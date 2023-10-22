Динамо - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - СК Днепр-1 22.10.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 22.10.2023

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Динамо в предыдущем футбольном матче 12.03.2023 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Полесье - 06.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Верес - 07.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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