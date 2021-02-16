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Пари Сен-Жермен - Барселона онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 10 марта 2021, 22:00 - Парк-де-Пренс
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
До начала
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
47%
Ничья
26%
Барселона
26%
П1: 1.98 Х: 3.86 П2: 3.26
П1: 2.55 Х: 3.80 П2: 2.55
П1: 1.98 Х: 3.86 П2: 3.26
П1: 2.58 Х: 4.04 П2: 2.49
П1: 2.55 Х: 4.00 П2: 2.50
Интересные факты
  • Барселона не проигрывает в последних 5 играх.
  • Результат первой игры Барселона - Пари Сен-Жермен 1-4.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Барселона не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Пари Сен-Жермен не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 56% матчей, Барселона выигрывает в 53% матчей.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Барселона выигрывает в 53%.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Пари Сен-Жермен's.
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Барселона.
  • Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, команда Барселона выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 3 гол(а).
  • Пари Сен-Жермен забивает 2 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.4 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.32 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.22 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Барселона - 4.4.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Барселона - 1.8.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • За последние 5 встреч когда команда Пари Сен-Жермен играла дома, команда Пари Сен-Жермен выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Барселона. Разница голов 12-9 в пользу команды Пари Сен-Жермен.
  • Во время последних 10 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 3 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 22-19 в пользу команды Барселона
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
3
Побед
9
Игр
4
Побед
Барселона
Лига Чемпионов 2020/2021
16.02.2021 - 22:00 Барселона 1 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2016/2017
08.03.2017 - 21:45 Барселона 6 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2016/2017
14.02.2017 - 21:45 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Барселона
Лига Чемпионов 2014/2015
21.04.2015 - 21:45 Барселона 2 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Кубок Франции 2020/2021
06.03.2021 - 22:10 Брест 0 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Франции 2020/2021
03.03.2021 - 22:00 Бордо 0 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Франции 2020/2021
27.02.2021 - 18:00 Дижон 0 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Франции 2020/2021
21.02.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 0 - 2 Завершен Монако П
Чемпионат Франции 2020/2021
21.02.2021 - 01:00 Пари Сен-Жермен 0 - 0 Завершен Монако Н
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
06.03.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершен Барселона В
Кубок Испании 2019/2020
03.03.2021 - 21:45 Барселона 3 - 0 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2020/2021
27.02.2021 - 17:15 Севилья 0 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
24.02.2021 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.02.2021 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершен Кадис Н
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
47%
Ничья
26%
Барселона
26%
П1: 1.98 Х: 3.86 П2: 3.26
П1: 2.55 Х: 3.80 П2: 2.55
П1: 1.98 Х: 3.86 П2: 3.26
П1: 2.58 Х: 4.04 П2: 2.49
П1: 2.55 Х: 4.00 П2: 2.50
Трансляция
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Пари Сен-Жермен" - "Барселона". Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ledenec (Yerevan)
10.03.2021 в 19:32
а на этом же сайте сразу смотреть можно?
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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - "Барселона" 10.03.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 10.03.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Пари Сен-Жермен", тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 16.02.2021 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Барселона" можно посмотреть 10.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Брест - 06.03.2021, в рамках турнира Кубок Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Осасуна - 06.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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