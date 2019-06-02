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Польша - Италия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 11 октября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Польша
0 - 0
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74'
Италия
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Польша
17%
Ничья
17%
Италия
65%
Личные встречи
Польша
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Италия
Чемпионат Австралии 2020
02.06.2019 - 18:30 Италия 1 - 0 Завершен Польша
Лига Наций 2018/2019
14.10.2018 - 21:45 Польша 0 - 1 Завершен Италия
Лига Наций 2018/2019
07.09.2018 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Польша
Последние матчи - Польша
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:45 Польша 0 - 0 Завершен Финляндия Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Польша 5 - 1 Завершен Финляндия В
Лига Наций 2021
07.09.2020 - 21:45 Босния и Герцеговина 1 - 2 Завершен Польша В
Лига Наций 2021
04.09.2020 - 21:45 Нидерланды 1 - 0 Завершен Польша П
Евро 2020 2020
19.11.2019 - 21:45 Польша 3 - 2 Завершен Словения В
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Последние матчи - Италия
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:45 Италия 0 - 0 Завершен Молдова Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Италия 6 - 0 Завершен Молдова В
Лига Наций 2021
07.09.2020 - 21:45 Нидерланды 0 - 1 Завершен Италия В
Лига Наций 2021
04.09.2020 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Босния и Герцеговина Н
Евро 2020 2020
18.11.2019 - 21:45 Италия 9 - 1 Завершен Армения В
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Новости команд
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Польша
17%
Ничья
17%
Италия
65%
Трансляция
72'
Барелла фолит против Милика в центре поля, штрафной.
70'
Замена
Замена у Польши: вместо Клиха на поле играет Милик.
70'
Замена
Замена у Италии: вместо Кьеза на поле вышел Кин.
69'
Кьеза смещался к центру линии штрафной и хотел пробить, но защитники не дали ему совершить задуманное и отобрали мяч.
67'
Кьеза фолит в центре поля против Глика, штрафной.
65'
Опасный момент
Кьеза выполнил навес в штрафную соперника, Эмерсон головой пробил, мяч пролетел в полуметре от польских ворот.
63'
Уголовой
Угловой для поляков, подача в штрафную, Глик фолит в атаке.
62'
Пас на Пеллегрини в штрафную хозяев, но не успевает он, от ворот для Фабьянски.
60'
Замена
Замена у Польши: вместо Шимански на поле вышел Гросицки.
58'
Офсайд
Длинный пас на Кьеза во фланг, но тот в оффсайде.
57'
Эмерсон с правого фланга подал в штрафную Фабьянски, но голкипер на выходе забирает мяч.
55'
Желтая карточка
Горчиник для Кендзеры за фол в центре поля против Белотти, штрафной.
53'
Удар по воротах Доннарумы с левого угла штрафной от Модера, голкипер переводит мяч на угловой, который опасностю не завершился.
51'
Уголовой
Очередной угловой для Италии, подача в штрафную, Эмерсон фолит в атаке, сдандарт для Польши.
50'
Ачерби пробивает, но стенка принимает удар на себя.
49'
Уголовой
Еще один корнер, Пеллегрини подает, мяч отскакивает к Вератти, который зарабатывает перспективный штрафной.
48'
Уголовой
Угловой для гостей, навес в штрафную, защитник головой вынес мяч.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
44'
Фол в атаке со стороны Жоржинье, штрафной для хозяев.
42'
Фол в центре поля против Левандовски, стандарт для поляков.
40'
Левандовски крутился на линии штрафной соперника, пытаясь обыграть кучу защитников, но не вышло, Ачерби вынес мяч.
39'
Бонуччи делал заброс в сторону ворот соперника на Эмерсона, но слишком сильно, мяч вышел за пределы поля.
38'
Теперь Модер фолит в атаке против Вератти, штрафной.
36'
Кьеза сфолил в атаке против Модера, штрафной
35'
Желтая карточка
Горчичник для Берешински за фол в центре поля.
34'
Опасный момент
Барелла простреливал во вратарскую Польши, Пеллегрини протыкал мяч в направлении рамки, но получилось слабо, вратарь забрал круглого.
32'
Офсайд
Кьеза залез в оффсайд, находясь в штрафной соперника, Фабьянски вынесет мяч.
30'
Опасный момент
Подача с правого фланга от Кендзеры в штрафную Доннарумы, Юзвяк пробил головой, но голкипер забрал мяч, опасно.
28'
Штрафной для Италии, Эмерсон навесил во вратарскую, защита вынесла мяч, после отскока Кьеза пробил в сторону ворот, но мяч полетел выше.
27'
Пеллегрини врывался в штрафную соперника, падал под прессингом Шимански, но рефери пенальти не назначил.
25'
Пеллегрини фолит в атаке против Модера, штрафной.
23'
Белотти прорвался в штрафную соперника, пробил низом, но прямо в руки Фабьянски.
21'
Уголовой
Угловой для гостей, подача от Пеллегрини, мяч покидает пределы поля в воздухе, не пошли у итальянца стандарты сегодня.
19'
Нарушение против Бареллы в центре поля со стороны Крыховьяка, штрафной.
18'
Уголовой
Подача в штрафную Италии, голкипер забирает мяч.
17'
Опасный момент
Пас вдоль ворот Доннарумы на Левандовски, но Эмерсон помешал ему замкнуть передачу и вынес мяч на угловой.
16'
Офсайд
Залезли в оффсайд Пеллегрини и Кьеза.
15'
Пас из глубины поля последовал на ход тому же Роберту, но слишком сильно, вратарь итальянцев первый на мяче.
13'
Подача во вратарскую Италии на Левандовски, но его опередил защитник и сбросил круглого в руки Доннаруме.
11'
Опасный момент
Белотти простреливал вдоль ворот Польши, Кьеза с убийственной позиции бьет выше ворот, первый голевой момент.
10'
Навес во вратарскую хозяев, Пеллегрини пробивает головой, мяч летит мимо рамки Фабьянски.
8'
Кьеза отдавал пас в штрафную соперника на Пеллегрини, но тот не среагировал, защитники вынесли в аут.
6'
Уголовой
Первый угловой для итальянцев, подача в штрафную поляков, но мяч покинул пределы поля, от ворот.
5'
Нарушение против Валукьевича в центре поля, стандарт для Польши.
3'
С начала игры больше мячем владеют хозяева, прошел первый навес в штрафную гостей, но защита вынесла круглого.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Италия): Доннарума, Бонуччи (кап), Флоренци, Ачерби, Эмерсон, Баррела, Жоржинье, Верратти, Пеллегрини, Белотти, Кьеза.
Инфо
Стартовый состав (Польша): Фабьянски, Левандовски (кап), Кендзера, Глик, Валукьевич, Берешински, Модер, Крыховьяк, Шимански, Клих, Юзвяк.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 3 раунда групового этапа розыгрыша Лиги Наций УЕФА Польша - Италия.
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Анонс матча Польша - Италия 11.10.2020, Лига Наций

Матч между командой Польша и командой Италия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 11.10.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Польша и командой Италия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Италия, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Италия и Польша в предыдущем футбольном матче 02.06.2019 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Польша - Италия можно посмотреть 11.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Польша - Италия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Адам Навалка

Предыдущий матч команды Польша был сыгран против Финляндия - 07.10.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Джампьеро Вентура

Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Молдова - 07.10.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Польша - Италия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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