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Манчестер Юнайтед - Бернли онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 18 апреля 2021, 18:00 - Олд Траффорд
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Обновить
16'
Бернли
Бернли
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
40%
Ничья
30%
Бернли
30%
П1: 1.38 Х: 5.03 П2: 9.31
П1: 1.36 Х: 5.00 П2: 8.00
П1: 1.38 Х: 5.03 П2: 9.31
П1: 1.35 Х: 5.11 П2: 10.60
П1: 1.38 Х: 5.00 П2: 9.10
Интересные факты
  • Бруно Фернандес лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 16 голами. Крис Вуд забил 7 раз за Бернли
  • Бруно Фернандес отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 11 передачами. Дуайт Макнил лучший распасовщик Бернли (4 передач)
  • Харри Магуайр получил больше всего желтых карточек (9) в Манчестер Юнайтед. Эшли Вэствуд получил 6 в Бернли.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Манчестер Юнайтед выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Манчестер Юнайтед имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Бернли 2-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 33% матчей, Бернли выигрывает в 23% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Бернли выигрывает в 23%.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.
  • Команда Бернли выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Бернли выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола за матч против команды Бернли, а Бернли забивает 0.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед забивает 2 гола, играя дома, а Бернли забивает 0.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Бернли - 2.2.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Бернли лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Бернли проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Бернли - 0.8.
  • Манчестер Юнайтед выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Последняя домашняя победа Манчестер Юнайтед над Бернли была в 2015
  • Бернли пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Бернли забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 7% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • За последние 6 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 2 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Бернли. Разница голов 10-7 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Игры прошлого года: 0-2 (Манчестер Юнайтед дома) и 0-2 (Бернли дома).
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Бернли не забивает в 8 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 14 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 8 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Бернли выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 20-8 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 24% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Бернли забил 32% голов между минутами 0-15?
  • В Премьер-лига, Манчестер Юнайтед одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
6
Побед
11
Игр
1
Побед
Бернли
Чемпионат Англии 2020/2021
12.01.2021 - 22:15 Бернли 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
22.01.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2019/2020
28.12.2019 - 21:30 Бернли 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2018
29.01.2019 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершен Бернли
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Лига Европы 2020/2021
15.04.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Гранада 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Кубок Англии 2020/2021
21.03.2021 - 19:00 Лестер Сити 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Милан 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Бернли
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Бернли 1 - 2 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2020/2021
13.03.2021 - 19:30 Эвертон 1 - 2 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2020/2021
06.03.2021 - 14:30 Бернли 1 - 1 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2020/2021
03.03.2021 - 20:00 Бернли 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 16:00 Тоттенхэм 4 - 0 Завершен Бернли П
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Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
40%
Ничья
30%
Бернли
30%
П1: 1.38 Х: 5.03 П2: 9.31
П1: 1.36 Х: 5.00 П2: 8.00
П1: 1.38 Х: 5.03 П2: 9.31
П1: 1.35 Х: 5.11 П2: 10.60
П1: 1.38 Х: 5.00 П2: 9.10
Составы команд
26
Дин Хендерсон
23
Люк Шоу
6
Харри Магуайр
2
Виктор Нильссон-Линделёф
29
Уан-Биссака, Аарон
17
Фред
39
Мактоминей, Скотт
6
Поль Погба
18
Бруно Фернандес
11
Рэшфорд, Маркус
11
Гринвуд, Мейсон
15
Пикок-Фаррелл, Бэйли
2
Мэттью Лоутон
5
Тарковски, Джэймс
6
Бенжамин Ангуа
3
Тэйлор, Чарли
4
Джек Корк
18
Вэствуд, Эшли
8
Джош Браунхилл
7
Йохан Гудмундссон
11
Дуайт МакНил
9
Крис Вуд
Стартовый состав
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 9
    Крис Вуд
    Нападающий
  • 7
    Йохан Гудмундссон
    Нападающий
  • 11
    Дуайт МакНил
    Нападающий
  • 4
    Джек Корк
    Полузащитник
  • 18
    Вэствуд, Эшли
    Полузащитник
  • 8
    Джош Браунхилл
    Полузащитник
  • 2
    Мэттью Лоутон
    Защитник
  • 5
    Тарковски, Джэймс
    Защитник
  • 6
    Бенжамин Ангуа
    Защитник
  • 3
    Тэйлор, Чарли
    Защитник
  • 15
    Пикок-Фаррелл, Бэйли
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 23
    Эрик Питерс
    Защитник
  • 27
    Матей Выдра
    Нападающий
  • 19
    Джей Родригес
    Нападающий
  • 16
    Стефенс, Дэйл
    Полузащитник
  • 31
    Nartley, Richard
    Защитник
  • 25
    Уилл Норрис
    Вратарь
  • 38
    Richardson, Lewis
    Полузащитник
  • 34
    Джеймс Данн
  • 26
    Филлип Бардсли
    Защитник
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Шон Дайч
Статистика матча
73%
Владение мячом
27%
3
Штрафные
Офсайды
1
Фолы
2
2
Блокировано ударов
2
Угловые
3
Удары мимо
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
14'
Фернандеш закручивал мяч в дальний угол – португальцу не хватило точности. А позиция была очень перспективная.
13'
Вуд неплохо приложился с дальней дистанции – Хендерсон со второй попытки забрал мяч в руки.
10'
Опасный момент
Пикок-Фаррелл в сумасшедшем прыжке вытащил мяч из девятки после удара головой Погба! Это было эффектно.
8'
Ман Юнайтед контролирует мяч и пытается организовать позиционную атаку.
3'
Штрафной удар - ("Манчестер Юнайтед")
2'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Бернли")
1'
Офсайд
Вне игры Крис Вуд - ("Бернли")
Свисток
Матч начался
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 18.04.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Бернли" (Бернли) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 18.04.2021
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Бернли" (Бернли):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Бернли" осталась с поражением. Столкновение "Бернли" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 12.01.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" можно посмотреть 18.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Бернли", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Гранада - 15.04.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Бернли" (Бернли)
Год основания "Бернли" (Бернли): 1882
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий матч команды "Бернли" был сыгран против Ньюкасл - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Ньюкасл.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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