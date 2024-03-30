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Национальная сборная Украины

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Матч Польша – Украина состоится в Варшаве

Национальная сборная Украины

Это подтвердил наставник "кадры"

Матч Польша – Украина состоится в Варшаве

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Сборная Украины проведет перед Чемпионатом Европы-2024 три товарищеских матча. Один из них – против команды Польши в гостях.

Как сообщил главный тренер "кадры" изданию Sport RP, этот поединок состоится в Варшаве на стадионе "Народовый". Поляки там проведут два подряд товарищеских матча. Еще один – против Турции 10 июня.

Сборные ранее встречались в Варшаве. В марте 2023 года победу одержала Украина со счетом 3:1 благодаря голам Ярмоленко, Гусева и Зозули.

Подопечные Реброва также сыграют 3 июня против Германии в Нюрнберге и 11 июня с Молдовой в Кишиневе. Первый тур на Евро-2024 Украина проведет 17 июня против Румынии, а затем сыграет также со Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня).

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Источник:
Rzeczpospolita
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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prom (Черкаssы)
30.03.2024 в 11:03
"В марте 2023 года победу одержала Украина со счетом 3:1 благодаря голам Ярмоленко, Гусева и Зозули" - 13-й ілі 23, какая, собсно, разніца
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Комментарии 1
prom (Черкаssы)
30.03.2024 в 11:03
"В марте 2023 года победу одержала Украина со счетом 3:1 благодаря голам Ярмоленко, Гусева и Зозули" - 13-й ілі 23, какая, собсно, разніца
Ответить
0
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