Польские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска Угринов-Долгобычев
Эпопея не закончена
EPA UPG
На территории Польши возобновилось блокирование движения для грузовиков на пункте пропуска "Угринов-Долгобичув".
Об этом
"По информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновилось блокирование движения для грузовиков", - говорится в сообщении.
В результате блокировки затруднено движение как на выезд из Польши, так и на въезд.
Ранее польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков по пунктам пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг".
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