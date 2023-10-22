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Динамо - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 октября 2023, 17:00 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Копиевски, Виктор
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 1
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перерыв
СК Днепр-1
Днепр
Смотреть трансляцию
Ход матча
13' Алексей Гуцуляк 21' Rubchynskyi, Valentyn 31' Sarapii, Eduard 40' Алексей Гуцуляк
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
43%
Ничья
27%
СК Днепр-1
31%
П1: 2.01 Х: 2.41 П2: 5.02
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Динамо Киев и СК Днепр-1 2-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 8 встреч, команда Динамо Киев выиграла 6 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда СК Днепр-1 выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-8 в пользу команды Динамо Киев
  • Игры прошлого года: 0-3 (Динамо Киев дома) и 0-1 (СК Днепр-1 дома).
  • В Премьер-лига, Динамо Киев одержала 3 домашних побед подряд.
  • СК Днепр-1 выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 36% голов между минутами 76-90?
  • Динамо Киев выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Динамо Киев не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Динамо Киев в сезоне 3-0-0
  • Vitaliy Buyalskiy лучший бомбардир Динамо Киев с 6 голами. Oleksandr Pikhalyonok забил 2 раз за СК Днепр-1
  • СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 42% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 28% матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 42% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 28%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 1 гол(а).
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Динамо Киев.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды СК Днепр-1 (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 4, команда СК Днепр-1 выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • Команда СК Днепр-1 выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Динамо Киев забивает 1.4 гола за матч против команды СК Днепр-1, а СК Днепр-1 забивает 0.8 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и СК Днепр-1 - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и СК Днепр-1 - 1.
  • Динамо Киев забивает 1.91 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
6
Побед
8
Игр
2
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2022/2023
12.03.2023 - 13:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2022/2023
28.08.2022 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2023/2024
06.10.2023 - 15:00 Полесье 3 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 19:00 Динамо 4 - 2 Завершен ФК Александрия В
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 4 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
18.09.2023 - 17:03 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла В
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 13:15 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
02.10.2023 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 15:12 Полесье 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 15:00 Заря 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Колос Н
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Главные события
40'
Алексей Гуцуляк
31'
Sarapii, Eduard
21'
Rubchynskyi, Valentyn
13'
Алексей Гуцуляк ГООЛ!
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
43%
Ничья
27%
СК Днепр-1
31%
П1: 2.01 Х: 2.41 П2: 5.02
Составы команд
Стартовый состав
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 6
    Brazhko, Volodymyr
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 4
    Денис Попов
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 34
    Александр Сирота
    Защитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 7
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Защитник
  • 10
    Voloshyn, Nazar
    Нападающий
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 7
    Александр Филиппов
    Нападающий
  • 9
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
    40 13
  • 30
    Василий Кравец
    Защитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 8
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Полузащитник
    21
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Полузащитник
    31
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 1
    Евгений Волынец
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матча
1
Блокировано ударов
1
Удары в створ
2
5
Штрафные
6
1
Сейвы
1
6
Фолы
5
1
Удары мимо
1
2
Угловые
2
ЖК
3
LIVE
Трансляция матча Динамо - СК Днепр-1
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В эфире
2+2
Трансляция
В первом тайме Днепр-1 переиграл Динамо, что вполне подтверждает счет на табло. Команда Луческу не может связать игру в атаке, а Шепелев на правом фланге - это вообще ни о чем.
Свисток
Идем на перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+4'
Пролетел над вратарской навес с левого фланга от Вивчаренко.
45+2'
Опасный момент
Сарапий слета замыкал в центре штрафной подачу с розыгрыша углового с правого фланга, но Бущан забрал под перекладиной.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит минимум через 4 мин.
44'
Запустили очередную передачу на ход Шепелеву к правому флангу атаки, но тот не успел за мячом.
42'
Навес от Тымчика с правого фланга в центре штрафной перехватил Бабенко.
39'
Желтая карточка
Гуцуляк в подкате у правого угла чужой штрафной попал по ногам Вивчаренко.
37'
Адамюка на левом фланге атаки во время прессинга сбил Волошин.
35'
Инфо
Отменили гол из-за офсайда у Бражко.
34'
Бражко еще и мешал вратарю парировать добивание от Сироты, находясь в офсайде.
32'
Совершенно неочевидный эпизод.
31'
Шепелев рукой подыграл себе в чужой штрафной во время подачи Буяльского со штрафного с правого фланга.
31'
Желтая карточка
Сарапий пошел в столкновение головами с Шепелевым на левом фланге обороны.
29'
Офсайд
Буяльский сыграл к левому флангу штрафной, но Волошин там находился в офсайде.
27'
Попов загрузил мяч к правому флангу атаки, но Шепелев за этим пасом не успевал.
25'
Перехвачена на ближней стойке подача Леднева с левого фланга.
23'
Динамо держит мяч на своей половине, потому что дальше все перекрыто.
21'
Желтая карточка
Подкат от Рубчинского против Овчаренко на правом фланге обороны.
18'
У себя на половине поля держит мяч Днепр-1.
16'
Леднев сбил на левом фланге обороны Буяльского.
15'
Опасный момент
Попов головой на ближней сыграл на подаче углового с правого фланга, но пробил мимо дальней штанги.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пихаленок от центральной линии забросил мяч до правого фланга атаки на Филиппова, после чего тот сместился в центр, оставил для Гуцуляка, а тот пробил низом в дальний угол.
11'
Точно в руки Нещерету полетела передача Кравца с левого фланга.
8'
Прострел от Тымчика с правого фланга не пропустили на Ванта.
5'
Сирота со своей половины забросил на Шепелева, но того опередил Волынец на выходе за пределы штрафной, после чего полузащитник сфолил.
3'
Гуцуляк не смог остановить диагональ на правый фланг атаки.
1'
Держит мяч Днепр-1 в начале игры.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Днепр-1 идет седьмым с 4 победами, 3 ничьими и 1 поражением - 15 очков.
Инфо
Динамо идет шестым с 5 победами и 2 поражениями - 15 очков.
Запасные: Юрчук, Кинарейкин, Мирошниченко, Горбунов, Каплиенко, Е. Пасич, Пурита, Горин, Витиньо, Танчик, Маркос Андре.
Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк, Пихаленок, Леднев - Филиппов.
Запасные: Нещерет, Моргун, Шапаренко, Кабаев, Малыш, Дячук, Царенко, Биловар, Дубинчак, Бенито, Рамадани.
Динамо Киев: Бущан - Тымчик, Попов, Сирота, Вивчаренко - Бражко, Андриевский - Шепелев, Буяльский, Волошин - Ванат.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Динамо им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют Динамо Киев и днепровский Днепр-1.
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Анонс матча Динамо - СК Днепр-1 22.10.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 22.10.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Динамо в предыдущем футбольном матче 12.03.2023 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - СК Днепр-1 можно посмотреть 22.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Полесье - 06.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Верес - 07.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Динамо - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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