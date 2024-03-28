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Аякс останется без тренера по окончании сезона - летом команду возглавит четвёртый наставник за два года

Нидерланды

Нидерландский гранд продолжит поиски подходящего специалиста

Аякс останется без тренера по окончании сезона - летом команду возглавит четвёртый наставник за два года

Фото: ajax.nl

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Наставник "Аякса" Джон ван 'т Шип уйдёт в отставку по окончании нынешнего сезона. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед матчем 27-го тура чемпионата Нидерландов против "Зволле".

"Мы с руководством обсудили мое будущее. Я ухожу с поста главного тренера. Решено. Но мы уже несколько лет говорим о другой роли для меня, но по этому поводу пока ничего не ясно. Хочу полностью сосредоточиться на последних восьми матчах с "Аяксом". Для меня это не проблема", - сказал специалист.

Напомним, ван' т Шип был назначен на должность главного тренера амстердавцев 30 октября 2023 года. На данный момент "Аякс" занимает пятое место в Эредивизи.

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Источник:
Vandaag Inside
Опубликовал: Александр Бураков
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