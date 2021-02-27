Ворскла - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 27.02.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой ФК Александрия (Александрия):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Ворскла, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Ворскла в предыдущем футбольном матче 19.09.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Ингулец - 21.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против ФК Минай - 20.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.
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