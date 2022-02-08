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Бернли - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 08 февраля 2022, 22:00 - Турф Муур
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Бернли
Бернли
1 - 1
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63'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
18' Поль Погба
47' Джей Родригес
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Бернли
38%
Ничья
23%
Манчестер Юнайтед
38%
П1: 2.29 Х: 3.09 П2: 3.49
П1: 5.50 Х: 2.63 П2: 1.83
П1: 2.29 Х: 3.09 П2: 3.49
П1: 2.29 Х: 3.09 П2: 3.49
П1: 5.40 Х: 2.85 П2: 1.88
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Бернли иМанчестер Юнайтед, когда Бернли играет дома, 0- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Бернли и Манчестер Юнайтед 0-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 8 встреч когда команда Бернли играла дома, команда Бернли выиграла 1 раз, 1 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 10-1 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Во время последних 16 встреч, команда Бернли выиграла 2 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 26-10 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Последняя домашняя победа Бернли над Манчестер Юнайтед была в 2009
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Бернли (3-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Вы знали, что Бернли забил 25% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Бернли забил 6% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Бернли без побед в последних 10 играх.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 4 играх.
  • Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Бернли без побед над Манчестер Юнайтед в последних 3 играх.
  • Бернли не забивает в 4 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Бернли в сезоне 1-5-2
  • Maxwel Cornet лучший бомбардир Бернли с 6 голами. Cristiano Ronaldo забил 8 раз за Манчестер Юнайтед
  • Бернли выигрывает первый тайм в 20% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 29% матчей.
  • Бернли выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Когда Бернли лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Бернли проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Бернли выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.
  • Команда Бернли выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Бернли забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1.8 гола против команды Бернли (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бернли и Манчестер Юнайтед - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бернли и Манчестер Юнайтед - 1.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Бернли забивает 0.86 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Бернли сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • У команды Бернли серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Прогноз на матч
Личные встречи
Бернли
1
Побед
13
Игр
8
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
30.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2020/2021
18.04.2021 - 18:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2020/2021
12.01.2021 - 22:15 Бернли 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
22.01.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Бернли
Последние матчи - Бернли
Чемпионат Англии 2021/2022
05.02.2022 - 20:00 Бернли 0 - 0 Завершен Уотфорд Н
Чемпионат Англии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Бернли Н
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 14:30 Бернли 1 - 2 Завершен Хаддерсфилд Таун П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Лидс Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли П
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии 2021/2022
04.02.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Мидлсбро Н
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 19:30 Астон Вилла 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англии 2021/2022
