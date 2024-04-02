Польские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска Угринов-Долгобычев

На территории Польши возобновилось блокирование движения для грузовиков на пункте пропуска "Угринов-Долгобичув".

Об этом информирует Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"По информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновилось блокирование движения для грузовиков", - говорится в сообщении.

В результате блокировки затруднено движение как на выезд из Польши, так и на въезд.

Ранее польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков по пунктам пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг".