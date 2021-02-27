Ворскла - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Гоооол!!!

ГОЛ! На ровно месте получил возможность выйти один на один с Билыком Кулач, после того, как Бондаренко оступился при передаче Гречишкина к своим воротам с левого фланга. Голкипер был отыгран ударом под ближнюю штангу!