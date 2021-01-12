Манчестер Юнайтед - Бернли онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Бернли" (Бернли) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.
Дата проведения матча: 18.04.2021
Время начала матча: 18:00
История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Бернли" (Бернли):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Бернли" осталась с поражением. Столкновение "Бернли" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 12.01.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Гранада - 15.04.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
Название: "Бернли" (Бернли)
Год основания "Бернли" (Бернли): 1882
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Предыдущий матч команды "Бернли" был сыгран против Ньюкасл - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Ньюкасл.
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