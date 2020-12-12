Динамо - Колос онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 12.12.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Динамо в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Ференцварош - 08.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против ФК Александрия - 06.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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