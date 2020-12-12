Динамо - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Колос 12.12.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 12.12.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Динамо в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Ференцварош - 08.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против ФК Александрия - 06.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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