Аякс останется без тренера по окончании сезона - летом команду возглавит четвёртый наставник за два года

Наставник "Аякса" Джон ван 'т Шип уйдёт в отставку по окончании нынешнего сезона. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед матчем 27-го тура чемпионата Нидерландов против "Зволле".

"Мы с руководством обсудили мое будущее. Я ухожу с поста главного тренера. Решено. Но мы уже несколько лет говорим о другой роли для меня, но по этому поводу пока ничего не ясно. Хочу полностью сосредоточиться на последних восьми матчах с "Аяксом". Для меня это не проблема", - сказал специалист.

Напомним, ван' т Шип был назначен на должность главного тренера амстердавцев 30 октября 2023 года. На данный момент "Аякс" занимает пятое место в Эредивизи.