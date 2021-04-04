Аякс - Рома онлайн трансляция матча

Анонс матча Аякс - "Рома" 08.04.2021, Лига Европы

Поединок между командой Аякс (Амстердам) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Йохан Кройф Арена.

Дата проведения матча: 08.04.2021

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Эрик тен Хаг и Фонсека, Паулу разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Аякс (Амстердам)

Год основания Аякс (Амстердам): 1900

Страна: Нидерланды

Тренер: Петер Бош



Предыдущий поединок команды Аякс был сыгран против Херенвеен - 04.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Голландии 2020/2021 и закончился победой команды Аякс.

Команда гостей

Название: "Рома" (Рим)

Год основания "Рома" (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Паулу Фонсека



Прошедший поединок команды "Рома" был сыгран против Сассуоло - 03.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

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