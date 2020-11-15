Италия - Польша онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Италия и командой Польша будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020/2021.
Дата проведения матча: 15.11.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Италия и командой Польша:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Италия, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Италия и Польша в предыдущем футбольном матче 15.11.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Джампьеро Вентура
Предыдущий поединок команды Италия был сыгран против Польша - 15.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Италия.
Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Адам Навалка
Предыдущий матч команды Польша был сыгран против Италия - 15.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Италия.
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