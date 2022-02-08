Бернли - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча "Бернли" - "Манчестер Юнайтед" 08.02.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Бернли" (Бернли) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Турф Муур.

Дата проведения матча: 08.02.2022

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Бернли" (Бернли) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Бернли" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Бернли" в предыдущем футбольном матче 30.12.2021 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Шон Дайч и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бернли" (Бернли)

Год основания "Бернли" (Бернли): 1882

Страна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Предыдущий поединок команды "Бернли" был сыгран против Уотфорд - 05.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Ральф Рангник



Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Мидлсбро - 04.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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