Польша - Италия онлайн трансляция матча

Матч между командой Польша и командой Италия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.
Дата проведения матча: 11.10.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Польша и командой Италия:
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Италия, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Италия и Польша в предыдущем футбольном матче 02.06.2019 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Адам Навалка
Предыдущий матч команды Польша был сыгран против Финляндия - 07.10.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Джампьеро Вентура
Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Молдова - 07.10.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.
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