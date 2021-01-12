Манчестер Юнайтед - Бернли онлайн трансляция матча

Бруно Фернандес лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 16 голами. Крис Вуд забил 7 раз за Бернли

Бруно Фернандес отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 11 передачами. Дуайт Макнил лучший распасовщик Бернли (4 передач)

Харри Магуайр получил больше всего желтых карточек (9) в Манчестер Юнайтед. Эшли Вэствуд получил 6 в Бернли.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Манчестер Юнайтед выиграл 3 домашних матчей подряд.

Манчестер Юнайтед имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Бернли 2-0. 4 игры закончились с этим результатом.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 33% матчей, Бернли выигрывает в 23% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Бернли выигрывает в 23%.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.

Команда Бернли выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Бернли выиграла 1, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).

Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола за матч против команды Бернли, а Бернли забивает 0.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Манчестер Юнайтед забивает 2 гола, играя дома, а Бернли забивает 0.96 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Бернли - 2.2.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Бернли лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Бернли проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Бернли - 0.8.

Манчестер Юнайтед выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Последняя домашняя победа Манчестер Юнайтед над Бернли была в 2015

Бернли пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Бернли забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 7% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.

За последние 6 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 2 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Бернли. Разница голов 10-7 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Игры прошлого года: 0-2 (Манчестер Юнайтед дома) и 0-2 (Бернли дома).

Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Бернли не забивает в 8 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 14 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 8 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Бернли выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 20-8 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 24% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 26% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Бернли забил 32% голов между минутами 0-15?