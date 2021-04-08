  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рома - Аякс Смотреть онлайн
В тренде

Рома - Аякс онлайн трансляция матча

Лига Европы - 15 апреля 2021, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Рома
Рим
1 - 1
Обновить
74'
Аякс
Амстердам
Ход матча
22' Шон Клайбер Вышел: Схюрс, Перр 43' Ибанес, Роджер
46' Santos, Antony Вышел: Brobbey, Brian 49' Brobbey, Brian 67' Джордан Веретут 68' Джанлука Манчини
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Рома
41%
Ничья
35%
Аякс
24%
П1: 5.16 Х: 2.06 П2: 2.84
П1: 5.00 Х: 1.95 П2: 2.75
П1: 5.16 Х: 2.06 П2: 2.84
П1: 4.89 Х: 2.11 П2: 2.83
П1: 4.80 Х: 2.03 П2: 2.85
Интересные факты
  • Результат первой игры ФК Аякс Амстердам - Рома 1-2.
  • ФК Аякс Амстердам не проиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.
  • ФК Аякс Амстердам имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде
  • Рома выигрывает первый тайм в 45% матчей, ФК Аякс Амстердам выигрывает в 75% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 45% случаев, ФК Аякс Амстердам выигрывает в 75%.
  • ФК Аякс Амстердам's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Недавнее выступление команды Рома в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды ФК Аякс Амстердам.
  • Из последних 3 встреч команда Рома выиграла 1, команда ФК Аякс Амстердам выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Рома.
  • В их последнюю встречу команда Рома победила в 1 гол(а).
  • Рома забивает 1.33 гола за матч против команды ФК Аякс Амстердам, а ФК Аякс Амстердам забивает 1.33 гола против команды Рома (в среднем).
  • Рома забивает 2.07 гола, играя дома, а ФК Аякс Амстердам забивает 2.54 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и ФК Аякс Амстердам - 2.67.
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда ФК Аякс Амстердам лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Аякс Амстердам% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда ФК Аякс Амстердам проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Аякс Амстердам% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и ФК Аякс Амстердам - 1.33.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Рома пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • ФК Аякс Амстердам забивал хотя бы раз в последних 26 матчах.
Личные встречи
Рома
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Аякс
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Аякс 1 - 2 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Болонья В
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Аякс 1 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Сассуоло 2 - 2 Завершен Рома Н
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 21:45 Рома 0 - 2 Завершен Наполи П
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Шахтер 1 - 2 Завершен Рома В
Показать больше
Последние матчи - Аякс
Чемпионат Нидерландов 2020/2021
11.04.2021 - 17:45 Валвейк 0 - 1 Завершен Аякс В
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Аякс 1 - 2 Завершен Рома П
Чемпионат Нидерландов 2020/2021
04.04.2021 - 17:45 Херенвеен 1 - 2 Завершен Аякс В
Чемпионат Нидерландов 2020/2021
21.03.2021 - 21:00 Аякс 5 - 0 Завершен Ден Хааг В
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Янг Бойз 0 - 2 Завершен Аякс В
Показать больше
Новости команд
Главные события
Джанлука Манчини
68'
Джордан Веретут
67'
49'
Brobbey, Brian ГООЛ!
46'
Santos, Antony
Вышел: Brobbey, Brian
Ибанес, Роджер
43'
22'
Шон Клайбер
Вышел: Схюрс, Перр
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Рома
41%
Ничья
35%
Аякс
24%
П1: 5.16 Х: 2.06 П2: 2.84
П1: 5.00 Х: 1.95 П2: 2.75
П1: 5.16 Х: 2.06 П2: 2.84
П1: 4.89 Х: 2.11 П2: 2.83
П1: 4.80 Х: 2.03 П2: 2.85
Составы команд
13
Пау Лопес
3
Ибанес, Роджер
4
Кристанте, Брайан
23
Джанлука Манчини
61
Calafiori, Riccardo
42
Амаду Диавара
17
Джордан Веретут
2
Рик Карсдорп
7
Лоренцо Пеллегрини
77
Генрих Мхитарян
11
Эдин Джеко
13
Маартен Стекеленбург
5
Шон Клайбер
18
Тимбер, Юррин
21
Мартинес, Лисандро
31
Таглиафико, Николас
4
Эдсон Альварес
6
Клаассен, Дэви
14
Гравенберч, Райан
39
Santos, Antony
10
Тадич, Дусан
7
Давид Нерес
Стартовый состав
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 61
    Calafiori, Riccardo
    Защитник
  • 42
    Амаду Диавара
    Полузащитник
  • 17
    Джордан Веретут
    67
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 3
    Ибанес, Роджер
    Защитник
    43
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
    68
  • 13
    Пау Лопес
    Вратарь
  • 39
    Santos, Antony
    Нападающий
    46
  • 10
    Тадич, Дусан
    Нападающий
  • 7
    Давид Нерес
    Нападающий
  • 4
    Эдсон Альварес
    Защитник
  • 6
    Клаассен, Дэви
    Полузащитник
  • 14
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 5
    Шон Клайбер
    22
  • 18
    Тимбер, Юррин
    Защитник
  • 21
    Мартинес, Лисандро
    Защитник
  • 31
    Таглиафико, Николас
    Защитник
  • 13
    Маартен Стекеленбург
    Вратарь
Запасные игроки
  • 14
    Villar, Gonzalo
    Полузащитник
  • 18
    Давиде Сантон
  • 11
    Педро
    Полузащитник
  • 31
