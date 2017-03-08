  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. "Барселона" - "Пари Сен-Жермен" Смотреть онлайн
В тренде

"Барселона" - "Пари Сен-Жермен" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 16 февраля 2021, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Бьорн Кёйперс
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
1 - 1
Обновить
32'
"Пари Сен-Жермен"
Париж
Ход матча
20' Гуейе, Идрисса 20' Гуейе, Идрисса 20' Лионель Месси
Кто победит?
53 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
43%
Ничья
21%
"Пари Сен-Жермен"
36%
П1: 2.2650 Х: 3.6600 П2: 2.8100
П1: 1.7500 Х: 4.0000 П2: 4.2000
П1: 2.2650 Х: 3.6600 П2: 2.8100
П1: 1.7650 Х: 4.1400 П2: 4.3400
П1: 1.7800 Х: 4.2000 П2: 4.3000
Интересные факты
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Пари Сен-Жермен в последних 4 встречах.
  • Барселона не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 50% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 53% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 53%.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Пари Сен-Жермен.
  • Команда Пари Сен-Жермен выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Пари Сен-Жермен (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Пари Сен-Жермен выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 5 гол(а).
  • Барселона забивает 2.8 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 1.4 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона забивает 2.3 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.38 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Пари Сен-Жермен - 4.2.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Пари Сен-Жермен - 2.
  • Барселона пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Во время последних 9 встреч, команда Барселона выиграла 4 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 21-15 в пользу команды Барселона
Личные встречи
"Барселона"
4
Побед
8
Игр
2
Побед
"Пари Сен-Жермен"
Лига Чемпионов 2016/2017
08.03.2017 - 21:45 "Барселона" 6 - 1 Завершен "Пари Сен-Жермен"
Лига Чемпионов 2016/2017
14.02.2017 - 21:45 "Пари Сен-Жермен" 4 - 0 Завершен "Барселона"
Лига Чемпионов 2014/2015
21.04.2015 - 21:45 "Барселона" 2 - 0 Завершен "Пари Сен-Жермен"
Лига Чемпионов 2014/2015
15.04.2015 - 21:45 "Пари Сен-Жермен" 1 - 3 Завершен "Барселона"
Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2020/2021
13.02.2021 - 22:00 "Барселона" 5 - 1 Завершен "Алавес" В
Кубок Испании 2020/2021
10.02.2021 - 22:00 "Севилья" 2 - 0 Завершен "Барселона" П
Чемпионат Испании 2020/2021
07.02.2021 - 22:00 Бетис 2 - 3 Завершен "Барселона" В
Кубок Испании 2020/2021
03.02.2021 - 22:00 Гранада 3 - 5 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
31.01.2021 - 22:00 "Барселона" 2 - 1 Завершен Атлетик В
Показать больше
Последние матчи - "Пари Сен-Жермен"
Чемпионат Франции 2020/2021
13.02.2021 - 18:00 "Пари Сен-Жермен" 2 - 1 Завершен Ницца В
Кубок Франции 2020/2021
10.02.2021 - 22:05 Канн 0 - 1 Завершен "Пари Сен-Жермен" В
Чемпионат Франции 2020/2021
07.02.2021 - 22:00 Марсель 0 - 2 Завершен "Пари Сен-Жермен" В
Чемпионат Франции 2020/2021
03.02.2021 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 3 - 0 Завершен Ним Олимпик В
Чемпионат Франции 2020/2021
03.02.2021 - 01:00 "Пари Сен-Жермен" 0 - 0 Завершен Ним Олимпик Н
Показать больше
Кто победит?
53 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
43%
Ничья
21%
"Пари Сен-Жермен"
36%
П1: 2.2650 Х: 3.6600 П2: 2.8100
П1: 1.7500 Х: 4.0000 П2: 4.2000
П1: 2.2650 Х: 3.6600 П2: 2.8100
П1: 1.7650 Х: 4.1400 П2: 4.3400
П1: 1.7800 Х: 4.2000 П2: 4.3000
Главные события
20'
Гуейе, Идрисса
Гуейе, Идрисса
20'
ГООЛ! Лионель Месси
20'
Составы команд
1
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
15
Клеман Лангле
3
Пике, Жерар
2
Дест, Серджиньо
16
Gonzalez, Pedro
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
11
Усман Дембеле
10
Лионель Месси
7
Антуан Гризманн
1
Кейлор Навас
24
Алессандро Флоренци
5
Маркиньос
3
Кимпембе, Преснель
20
Лейвин Курзава
8
Леандро Паредес
27
Гуейе, Идрисса
18
Мойзе Кин
6
Марко Верратти
7
Килиан Мбаппе
9
Мауро Икарди
Стартовый состав
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
    20
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 7
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 8
    Леандро Паредес
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
    20 20
  • 24
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 20
    Лейвин Курзава
    Защитник
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 19
    Fernandes, Matheus
    Полузащитник
  • 12
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 12
    Рафинья
    Защитник
  • 15
    Данилу
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 19
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 4
    Тило Керер
    Защитник
  • 25
    Митчел Баккер
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 16
    Серхио Рико Гонсалес
    Вратарь
  • 30
    Летелльер, Александре
    Вратарь
  • 38
    Edouard Michut
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Маурисио Почеттино
Статистика матча
43%
Владение мячом
57%
5
Штрафные
3
3
Фолы
5
3
Удары мимо
1
3
Блокировано ударов
Угловые
1
1
Удары в створ
1
ЖК
1
Трансляция
31'
Опасный момент
Пяткой замыкал подачу с правого фланга от Флоренци на ближний угол вратарской Мбаппе, но по мячу так и не попал.
