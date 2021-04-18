Ман Юнайтед - Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.04.2021

Английская Премьер Лига, 32-й тур

18 апреля, 18:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джонатан Мосс (Сандерленд)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Английский чемпионат сам по себе непредсказуем, а перед окончанием в соревновании становится все больше удивительных результатов. Причиной этого является то, что команды из последних сил пытаются уцепиться за нужные им места и решить турнирные задачи (которые часто меняются). В сегодняшней паре аутсайдеру больше нужны очки, и он изо всех сил будет стараться ухватиться за них. Удастся ли это?

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"Манчестер Юнайтед"

После вылета от "Лестера" в Кубке Англии подопечные Сульшера добыли четыре подряд победы, дважды в которых отыгрывались по ходу поединка. Для результата "манкунианцам" до сих пор надо пинок, или же ошибок от соперника (как в матчах с "Гранадой"). Игроки "Бернли" не один десяток раз допускались их в текущем сезоне, поэтому для "красных дьяволов" эта встреча может стать еще одной легкой прогулкой. Как только футболисты "МЮ" так подумают - сразу же потеряют очки. Такое случалось с "Шеффилдом" (1:2, ) "Вест Бромвичем" (1:1) и "Кристал Пэлас" (1:3, 0:0). Сейчас кроме игры в пас норвежскому наставнику нужно наработать психологические моменты игры, особенно когда матч ведут именно его подопечные. А вот отыгрываться "манкунианцы" умеют.

Сульшер хочет сократить отрыв от "Ман Сити", который сейчас составляет 11 очков. При условии уменьшения этой цифры до восьми небольшая чемпионская интрига будет возвращена, как минимум, до следующей недели. Также можно увеличить преимущество над третьим "Лестером" до 10 зачетных пунктов при условии победы.

Кадры хозяев

Байи наконец вернулся к тренировочному процессу после коронавируса, который привез из расположения сборной. Однако Марсьяль и Джонс до сих пор находятся в лазарете.

"Брайтон"

Еще шаг и ущелье с Чемпионшипом на дне. Подопечные Брюса в прошлом туре проиграли "Ньюкаслу" и теперь находятся на последнем месте перед зоной вылета. От 18-го "Фулхэма" семь очков и желательно "бордовым" увеличить этот отрыв. Причиной неудач является вышеупомянутые ошибки от "Бернли", которые часто становятся фатальными. Однако главная проблема - атакующее звено. По количеству забитых мячей подопечные Брюса (25) занимают третье сзади место, опережая лишь "Фулхэм" (24) и "Шеффилд" (17). Неудовлетворительные результаты. А особенно в том случае, если ты не хочешь присоединиться к "клинкам" и покинуть АПЛ вслед за ними.

"Бернли" в этом сезоне побеждал в гостях "Ливерпуль" и "Арсенал" с минимальным счетом 0:1. Против лидеров умеет играть (когда захочет), однако если хочет все-таки остаться в АПЛ нужно будет это повторить еще не раз в финальных семи матчах.

Кадры гостей

Стив Брюс не сможет рассчитывать на Барнса, Лонга и Брейди. Под вопросом еще участие Поупа и Макнила. Оба могут стать весомыми потерями, ведь являются основополагающими частями состава "Бернли".

Последние матчи "Манчестер Юнайтед" и "Бернли"

Последние пять встреч хозяев

15.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Гранада" 2:0

- "Гранада" 2:0 11.04.2021. "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:3

1:3 08.04.2021. "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

0:2 04.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 2:1

- "Брайтон" 2:1 21.03.2021. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 3:1

Последние пять встреч гостей

11.04.2021. "Бернли" - "Ньюкасл" 1:2

- "Ньюкасл" 1:2 04.04.2021. "Саутгемптон" - "Бернли" 3:2

3:2 13.03.2021. "Эвертон" - "Бернли" 1:2

1:2 06.03.2021. "Бернли" - "Арсенал" 1:1

- "Арсенал" 1:1 03.03.2021. "Бернли" - "Бернли" 1:1

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 2 "Манчестер Юнайтед" 31 18 9 4 61-34 +27 63 17 "Бернли" 31 8 9 14 25-42 -17 33

Личные встречи между "Манчестер Юнайтед" и "Бернли"

В этом веке команды противостояли друг другу 14 раз. 8:2 по победам ведет "МЮ", еще четыре матча завершились вничью. Интересно, что дома на "Олд Траффорд" за последние пять матчей "красные дьяволы" победили в "Бернли" только в одном, и то в далеком 2015-м. Из того состава остались лишь Де Хеа, Мата и Джонс, которых назвать основными трудно. Последний раз команды играли в январе в перенесенном матче первого тура, и "манкунианцы" одержали минимальную победу благодаря голу Погба.

Последние пять встреч между командами

12.01.2021. "Бернли" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

22.01.2020. "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 0:2

28.12.2019. "Бернли" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

29.01.2019. "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 2:2

02.09.2018. "Бернли" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Юнайтед" - "Бернли"

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Бернли"

Команды подходят к встрече заряженными на борьбу. "Красные дьяволы" более уставшие за соперника из-за продолжения борьбы на два фронта, однако трудно сказать, что "Гранада" в двухматчевом противостоянии сильно измучила "МЮ". "Бернли" будет бороться и пытаться не терять очки, особенно в поединке с таким нестабильным дома "МЮ". Прогноз: ТМ 3.