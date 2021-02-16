Пари Сен-Жермен - Барселона онлайн трансляция матча

Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - "Барселона" 10.03.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 10.03.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Пари Сен-Жермен", тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 16.02.2021 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)

Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Страна: Франция

Тренер: Томас Тухель



Прошедший поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Брест - 06.03.2021, в рамках турнира Кубок Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Осасуна - 06.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

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