Матч Польша – Украина состоится в Варшаве

Сборная Украины проведет перед Чемпионатом Европы-2024 три товарищеских матча. Один из них – против команды Польши в гостях.

Как сообщил главный тренер "кадры" изданию Sport RP, этот поединок состоится в Варшаве на стадионе "Народовый". Поляки там проведут два подряд товарищеских матча. Еще один – против Турции 10 июня.

Сборные ранее встречались в Варшаве. В марте 2023 года победу одержала Украина со счетом 3:1 благодаря голам Ярмоленко, Гусева и Зозули.

Подопечные Реброва также сыграют 3 июня против Германии в Нюрнберге и 11 июня с Молдовой в Кишиневе. Первый тур на Евро-2024 Украина проведет 17 июня против Румынии, а затем сыграет также со Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня).