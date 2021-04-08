Рома - Аякс онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Рома" (Рим) и командой Аякс (Амстердам) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 15.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Рома" (Рим) и командой Аякс (Амстердам):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Рома", тогда как команда Аякс осталась с поражением. Столкновение Аякс и "Рома" в предыдущем футбольном матче 08.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Фонсека, Паулу и Эрик тен Хаг разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека
Прошедший матч команды "Рома" был сыгран против Болонья - 11.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Рома".
Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош
Прошедший матч команды Аякс был сыгран против Валвейк - 11.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2020/2021 и закончился победой команды Аякс.
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