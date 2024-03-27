Помощник Юргена Клоппа может возглавить Аякс - Инсайдер

Помощник Юргена Клоппа Пеп Линдерс является одним из претендентов на пост главного тренера "Аякса".

По информации Фабрицио Романо, Линдерс покинет "Ливерпуль" в конце сезона вместе с Клоппом и ни в коем случае не останется.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

У Пепа был опыт работы на посту главного тренера в сезоне 2017/18 с "НЭК Неймеген".