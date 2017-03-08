"Барселона" - "Пари Сен-Жермен" онлайн трансляция матча

В домашних матчах Барселона не проигрывает Пари Сен-Жермен в последних 4 встречах.

Барселона не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Барселона выигрывает первый тайм в 50% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 53% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 53%.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Пари Сен-Жермен.

Команда Пари Сен-Жермен выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Пари Сен-Жермен (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Пари Сен-Жермен выиграла 1, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 5 гол(а).

Барселона забивает 2.8 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 1.4 гола против команды Барселона (в среднем).

Барселона забивает 2.3 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.38 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Пари Сен-Жермен - 4.2.

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Пари Сен-Жермен - 2.

Барселона пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.