южвяк — Левандовски.
Запасные: Сиригу, Краньо, Калабрия, Пессина, Романьоли, Окака, Берарди, Тонали, Сориано, Феррари, Эль Шаарави, Ди Лоренцо.
Италия: Доннарумма — Флоренци, Ачерби, Бастони, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Бернардески, Белотти, Инсинье.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Клеман Тюрпен (Уллен, Франция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A1. На поле стадиона "Мапеи" (Реджо-Эмилия, Италия) сыграют Италия и Польша.
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Анонс матча Италия - Польша 15.11.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Италия и командой Польша будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020/2021.

Дата проведения матча: 15.11.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Италия и командой Польша:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Италия, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Италия и Польша в предыдущем футбольном матче 15.11.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Польша можно посмотреть 15.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Италия - Польша, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Джампьеро Вентура

Предыдущий поединок команды Италия был сыгран против Польша - 15.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Адам Навалка

Предыдущий матч команды Польша был сыгран против Италия - 15.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Италия.

Следите за результатами матча Италия - Польша онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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