10.01.2022 - 21:55 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Астон Вилла В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Джей Родригес
47'
18'
Поль Погба ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Бернли
38%
Ничья
23%
Манчестер Юнайтед
38%
П1: 2.29 Х: 3.09 П2: 3.49
П1: 5.50 Х: 2.63 П2: 1.83
П1: 2.29 Х: 3.09 П2: 3.49
П1: 2.29 Х: 3.09 П2: 3.49
П1: 5.40 Х: 2.85 П2: 1.88
Составы команд
1
Попе, Ник
23
Эрик Питерс
6
Бенжамин Ангуа
5
Тарковски, Джэймс
14
Коннор Робертс
21
Дуайт МакНил
8
Джош Браунхилл
18
Вэствуд, Эшли
20
Корнет, Максвел
19
Вегхорст, Воутер
19
Джей Родригес
1
Де Хеа, Дэвид
20
Диогу Далот
19
Рафаэль Варан
5
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
6
Поль Погба
39
Мактоминей, Скотт
11
Рэшфорд, Маркус
18
Бруно Фернандес
25
Джейдон Санчо
21
Эдинсон Кавани
Стартовый состав
  • 19
    Вегхорст, Воутер
    Нападающий
  • 19
    Джей Родригес
    Нападающий
    47
  • 21
    Дуайт МакНил
    Нападающий
  • 8
    Джош Браунхилл
    Полузащитник
  • 18
    Вэствуд, Эшли
    Полузащитник
  • 20
    Корнет, Максвел
    Нападающий
  • 23
    Эрик Питерс
    Защитник
  • 6
    Бенжамин Ангуа
    Защитник
  • 5
    Тарковски, Джэймс
    Защитник
  • 14
    Коннор Робертс
    Защитник
  • 1
    Попе, Ник
    Вратарь
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
    18
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 4
    Джек Корк
    Полузащитник
  • 2
    Мэттью Лоутон
    Защитник
  • 28
    Кевин Лонг
    Защитник
  • 17
    Аарон Леннон
    Полузащитник
  • 13
    Хеннеси, Уэйн
    Вратарь
  • 22
    Коллинс, Натан
    Защитник
  • 10
    Эшли Барнс
    Нападающий
  • 26
    Филлип Бардсли
    Защитник
  • 16
    Стефенс, Дэйл
    Полузащитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 4
    Фил Джонс
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
Тренеры
  • Шон Дайч
  • Ральф Рангник
Статистика матча
40%
Владение мячом
60%
7
Штрафные
10
2
Угловые
4
8
Фолы
6
2
Офсайды
1
2
Удары в створ
5
4
Сейвы
1
Блокировано ударов
2
Удары мимо
2
Трансляция
55'
Санчо (Ман Юнайтед) накрутив на фланзі бідного Робертса кілька разів і віддав на Фернандеша, котрий в дотик відразу ж пробив. Рикошет спрямував м'яч повз ворота.
52'
Опасный момент
Знову провалилися "манкунінаці" в захисті... І знову все підчистив де Хеа! Вегхорсту дали потужно пробити з лету з метрів 20-ти, але іспанський голкіпер витягнув м'яч з правої від себе шістки!
51'
Фернандещ (Ман Юнайтед) подав зі стандарту з правого флангу точно за лицьову лінію. Невдало.
Инфо
А ось Джей Родрігес забив вперше у поточному чемпіонаті.
Инфо
Перша результативна дія Ваута Вегхорста пісял переходу до Бернлі.
47'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Відновлює паритет Бернлі! Вегхорст пошив в дурні Магвайра і Мактомінея в центрі чужої половини поля та віддав прекрасну розрізну передачу у штрафний майданчик. Адресатом був Джей Родрігес, котрий прийняв м'яч, встин прокинути його і переграти де Хеа.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Активно грають команди, багато атакуючи в обидві сторони. Більш яскраво виглядає МЮ - власне саме і підопічні Рангніка створили багато небезпеччних моментів. В тому числі гості і тричі забили, проте два голи були скасовані арбітрами. Бернлі поки лише намагається атакувати, адже у штрафному майданчику де Хеа мало що в них виходить. Підопічні Дайча навіть пробити не змогли - 0:12 за ударами.
Свисток
Перерва!
45+2'
Рашфорд (Ман Юнайтед) увійшов до штрафного майданчика з правого флангу, але втратив м'яч у боротьбі з Пітерсом.
45'
Инфо
Дві хвилини додав арбітр.
42'
І ще удар від Кавані (Ман Юнайтед) - уругваєць влучив у захисника. Б'ють "манкуніанці" вже з будь-яких позицій.
41'
І господарі атакують. Робертс прострілив у центр штрафного майданчика, але Шоу встиг випередити опонента. Пішли гойдалки.
40'
Знову Рашфорд (Ман Юнайтед) дуже потужно б'є з гострого кута, але знову Поуп грає на висоті, парируючи удар ногою.
37'
Фернандеш (Ман Юнайтед) пробив з меж штрафного майданчика, але рикошет від захисника допоміг Поупу забрати м'яч до рук.
36'
Пітерс (Бернлі) легко обійшов Мактомінея у центрі поля і віддав занадто сильну розрізну передачу у напрямку Вегхорста. Де Хеа без проблем забрав м'яч до рук.