29'
Опасный момент
Дембеле чуть не стал адресатом голевой передачи Месси, но не смог обогнать Кюрзава при передаче аргентинца в центр штрафной.
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Месси пушечным ударом в правый верхний угол ворот с пенальти всадил мяч в сетку!
26'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Месси от центра поля перевел мяч в правый фланг штрафной, где Кюрзава наступил на ногу открывавшегося перед ним де Йонга!
25'
Лео уже между защитниками вынужден искать мяч в атаке.
23'
Штрафной заработал в левом фланге ПСЖ, но подачу с него испортил неточным исполнением Паредес.
22'
Прострел Мбаппе с левого фланга завершился прострелом.
21'
Передача Месси с левого фланга в центр штрафной завершилась фолом против Верратти.
20'
Желтая карточка
Гуйе в центре поля с первой попытки не сбил Педри, но все равно пошел на вторую попытку.
18'
Икарди ударом низом в дальний угол чужих ворот завершал передачу в левый фланг штрафной, но мяч погруз в траве!
16'
Пике в аут вынес заброс в правый фланг обороны его команды.
14'
Опасный момент
Гризманн завершал передачу Педри на ход в левый фланг штрафной ударом в ближний угол, но Навас сумел не только отразить угрозу, но и забрать мяч в руки.
12'
Уголовой
Подача углового с правого фланга от Паредеса с правого фланга на ближнюю штангу была перехвачена.
11'
Кин завершил рывок в правый фланг чужой штрафной прострелом в ноги сопернику.
10'
Высокая подача с левого фланга от Альбы отправила мяч сверху над воротами.
8'
Передача де Йонга в оттяжку с левого фланга на Гризманна была перехвачена.
6'
Попытка удара Дембеле с правого полуфланга атаки была блокирована.
4'
Пас в левый фланг на ход Мбаппе оказалась неточной.
2'
Опасный момент
Мбаппе выскочил перед голкипером соперников, который вышел на перехват заброса к лицевой границе штрафной и промахнулся по мячу, но по воротам Клиан пробить так и не смог.
1'
Контролирует мяч ПСЖ на первых минутах.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Рико, Летеллье, Керер, Рафинья, Данило, Сарабия, Эррера, Диалло, Дракслер, Баккер, Мишю.
ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава — Паредес, Гуйе — Кин, Верратти, Мбаппе — Икарди.
Запасные: Нето, Пенья, Пьянич, Брайтвейт, Пуч, Тринкан, Матеус, Умтити, Фирпо, Мингеса.
Барселона: тер Штеген — Дест, Пике, Ленгле, Альба — де Йонг, Бускетс, Педри — Гризманн, Месси, Дембеле.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Бьорн Кейперс (Олдензал, Нидерланды) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона "Камп Ноу" (Барселона, Испания) сыграют каталонская Барселона и французский ПСЖ.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 21:00 - Сегодня Донкастер Роверс Донкастер Роверс 0 Аккрингтон Стэнли Аккрингтон Стэнли 0 Завершен 20:00 - Сегодня Джиллингем Джиллингем 1 Питерборо Питерборо 3 Завершен 19:45 - Сегодня Тондела Тондела 2 Маритиму Маритиму 1 Завершен 22:15 - Вчера Спортинг Спортинг 2 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 0 Завершен 22:00 - Вчера Кадис Кадис 0 Атлетик Атлетик 4

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Барселона" - "Пари Сен-Жермен" 16.02.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 16.02.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 08.03.2017 закончилось с такими результатами: 6:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 16.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против "Алавес" - 13.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Ницца - 13.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Следите за результатами матча "Барселона" - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен