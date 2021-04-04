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Аякс - Рома онлайн трансляция матча

Лига Европы - 08 апреля 2021, 22:00 - Йохан Кройф Арена
Главный судья: Сергей Карасёв
Рейтинг матча:
Аякс
Амстердам
0 - 0
Обновить
8'
Рома
Рим
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Аякс
53%
Ничья
18%
Рома
29%
П1: 1.92 Х: 4.30 П2: 3.61
П1: 1.95 Х: 3.90 П2: 3.60
П1: 1.92 Х: 4.30 П2: 3.61
П1: 1.97 Х: 4.01 П2: 3.64
П1: 1.97 Х: 3.90 П2: 3.50
Интересные факты
  • ФК Аякс Амстердам не проигрывает в последних 24 играх.
  • ФК Аякс Амстердам не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • ФК Аякс Амстердам выиграл 8 домашних матчей подряд.
  • ФК Аякс Амстердам имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • ФК Аякс Амстердам не пропускает в 4 матчах подряд.
  • ФК Аякс Амстердам выигрывает первый тайм в 74% матчей, Рома выигрывает в 45% матчей.
  • ФК Аякс Амстердам выигрывает первую половину матча в 74% случаев, Рома выигрывает в 45%.
  • ФК Аякс Амстердам's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • ФК Аякс Амстердам забивает 2.96 гола, играя дома, а Рома забивает 1.82 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда ФК Аякс Амстердам лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Аякс Амстердам% своих матчей.
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда ФК Аякс Амстердам проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Аякс Амстердам% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • ФК Аякс Амстердам забивал хотя бы раз в последних 24 матчах.
Последние матчи - Аякс
Чемпионат Голландии 2020/2021
04.04.2021 - 17:45 Херенвеен 1 - 2 Завершен Аякс В
Чемпионат Голландии 2020/2021
21.03.2021 - 21:00 Аякс 5 - 0 Завершен Ден Хааг В
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Янг Бойз 0 - 2 Завершен Аякс В
Чемпионат Голландии 2020/2021
14.03.2021 - 17:45 Зволле 0 - 2 Завершен Аякс В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Аякс 3 - 0 Завершен Янг Бойз В
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Сассуоло 2 - 2 Завершен Рома Н
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 21:45 Рома 0 - 2 Завершен Наполи П
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Шахтер 1 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2020/2021
14.03.2021 - 16:00 Парма 2 - 0 Завершен Рома П
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Рома 3 - 0 Завершен Шахтер В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Аякс
53%
Ничья
18%
Рома
29%
П1: 1.92 Х: 4.30 П2: 3.61
П1: 1.95 Х: 3.90 П2: 3.60
П1: 1.92 Х: 4.30 П2: 3.61
П1: 1.97 Х: 4.01 П2: 3.64
П1: 1.97 Х: 3.90 П2: 3.50
Составы команд
16
Схерпен, Кьелл
31
Таглиафико, Николас
21
Мартинес, Лисандро
18
Тимбер, Юррин
15
Rensch, Devyne Fabian Jairo
14
Гравенберч, Райан
6
Клаассен, Дэви
4
Эдсон Альварес
7
Давид Нерес
10
Тадич, Дусан
39
Santos, Antony
13
Пау Лопес
23
Джанлука Манчини
4
Кристанте, Брайан
3
Ибанес, Роджер
33
Бруно Перес
42
Амаду Диавара
17
Джордан Веретут
37
Леонардо Спинаццола
7
Лоренцо Пеллегрини
11
Педро
11
Эдин Джеко
Стартовый состав
  • 7
    Давид Нерес
    Нападающий
  • 10
    Тадич, Дусан
    Нападающий
  • 39
    Santos, Antony
    Нападающий
  • 14
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 6
    Клаассен, Дэви
    Полузащитник
  • 4
    Эдсон Альварес
    Защитник
  • 31
    Таглиафико, Николас
    Защитник
  • 21
    Мартинес, Лисандро
    Защитник
  • 18
    Тимбер, Юррин
    Защитник
  • 15
    Rensch, Devyne Fabian Jairo
    Защитник
  • 16
    Схерпен, Кьелл
    Вратарь
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 11
    Педро
    Полузащитник
  • 33
    Бруно Перес
    Защитник
  • 42
    Амаду Диавара
    Полузащитник
  • 17
    Джордан Веретут
  • 37
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 3
    Ибанес, Роджер
    Защитник
  • 13
    Пау Лопес
    Вратарь
Запасные игроки
  • 42
    Timber, Quinten
    Полузащитник
  • 35
    Kasanwirjo, Neraysho
    Защитник
  • 30
    Brobbey, Brian
    Нападающий
  • 25
    Taylor, Kenneth
    Полузащитник
  • 23
    Траоре, Лассина Франк
    Нападающий
  • 20
    Kudus, Mohammed
    Полузащитник
  • 18
    Юрген Эккеленкамп
  • 20
    Уссама Идрисси
    Нападающий
  • 5
    Шон Клайбер
  • 33
    Доминик Котарски
  • 51
    Reiziger, Daan
    Вратарь
  • 61
    Calafiori, Riccardo
    Защитник
  • 54
    Ciervo, Riccardo
    Нападающий
  • 31
    Карлес Перес Сайол
  • 21
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 18
    Давиде Сантон
  • 14
    Villar, Gonzalo
    Полузащитник
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 62
    Milanese, Tommaso
    Полузащитник
Тренеры
  • Эрик тен Хаг
  • Фонсека, Паулу
Статистика матча
60%
Владение мячом
40%
1
Удары в створ
Сейвы
1
Штрафные
2
1
Офсайды
1
Фолы
2
Угловые
Live Zone
Трансляция
3'
Опасный момент
Прострел Джеко на Пеллегрини! Лоренцо не смог нанести удар.
1'
Свисток
Матч начался!
"Аякс", стартовый состав: Схерпен - Ренч, Тимбер, Мартинес, Тальяфико - Альварес, Классен, Гравенберх - Антони, Тадич, Нерес. Запасные: Кудус, Рейзигер, Тэйлор, Бробби, Идрисси, Касанвирджо, Клайбер, Котарски, Тимбер, Траоре, Эккеленкамп.
"Рома", стартовый состав: Лопес - Перес Бруно, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Спинаццола - Диавара, Верету - Пеллегрини, Джеко, Педро. Запасные: Чиерво, Вильяр, Калафьори, Майорал, Миланезе, Миранте, Перес Карлос, Сантон, Фузато.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги Европы: "Аякс" - "Рома". Начало поединка 22:00.
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Анонс матча Аякс - "Рома" 08.04.2021, Лига Европы

Поединок между командой Аякс (Амстердам) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Йохан Кройф Арена.

Дата проведения матча: 08.04.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Эрик тен Хаг и Фонсека, Паулу разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Аякс - "Рома" можно посмотреть 08.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Аякс - "Рома", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

Предыдущий поединок команды Аякс был сыгран против Херенвеен - 04.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Голландии 2020/2021 и закончился победой команды Аякс.

Команда гостей

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Прошедший поединок команды "Рома" был сыгран против Сассуоло - 03.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Аякс - "Рома" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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