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Динамо - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 марта 2021, 14:00 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 0
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71'
ФК Минай
Минай
Ход матча
3' Matic, Mislav 20' Лопиронок 26' Артем Милевский
52' Сергей Сидорчук 53' Malepe, Ripo 55' Лопиронок 56' Карлос Де Пена 60' Артем Милевский
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
58%
Ничья
19%
ФК Минай
23%
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 51.00
П1: 51.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 51.00
П1: 1.01 Х: 32.00 П2: 32.00
П1: 1.48 Х: 3.15 П2: 17.00
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
3
Побед
3
Игр
0
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Динамо
Кубок Украины 2021
17.06.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо
Кубок Украины 2018
31.10.2018 - 14:00 ФК Минай 1 - 3 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Динамо 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо В
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Брюгге 0 - 1 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 19:30 Десна 1 - 1 Завершен Динамо Н
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Брюгге Н
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 13:45 ФК Минай 2 - 1 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
05.02.2021 - 14:00 ФК Минай 4 - 0 Завершен Верес В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
31.01.2021 - 16:30 ФК Минай 0 - 3 Завершен Марибор П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
58%
Ничья
19%
ФК Минай
23%
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 51.00
П1: 51.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 51.00
П1: 1.01 Х: 32.00 П2: 32.00
П1: 1.48 Х: 3.15 П2: 17.00
Главные события
60'
Артем Милевский
ГООЛ! Карлос Де Пена
56'
55'
Лопиронок
53'
Malepe, Ripo
ГООЛ! Сергей Сидорчук
52'
26'
Артем Милевский
20'
Лопиронок
3'
Matic, Mislav
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
    56
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
    52
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 1
    Popovich, Andrey
    Вратарь
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
    3
  • 8
    Malepe, Ripo
    Полузащитник
    53
  • 96
    Александр Снижко
    Полузащитник
  • 27
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 50
    Алексей Ковтун
    Защитник
  • 71
    Лопиронок
    Защитник
    55 20
  • 10
    Артем Милевский
    Нападающий
    60 26
  • 20
    Пыняшко, Василий
    Полузащитник
  • 33
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 99
    Миккель Дуэлунн
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 9
    Oduenyi, Ugochukwu
    Нападающий
  • 18
    Михаил Кополовец
    Нападающий
  • 29
    Денис Кожанов
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 22
    Mayembe, Shemmy
    Защитник
  • 3
    Карась, Даниил
    Защитник
  • 32
    Kanibolotskyi, Anton
    Вратарь
  • 19
    Антон Шиндер
    Нападающий
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Василий Кобин
Статистика матча
ЖК
3
7
Штрафные
10
6
Фолы
7
57%
Владение мячом
43%
2
Удары мимо
1
5
Угловые
2
4
Офсайды
8
Удары в створ
Сейвы
6
КК
1
Live Zone
Трансляция
67'
Опасный момент
Снова пожар у ворот гостей, де Пена поспешил и пробил в голкипера
62'
Офсайд
Караваев ворвался в штрафную, обыграл защитника и пробил, только потом судья свистнула вне игры
65'
Замена
Николай Шапаренко (Динамо) уходит с поля, его заменил Шепелев, а Кендзеру заменил Родригес
63'
И снова Караваев идет на обострения, вездесущ Александр в этот период встречи
60'
Замена
Артем Милевский (ФК Минай) уступает место на поле Шиндеру, а Маембе заменил Матича
59'
Динамо продолжает атаковать большими силами, Минай прижимается к воротам
56'
Гоооол!!!
Карлос Де Пена (Динамо) забивает гол со штрафного, великолепный выстрел получился у хавбека - из точки в точку, а именно в дальний угол - 2:0.
54'
Замена
Лопыренок (ФК Минай) уходит с поля, его заменил Карась, а Кожанов заменил Ахмедзаде
53'
Красная карточка
Малепе сбивает Караваева, срывает выход один в один, Минай остается в меньшинстве
52'
Гоооол!!!
Сергей Сидорчук выводит Динамо вперед, классный удар получился у капитана из центральной зоны. Но тут вся атака получилась хорошей, получилось растянуть оборону гостей - 1:0.
50'
Уголовой
Не получилось добротно разыграть корнер, киевляне что-то перемудрили
49'
Малепе активен на левом фланге Миная, через его зону организуется третья подряд атака гостей
47'
Обменялись атаками соперники, как и в начале первого тайма, сейчас высокие скорости в игре
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+1'
Опасный момент
Перекладина спасает Минай. Из центральной зоны Буяльский пробивал после паса Караваева - повезло гостям
45'
В штрафной Беседин в окружении сразу четырех защитников так и не смог пробить, теперь вторым темпом атакуют киевляне
43'
Минай провел свою самую затяжную атаку на ворота Динамо, и хоть без удара, но заставил оборону киевлян поволноваться
41'
Уголовой
Контратаку провели гости, заработали корнер, после навеса в штрафную Бущан выбивает мяч кулаками
40'
Взяли в осаду ворота гостей "бело-синие", напряжение возрастает, не хватает ударов Динамо
38'
Опасный момент
Ууух, а вот это опасно! Миколенко и де Пена разыграли мяч на фланге и прошел навес в штрафную, где Беседин подставлял ногу, Попович среагировал на удар с близкого расстояния
37'
Уголовой
Не лучшим образом разыграли корнер хозяева поля
35'
Опасный момент
Шапаренко пробил, перекинул стенку и целился в ближний угол, который и прикрывал голкипер
34'
Буяльского сбивают, перспективный штрафной будет у Динамо
32'
Подопечные Луческу слишком долго перепасовываются в центре поля без продвижения вперед
29'
Лопыренку оказывают медпомощь
27'
Навес де Пены в штрафную и Попович легко перехватил мяч
26'
Желтая карточка
Артем Милевский (ФК Минай) рукой подтолкнул игрока в борьбе за мяч
25'
Что-то похожее на навалу создали киевляне, большими силами получилась атаки, в штрафной без удара, и только с третьего раза защитники выбили мяч
22'
Офсайд
Еще один офсайд у Буяльского
20'
Желтая карточка
Лопыренок (ФК Минай) сорвал опасную комбинацию Динамо
18'
Опасный момент
Буяльский пропустил пас Кендзеры на Шапаренко, Николай пробил по центру и Попов справляется
17'
Надолго зацепиться за мяч закарпатская команда не может даже на своей половине поля
15'
Прострел с правого края в штрафную Миная, защитники организованно отбиваются
14'
Еще одна контратака гостей завершилась слишком быстро и без удара, Динамо готовит позиционный ответ
11'
Опасный момент
Монзуль советуется с помощником, возможно, Пеняшко сыграл рукой в своей штрафной площади... нет, пенальти судья не ставит
10'
Минай не отсиживается в обороне, старается контратаковать при любой возможности
9'
Уголовой
Два корнера подряд разыграли киевляне, оба раза навешивал де Пена, гости организованно отбились
7'
Офсайд
Во вне игры оказался Буяльский после еще одной острой атаки Динамо
5'
Буяльский наносил первый удар в игре, выше ворот, хотя атака у киевлян получилась очень даже неплохой
3'
Желтая карточка
Матич (Минай) грубо сбил Беседина
2'
Примерно равная игра в дебюте, темп достаточно высокий
Свисток
Матч начался
Минай: 1. Попович, 44. Матич Ми., 50. Ковтун Ал., 71. Лопыренок, 8. Малепе, 33. Хахлёв, 96. Снижко, 17. Кныш, 20. Пиняшко, 27. Ахмедзаде, 10. Милевский
Динамо: 1. Бущан, 16. Миколенко, 20. Караваев, 25. Забарный, 94. Кенджёра, 34. Сирота А., 5. Сидорчук, 14. Де Пена, 29. Буяльский, 10. Шапаренко, 41. Беседин
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Динамо - Минай.
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Комментарии(3)
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LEVgcUqs (Чернігів)
07.03.2021 в 14:18
От і перший момент з пенальті, кротівські судді і в полі і за ВАРом, і все нормально. Оце вам і чемпіонат УПЛ і суддівський чемпіон, тягнуть як тільки можна і неможна.
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AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 14:23
Буя чисто отобрал мяч, штрафной
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0
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AndrewKruk (Київ)
07.03.2021 в 14:23
Левый офсайд
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0
0


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Анонс матча Динамо - ФК Минай 07.03.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 07.03.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Динамо в предыдущем футбольном матче 26.09.2020 закончилось со следующими результатом: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Василий Кобин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - ФК Минай можно посмотреть 07.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Колос - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Олимпик - 28.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Минай.

Следите за результатами матча Динамо - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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