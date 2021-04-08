Рома - Аякс онлайн трансляция матча

Результат первой игры ФК Аякс Амстердам - Рома 1-2.

ФК Аякс Амстердам не проиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.

ФК Аякс Амстердам имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде

Рома выигрывает первый тайм в 45% матчей, ФК Аякс Амстердам выигрывает в 75% матчей.

Рома выигрывает первую половину матча в 45% случаев, ФК Аякс Амстердам выигрывает в 75%.

ФК Аякс Амстердам's performance of the last 5 matches is better than Рома's.

Недавнее выступление команды Рома в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды ФК Аякс Амстердам.

Из последних 3 встреч команда Рома выиграла 1, команда ФК Аякс Амстердам выиграла 1, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Рома.

В их последнюю встречу команда Рома победила в 1 гол(а).

Рома забивает 1.33 гола за матч против команды ФК Аякс Амстердам, а ФК Аякс Амстердам забивает 1.33 гола против команды Рома (в среднем).

Рома забивает 2.07 гола, играя дома, а ФК Аякс Амстердам забивает 2.54 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Рома и ФК Аякс Амстердам - 2.67.

Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда ФК Аякс Амстердам лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Аякс Амстердам% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда ФК Аякс Амстердам проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Аякс Амстердам% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и ФК Аякс Амстердам - 1.33.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Рома пропускает в каждом из последних 5 матчах.