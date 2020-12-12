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Динамо - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 декабря 2020, 17:00 - Олимпийский
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
13'
Колос
Ковалевка
Ход матча
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
75%
Ничья
14%
Колос
11%
П1: 1.22 Х: 5.7 П2: 14.5
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
5
Побед
7
Игр
2
Побед
Колос
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:30 Колос 0 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Колос 2 - 0 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
22.06.2020 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
03.03.2020 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Колос
Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2020/2021
08.12.2020 - 22:00 Динамо 1 - 0 Завершен Ференцварош В
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2020/2021
02.12.2020 - 22:00 "Ювентус" 3 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла В
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершен "Барселона" П
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 13:00 Нива 0 - 4 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
06.11.2020 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Колос В
Показать больше
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
75%
Ничья
14%
Колос
11%
П1: 1.22 Х: 5.7 П2: 14.5
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 22
    Родригес Жерсон
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 4
    Попов Д.
  • 34
    Александр Сирота
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 5
    Петров К.
  • 14
    Вадим Милько
    Полузащитник
  • 6
    Максим Максименко
    Защитник
  • 22
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
Запасные игроки
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 25
    Zabarnyi I.
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 10
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 71
    Евгений Кучеренко
  • 24
    Алексей Зозуля
    Защитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 21
    Новак Evgen
Тренеры
Трансляция
11'
Родригес упал в правом фланге чужой штрафной, но до этого сам сфолил против Максименко.
10'
Размеренный контроль от Динамо на своей половине поля.
8'
Сильная подача от Миколенко с левого фланга пришлась в спину для Супряги в центре штрафной.
5'
Петров сумел на ближней штанге перехватить прострел Миколенко с левого фланга.
3'
А теперь уже и ответный фол против Шапаренко со стороны Костышина.
1'
Ром не сбивал Родригеса в правом фланге своей штрафной, а скорее это соперник налетел на него со спины.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кучеренко, Новак, Гавриш, Зозуля, Морозко, Данфа, Лысенко.
Колос: Волынец — Ром, Петров, Максименко, Черноморец — Милько — Ильин, Ориховский, Костышин, Антюх — Селезнев.
Запасные: Бойко, Сидорчук, Белуцэ, Шабанов, Леднев, Гармаш, Караваев, Забарный.
Динамо: Бущан — Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко — Шапаренко, Андриевский, Шепелев — Цыганков, Супряга, Родригес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Игорь Пасхал (Херсон, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют киевское Динамо и ковалевский Колос.
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Анонс матча Динамо - Колос 12.12.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 12.12.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Динамо в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Колос можно посмотреть 12.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Ференцварош - 08.12.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против ФК Александрия - 06.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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