33'
Опасный момент
Кавані! Як?! Шоу знову відкрився у штрафному майданчику господарів, але цього разу пробив з гострого кута. Політ м'яча після удару скоригували захсиники, і круглий долетів до вільного Едінсона, котрий стояв на правій стійці. Уругваєць пробив головою, проте Поуп встиг добігти і парирувати цей удар!
32'
Фернандеш (Ман Юнайтед) поставив під удар Мактомінею, але удар у шотландця не вийшов. Скотт намагався з 25-ти метрів пробити в дотик щічкою - вище воріт.
31'
Варан (Ман Юнайтед) поспішив з довгою передачею і запустив м'яч за лицьову лінію.
28'
Багато боротьби в центрі поля.
26'
Ще одна спроба Бернлі піти в атаку, але Родрігес сфолив.
24'
Уголовой
Де Хеа кулакаом виніс подачу Бернлі від кута поля.
21'
Опасный момент
Браунхілл зрізав м'яч у свої ворота, але кілька секунд перед тим сфолив Погба в атаці. Знову гол МЮ скасовано.
21'
Санчо (Ман Юнайтед) віддав під удар Фернандешу, але його постріл з-за меж штрафного майданчика застряг в ногах захисників.
Инфо
Перший гол Погба у цьому сезоні.
18'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Швидку і результативну атаку провели "манкуніанці". У її завершальній фазі Шоу прострілив в центр штрафного майданчика, а Погба розстріляв правий верхній кут воріт Поупа!
18'
Трішки не вистачило! Макніл (Бернлі) розріщною передачею намагався знайти попереду Корне, але івуарійцю кілька сантиметрів не вистчаило, щоб зупинити м'яч і вийти сам на сам.
17'
"Манкунінаці" відбилися від чотирьох поспіль закидань суперника до власного штрафного майданчика.
14'
Офсайд
Магвайр все-таки був в пасивному офсайді на думку арбітра. Гол скасовано.
14'
Инфо
Арбітр переглядає VAR на предмет офсайду у Магвайра.
12'
Опасный момент
ГООООООЛ! Ман Юнайтед вперше за довгий час відзначається за допомогою стандарту! Фернандеш подав зі штрафного, а Варан замкнув навіс ударом головою точно у правий кут.
9'
Уголовой
Знову кутовий МЮ розіграний невдало. Класика.
8'
Рашфорд (Ман Юнайтед) потужно пробив з правої частини штрафного майданчика у ближній кут - Поуп перевів м'яч на кутовий.
6'
Офсайд
Корне (Бернлі) гостро прострілив з лівого флангу, але перед тим заліз в офсайд.
5'
Уголовой
"Манкуніанці" розіграли кутовий, а потім Фернандеш запустив не дуже вдалу передачу у штрафний майданчик.
3'
Погба (Ман Юнайтед) м'яко закинув до штрафного майданчика, але Пітерс вибив м'яч.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Кріштіану Роналду вперше з кінця листопаду розпочне матч АПЛ з лави для запасних.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Варан, Магвайр, Шоу - Погба, Мактоміней - Рашфорд, Фернандеш, Санчо - Кавані.
Бернлі: Поуп - Робертс, Тарковські, Мі, Пітерс - Корне, Вествуд, Браунхілл, Макніл - Родрігес, Вегхорст.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Перед стартом поєдинку "манкуніанці" ідуть на четвертій позиції, в той час як "бордові" замикають турнірну таблицю.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 24-го туру АПЛ, в якому Бернлі прийме Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча "Бернли" - "Манчестер Юнайтед" 08.02.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Бернли" (Бернли) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Турф Муур.

Дата проведения матча: 08.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Бернли" (Бернли) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Бернли" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Бернли" в предыдущем футбольном матче 30.12.2021 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Шон Дайч и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бернли" - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 08.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Бернли" - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бернли" (Бернли)
Год основания "Бернли" (Бернли): 1882
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий поединок команды "Бернли" был сыгран против Уотфорд - 05.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Мидлсбро - 04.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Бернли" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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