"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 06.01.2021, Кубок Лиги Англия

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Лиги Англия 2020/2021, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 06.01.2021

Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 12.12.2020 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Уле-Гуннар Сульшер



Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Астон Вилла - 01.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Челси - 03.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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