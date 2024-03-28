Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аякс останется без тренера по окончании сезона - летом команду возглавит четвёртый наставник за два года
Нидерландский гранд продолжит поиски подходящего специалиста
Фото: ajax.nl
Наставник "Аякса" Джон ван 'т Шип уйдёт в отставку по окончании нынешнего сезона. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед матчем 27-го тура чемпионата Нидерландов против "Зволле".
"Мы с руководством обсудили мое будущее. Я ухожу с поста главного тренера. Решено. Но мы уже несколько лет говорим о другой роли для меня, но по этому поводу пока ничего не ясно. Хочу полностью сосредоточиться на последних восьми матчах с "Аяксом". Для меня это не проблема", - сказал специалист.
Напомним, ван' т Шип был назначен на должность главного тренера амстердавцев 30 октября 2023 года. На данный момент "Аякс" занимает пятое место в Эредивизи.
Популярное сейчас
- Более 150 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Главный тренер Румынии: Постараемся изучить Украину как можно лучше
- Коноплянка трогательно поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
- Помощник Юргена Клоппа может возглавить Аякс - Инсайдер
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