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Ворскла - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 февраля 2021, 17:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Главный судья: Денис Шурман
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
1 - 0
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45'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
1' Дмитрий Гречишкин 38' Владислав Кулач
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
30%
Ничья
39%
ФК Александрия
30%
П1: 2.89 Х: 3.50 П2: 2.41
П1: 2.50 Х: 3.30 П2: 2.50
П1: 2.89 Х: 3.50 П2: 2.41
П1: 2.65 Х: 3.20 П2: 2.75
П1: 2.65 Х: 3.25 П2: 2.75
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
3
Побед
14
Игр
8
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Ворскла
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 14:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
07.12.2019 - 14:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
31.08.2019 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Ингулец 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Зета В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
31.01.2021 - 14:30 Ворскла 5 - 0 Завершен Дрита В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
28.01.2021 - 15:00 Ворскла 2 - 2 Завершен Младост Н
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Лодзь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
29.01.2021 - 16:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Арда П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
29.01.2021 - 10:05 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Аланияспор В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
30%
Ничья
39%
ФК Александрия
30%
П1: 2.89 Х: 3.50 П2: 2.41
П1: 2.50 Х: 3.30 П2: 2.50
П1: 2.89 Х: 3.50 П2: 2.41
П1: 2.65 Х: 3.20 П2: 2.75
П1: 2.65 Х: 3.25 П2: 2.75
Главные события
ГООЛ! Владислав Кулач
38'
1'
Дмитрий Гречишкин
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 8
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
    38
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 19
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 92
    Ndiaye, Pape-Alioune
    Полузащитник
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 23
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
    1
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
Запасные игроки
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 7
    Луизао
    Защитник
  • 52
    Semiyet, Daniil
    Защитник
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 9
    de Nooijer, Bradley
    Защитник
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 19
    Globa, Andriy
    Полузащитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 8
    Иван Калюжный
  • 7
    Мишенко, Богдан
    Полузащитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Володимир Шаран
Статистика матча
ЖК
1
45%
Владение мячом
55%
6
Штрафные
3
3
Фолы
6
Удары мимо
5
1
Угловые
6
1
Удары в створ
1
Блокировано ударов
2
1
Сейвы
Трансляция
43'
Опасный момент
Штанга! Билык парировал в ближний от себя каркас ворот попытку Цитаишвили завершить подачу углового с правого фланга на ближнюю штангу ударом головой!
43'
Цитаишвили с правого фланга открывал в штрафной Тилля, но защитники выбил и мяч на угловой.
41'
Длинный пас Альюна с левого фланга обороны отправил мяч в чужую штрафную, прямиком в руки голкиперу.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! На ровно месте получил возможность выйти один на один с Билыком Кулач, после того, как Бондаренко оступился при передаче Гречишкина к своим воротам с левого фланга. Голкипер был отыгран ударом под ближнюю штангу!
37'
Сумбурная игра в центре поля идет в данные минуты.
33'
Мяч подпрыгнул перед совершившим в центре поля подкат Мирошниченко, в результате чего удар пришелся в ногу Тиллю. Больно обоим.
31'
Выстрел Бабогло из-за пределов штрафной отправил мяч значительно выше цели.
29'
Перехват от Альюна попытки Мирошниченко доставить мяч в штрафную с правого фланга на Шастала.
26'
Желтая карточка
Максимов взорвался, после ошибки бокового при фиксации аута.
24'
Неудачная подача от Гречишкина с левого фланга со стандарта в чужую штрафную последовала.
22'
Степанюк получил заброс с левого фланга от Кане на дальнюю сторону чужой штрафной, но переадресовать в центр точно не сумел.
19'
Лучкевич сбил Пуцлина в центральном круге.
17'
Неудачная попытка от Ситало пробить через себя по мячу в правом фланге чужой штрафной. В сторону от дальней штанги.
14'
Полтавчане запороли первое массированное наступление левым флангом.
11'
Опасный момент
ШАСТАЛ! Ударом через себя из вратарской завершал отскок мяча, но вновь пробил выше цели!
8'
Бабогло перехватил заброс на ход Кулачу себе за спину.
6'
Опасный момент
Отскочил мяч от газона, при подаче с углового в левом фланге, но Шастал все равно сходу пробил головой! Над перекладиной!
5'
Опасный момент
На линии ворот стоял Пуцлин при расстрельном ударе Шастала из центра вратарской, но все равно сумел вынести мяч из пустых ворот!
4'
Пердута не цеплял соперника.
4'
Шастал требует пенальти, после своего падения при исполнении прострела с левого фланга штрафной.
3'
Александрия качественно строит прессинг на первых минутах.
1'
Желтая карточка
Гречишкин уже уселся на желтую за отмашку против Тилля в центральном круге.
Инфо
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Панькив, Мельник, Стецьков, Мышенко, Калюжный, Третьяков, Глоба, Новиков, Устименко.
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Вантух— Лучкевич, Банада, Гречишкин, Шастал — Ковалец — Ситало.
Запасные: Ткаченко, Исенко, Сапай, де Ноойер, Челядин, Луизао, Ребенок, Семилет.
Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Альюн — Тилль, Пуцлин, Скляр, Цитаишвили — Кане, Степанюк — Кулач.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Денис Шурман (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют полтавская Ворскла и Александрия.
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Анонс матча Ворскла - ФК Александрия 27.02.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 27.02.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Ворскла, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Ворскла в предыдущем футбольном матче 19.09.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - ФК Александрия можно посмотреть 27.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Ингулец - 21.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против ФК Минай - 20.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Ворскла - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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