    Карлес Перес Сайол
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 21
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 55
    Darboe, Ebrima
    Полузащитник
  • 54
    Ciervo, Riccardo
    Нападающий
  • 71
    Morichelli, Raul
    Защитник
  • 6
    Схюрс, Перр
    Защитник
  • 16
    Схерпен, Кьелл
    Вратарь
  • 20
    Kudus, Mohammed
    Полузащитник
  • 33
    Доминик Котарски
  • 35
    Kasanwirjo, Neraysho
    Защитник
  • 20
    Уссама Идрисси
    Нападающий
  • 23
    Траоре, Лассина Франк
    Нападающий
  • 18
    Юрген Эккеленкамп
  • 30
    Brobbey, Brian
    Нападающий
    49
  • 42
    Timber, Quinten
    Полузащитник
Тренеры
  • Фонсека, Паулу
  • Эрик тен Хаг
Статистика матча
40%
Владение мячом
60%
2
Угловые
6
4
Удары в створ
4
3
Сейвы
2
3
Удары мимо
6
13
Штрафные
6
1
Офсайды
2
Блокировано ударов
3
5
Фолы
11
3
ЖК
Live Zone
Трансляция
69'
Замена
Кудус сменил Альвареса.
68'
Желтая карточка
Желтая Манчини за грубую игру.
67'
Желтая карточка
Желтая Верету за фол против Гравенберха.
63'
Моментов нет. "Рома" завладела сферой.
60'
Инфо
Владение мячом - 74%/26% в пользу "Аякса".
57'
Тальяфико сфолил против Мхитаряна. Гол отменен.
56'
Опасный момент
Лопес отбил мяч перед собой после удара Бробби! Тадич добил, но арбитр остановил встречу. VAR в деле.
54'
Опасный момент
Удар Альвареса с линии штрафной! Выше ворот!
51'
Занервничала "Рома". Увеличилось количество брака у хозяев.
49'
Гоооол!!!
Бробби принял передачу от Схюрса из глубины! Лопес ошибся на выходе! Удар Бробби! 0:1!
46'
Замена
Бробби сменил Антони.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Спокойная первая половина. "Рома" отдала "Аяксу" мяч и сосредоточилась на обороне. Гости перекатывали круглого как могли, но в атаке почти ничего не создали. Удары Классена и Тадича лишь обозначили присутствие форвардов амстердамцев на поле. Ждем во втором тайме взрыва темпа и голов.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
43'
Желтая карточка
Ибаньес получил желтую за свой фол.
42'
Много борьбы и фолов на поле. Скоро будут карточки.
37'
Калафьори опасно сыграл против Тадича в своей штрафной. Нет фола.
35'
Инфо
Статистика ударов - 2:1 в пользу "Ромы".
32'
"Рома" спокойно обороняется против сумбурных атак гостей. Моментов нет.
28'
Тальяфико сфолил на Пелегрини Свободный для "Ромы".
25'
Инфо
Владеет мячом "Аякс", но пока толку мало.
22'
Замена
Схюрс сменил Клайбера.
20'
Опасный момент
Удар Тадича со средней дистанции! Лопес забрал мяч в руки.
18'
Антони не смог принять передачу партнера на правом фланге.
15'
Инфо
Владение мячом - 70%/30% в пользу "Аякса".
13'
Опасный момент
Лопес ошибся! Классен пробил, но попал в защитника.
10'
Опасный момент
Удар Тальяфико головой после скидки Тадича! Мимо цели!
8'
Офсайд
Верету забивает, но гол не засчитан. Офсайд.
5'
Опасный момент
Контратака Ромы! Пеллегрини решился на удар с правого полуфланга. Стекленбург на месте!
3'
"Аякс" большими силами атакует. "Рома" заперлась в своей штрафной.
1'
Свисток
Матч начался!
"Рома", стартовый состав: Лопес - Манчини, Кристанте, Ибаньес - Карсдорп, Верету, Диавара, Калафьори - Мхитаря, Пеллегрини - Джеко. Запасные: Чиерво, Морикелли, Вильяр, Дарбо, Майорал, Миранте, Педро, Карлос Перес, Сантон, Фузато.
"Аякс", стартовый состав: Стекеленбург - Клайбер, Тимбер, Мартинес, Тальяфико - Альварес, Классен, Гравенберх - Антони, Тадич, Нерес. Запасные: Кудус, Бробби, Идрисси, Касанвирджо, Котарски, Схерпен, Схюрс, Тимбер, Траоре, Эккеленкамп.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги Европы: "Рома" - "Аякс". Начало поединка - 22:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 21:00 - Сегодня Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 0 Ковентри Сити Ковентри Сити 1 Завершен 15:00 - Сегодня Диназ Диназ 1 Подолье Подолье 1 Завершен 03:30 - Сегодня Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 4 Либертад Либертад 1 Завершен 22:00 - Вчера Ливерпуль Ливерпуль 0 Реал Реал 0 Завершен 22:00 - Вчера Боруссия Боруссия 1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Рома" - Аякс 15.04.2021, Лига Европы

Противостояние между командой "Рома" (Рим) и командой Аякс (Амстердам) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 15.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Рома" (Рим) и командой Аякс (Амстердам):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Рома", тогда как команда Аякс осталась с поражением. Столкновение Аякс и "Рома" в предыдущем футбольном матче 08.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Фонсека, Паулу и Эрик тен Хаг разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Рома" - Аякс можно посмотреть 15.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Рома" - Аякс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Прошедший матч команды "Рома" был сыгран против Болонья - 11.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

Прошедший матч команды Аякс был сыгран против Валвейк - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2020/2021 и закончился победой команды Аякс.

Следите за результатами матча "Рома" - Аякс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Европы и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен