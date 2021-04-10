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Динамо - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 10 апреля 2021, 17:00 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
32'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
24' Артем Довбик
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
23%
СК Днепр-1
29%
П1: 6.05 Х: 3.43 П2: 1.68
П1: 1.40 Х: 4.00 П2: 6.50
П1: 6.05 Х: 3.43 П2: 1.68
П1: 6.62 Х: 3.15 П2: 1.71
П1: 1.55 Х: 3.90 П2: 6.50
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
3
Побед
4
Игр
1
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
28.02.2020 - 19:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2019/2020
29.09.2019 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1
Кубок Украины 2017/2018
18.04.2018 - 19:00 СК Днепр-1 1 - 4 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Динамо В
Клубные товарищеские матчи 2022
27.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Динамо Бухарест В
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Рух В
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Заря 0 - 2 Завершен Динамо В
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
02.04.2021 - 19:00 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 17:00 Десна 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
24'
Артем Довбик
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
23%
СК Днепр-1
29%
П1: 6.05 Х: 3.43 П2: 1.68
П1: 1.40 Х: 4.00 П2: 6.50
П1: 6.05 Х: 3.43 П2: 1.68
П1: 6.62 Х: 3.15 П2: 1.71
П1: 1.55 Х: 3.90 П2: 6.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 21
    Артем Довбик
    Нападающий
    24
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 11
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 22
    Дуглас Коста_
  • 17
    Taylor, Lucas
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 51
    Morgun, Valentin
    Вратарь
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 77
    Ахмед Алибеков
    Полузащитник
  • 99
    Billiat Khama
  • 42
    Вагнер Гонсалвеш Ногейра де Соуза
    Нападающий
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 14
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 2
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 9
    Алексей Хобленко
    Нападающий
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Йовичевич, Игор
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
5
Штрафные
1
4
Угловые
1
Фолы
5
1
Блокировано ударов
1
Удары мимо
1
2
Удары в створ
Сейвы
2
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
30'
Тейлор пробивает с левого угла штрафной киевлян, мяч летит мимо рамки Бущана, от ворот.
28'
Пытались гости выйти в быструю контратаку, Цуриков получил мяч на правом фланге, но Сидорчук его успешно встретил и забрал круглого.
26'
Уголовой
Угловой для Киева, после затяжного розыгрыша мяч выходит в аут, снова с мячем хозяева.
25'
Подача от Шапаренко с правого фланга, Логинов головой выбивает мяч.
24'
Желтая карточка
Довбык сфолил отмашкой в центре поля против Миколенко, первая желтая карточка в матче.
23'
На подходе к вратарской Днепра-1 играют киевляне, но не могут создать ничего опасного пока.
21'
Снова Цуриков, на сей раз сфолил против Тымчика в атаке, стандарт.
20'
Цуриков пытался пройти по правому флангу к воротам динамовцев, но потерял мяч, аут.
18'
Штрафной для Киева, подача во вратарскую оппонентов, слишком сильно, от ворот Юрчук будет выбивать.
17'
Ди Франко сфолил в атаке на Де Пене, стандарт для хозяев.
16'
Уголовой
Очередной угловой для киевлян, навес с левого фланга, Дуглас выбивает мяч.
14'
Взяли под контроль на время мяч днепряне, но пока без особого продвижения вперед, перепас на своей половине поля.
12'
Прострел от Миколенко с левого фланга, Юрчук на выходе забирает мяч.
10'
Шапаренко пробивает на точность из-за пределов вратарской Юрчука, но слабенький удар получился, круглый в руках голкипера.
9'
Буяльский нарушает правила против Игнатенко в центре поля, штрафной.
8'
Цуриков прострелил с правого фланга во вратарскую Динамо, но передача не нашла адресата, от ворот для Бущана.
6'
Уголовой
Еще один корнер для номинальных хозяев, подача с правого фланга, защита соперника выбивает мяч.
5'
Когут грубо фолит проти Сидорчука в центре поля, первое и последнее предупреждение от рефери.
4'
Уголовой
Миколенко зарабатывает первый угловой для своей команды, розыгрыш, мяч выходит в аут.
2'
С начала поединка динамовцы показывают, кто будет владеть инициативой - берут они мяч под контроль, днепряне глубоко в обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Днепр-1): Юрчук, Логинов (кап), Тейлор, Дуглас, Сваток, Чуже, Когут, Игнатенко, Ди Франко, Цуриков, Довбык.
Инфо
Стартовый состав (Динамо): Бущан, Сидорчук (кап), Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик, Шапаренко, Де Пена, Буяльский, Караваев, Беседин.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 21 тура украинской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Динамо и Днепр-1.
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Анонс матча Динамо - СК Днепр-1 10.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой Динамо (Киев) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 10.04.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Динамо в предыдущем футбольном матче 31.10.2020 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Йовичевич, Игор разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - СК Днепр-1 можно посмотреть 10.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против ФК Александрия - 04.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Львов - 02.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Динамо - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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