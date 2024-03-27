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Помощник Юргена Клоппа может возглавить Аякс - Инсайдер
Пеп Линдерс является одним из претендентов на должность
Помощник Юргена Клоппа Пеп Линдерс является одним из претендентов на пост главного тренера "Аякса".
По информации Фабрицио Романо, Линдерс покинет "Ливерпуль" в конце сезона вместе с Клоппом и ни в коем случае не останется.
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У Пепа был опыт работы на посту главного тренера в сезоне 2017/18 с "НЭК Неймеген".
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