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Помощник Юргена Клоппа может возглавить Аякс - Инсайдер

Нидерланды
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Пеп Линдерс является одним из претендентов на должность

Помощник Юргена Клоппа может возглавить Аякс - Инсайдер

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Помощник Юргена Клоппа Пеп Линдерс является одним из претендентов на пост главного тренера "Аякса".

По информации Фабрицио Романо, Линдерс покинет "Ливерпуль" в конце сезона вместе с Клоппом и ни в коем случае не останется.

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У Пепа был опыт работы на посту главного тренера в сезоне 2017/18 с "НЭК Неймеген".

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Юрген Клопп Пеп Линдерс Аякс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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