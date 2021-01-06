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"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Кубок Лиги Англия - 06 января 2021, 21:30 - Олд Траффорд
Главный судья: Аткинсон, Мартин
Рейтинг матча:
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
0 - 0
Обновить
38'
"Манчестер Сити"
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
28%
Ничья
39%
"Манчестер Сити"
33%
П1: 3.8300 Х: 3.9700 П2: 1.9100
Прогноз на матч
Личные встречи
"Манчестер Юнайтед"
8
Побед
22
Игр
10
Побед
"Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 19:30 "Манчестер Юнайтед" 0 - 0 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 18:30 "Манчестер Юнайтед" 0 - 0 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 18:15 "Манчестер Юнайтед" 2 - 0 Завершен "Манчестер Сити"
Кубок Лиги Англия 2021
29.01.2020 - 21:45 "Манчестер Сити" 0 - 1 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2020/2021
01.01.2021 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2020/2021
29.12.2020 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 14:30 Лестер Сити 2 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед" Н
Кубок Лиги Англия 2020/2021
23.12.2020 - 22:00 Эвертон 0 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.12.2020 - 18:30 "Манчестер Юнайтед" 6 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
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Последние матчи - "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2020/2021
03.01.2021 - 18:30 Челси 1 - 3 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 22:00 "Манчестер Сити" 2 - 0 Завершен Ньюкасл В
Кубок Лиги Англия 2020/2021
22.12.2020 - 22:00 Арсенал 1 - 4 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 17:00 "Саутгемптон" 0 - 1 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
15.12.2020 - 22:00 "Манчестер Сити" 1 - 1 Завершен Вест Бромвич Альбион Н
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
28%
Ничья
39%
"Манчестер Сити"
33%
П1: 3.8300 Х: 3.9700 П2: 1.9100
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
Запасные игроки
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 61
    Феликс Нмеча
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 79
    Mbete-Tatu, Luke
    Защитник
  • 78
    Harwood-Bellis, Taylor
    Защитник
  • 85
    Trafford, James
    Вратарь
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
38%
Владение мячем
62%
1
Штрафные
1
1
Оффсайды
1
1
Удары в створ
1
Угловые
Удары мимо
1
Трансляция
21'
В офсайде влез Мартиаль при позиционной атаке.
19'
Юнайтед большими силами перешел на чужую половину.
17'
Мелкий фол от Канселу в центре поля против Погба.
16'
Зинченко уверенным подкатом остановил рывок Рашфорда правым флангом.
15'
Перехват со стороны Мактоминея прострела с правого фланга от лицевой в исполнении де Брюйне.
13'
Опасный момент
Прицельная попытка удара из-за пределов штрафной от де Брюйне пришлась в левый каркас ворот!
12'
Фернандиньо со спины грубо атаковал Бруну на чужой половине, после чего португалец сорвался на соперника.
11'
Фернандеш с фолом поджал соперника в прессинге на левом фланге.
9'
Опасный момент
Как вытянулся в струну Стеффен, отражая удар под перекладину с подкруткой от Бруну из полукруга у штрафной!
7'
Подача от Погба с левого фланга никого не застала на дальней штанге.
5'
Офсайд
И еще один гол! И еще одна отмена! Фоден с левого фланга штрафной прострелил, Гюндогна замкнул, но из явного офсайда!
3'
Офсайд
А ведь классный бы получился автогол Стоунза, если бы не забежал в офсайд Рашфорд, после чего Маркус не смог переиграть Стеффена, но защитник подрезал мяч в свои ворот с отскока.
2'
Гюндоган исполнил заброс в правый фланг атаки, однако де Брюйне не смог догнать мяч.
1'
Контроль мяча от Сити уже с первых минут. Предсказуемо.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Траффорд, Уокер, Жезус, Агуэро, Родри, Менди, Нмеча, Харвуд-Беллис, Мбете.
Манчестер Сити: Стеффен — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Фернандиньо, Гюндоган — Марез, де Брюйне, Фоден — Стерлинг.
Запасные: Де Хеа, Алекс Теллес, Байи, Туанзебе, Джеймс, Мата, Матич, ван де Беек, Гринвуд.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван, Магуайр, Ліндельоф, Шоу — Біссака — Фред — Погба, Мактоміней — Фернандеш — Мартіаль, Рашфорд.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Мартин Аткинсон (Лидс, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка полуфинального поединка Кубка Английской лиги. На поле стадиона "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 06.01.2021, Кубок Лиги Англия

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Лиги Англия 2020/2021, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 06.01.2021
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 12.12.2020 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 06.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Лиги Англия. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Астон Вилла - 01.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Челси - 03.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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