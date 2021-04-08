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Славия - Арсенал онлайн трансляция матча

Лига Европы - 15 апреля 2021, 22:00 - Sinobo Stadium
Главный судья: Джюнейт Чакыр
Рейтинг матча:
Славия
Прага
0 - 3
Обновить
75'
Арсенал
Лондон
Ход матча
18' Николя Пепе 20' Громада Якуб 21' Александр Лаказетт 24' Букайо Сака
46' Николае Станчу Вышел: Lingr, Ondrej 46' Bah, Alexander Вышел: Visinsky, Denis 48' Ян Борил Вышел: Dorley, Oscar 48' Громада Якуб Вышел: Лукаш Масопуст 64' Олайинка, Питер 67' Смит-Роу, Эмил Вышел: Эльнели, Мохаммед
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Славия
40%
Ничья
27%
Арсенал
33%
П1: 126.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 126.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 126.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 126.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 4.90 Х: 3.75 П2: 1.77
Интересные факты
  • Арсенал без побед в последних 4 играх.
  • Славия Прага не проигрывает в последних 23 играх.
  • Результат первой игры Арсенал - Славия Прага 1-1.
  • Славия Прага не проигрывает в последних 33 домашних матчах.
  • Арсенал не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Славия Прага выигрывает первый тайм в 59% матчей, Арсенал выигрывает в 32% матчей.
  • Славия Прага выигрывает первую половину матча в 59% случаев, Арсенал выигрывает в 32%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".
  • Славия Прага's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Недавнее выступление команды Славия Прага в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Славия Прага (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Славия Прага выиграла 0, команда Арсенал выиграла 1, 2 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Славия Прага забивает 0.33 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 2.67 гола против команды Славия Прага (в среднем).
  • Славия Прага забивает 2.54 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Славия Прага и Арсенал - 3.
  • Когда Славия Прага лидирует 1-0 дома, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Славия Прага проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Славия Прага и Арсенал - 1.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Арсенал пропускает в каждом из последних 14 матчах.
Личные встречи
Славия
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Арсенал
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Арсенал 1 - 1 Завершен Славия
Последние матчи - Славия
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Арсенал 1 - 1 Завершен Славия Н
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Рейнджерс 0 - 2 Завершен Славия В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Славия 1 - 1 Завершен Рейнджерс Н
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Славия В
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 19:55 Славия 0 - 0 Завершен Лестер Сити Н
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 21:00 Шеффилд Юнайтед 0 - 3 Завершен Арсенал В
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Арсенал 1 - 1 Завершен Славия Н
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 3 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 3 - 3 Завершен Арсенал Н
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Арсенал 0 - 1 Завершен Олимпиакос П
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Новости команд
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Главные события
67'
Смит-Роу, Эмил
Вышел: Эльнели, Мохаммед
Олайинка, Питер
64'
Ян Борил
Вышел: Dorley, Oscar
48'
Громада Якуб
Вышел: Лукаш Масопуст
48'
Николае Станчу
Вышел: Lingr, Ondrej
46'
Bah, Alexander
Вышел: Visinsky, Denis
46'
24'
Букайо Сака ГООЛ!
21'
Александр Лаказетт ГООЛ!
Громада Якуб
20'
18'
Николя Пепе ГООЛ!
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Славия
40%
Ничья
27%
Арсенал
33%
П1: 126.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 126.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 126.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 126.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 4.90 Х: 3.75 П2: 1.77
Составы команд
16
Колар, Ондрей
18
Ян Борил
6
Zima, David
21
Томаш Холеш
5
Bah, Alexander
14
Олайинка, Питер
17
Provod, Lukas
25
Громада Якуб
7
Николае Станчу
23
Петр Севчик
16
Kuchta, Jan
12
Бернд Лено
21
Калум Чэмберс
16
Роб Холдинг
22
Пабло Мари
32
Смит-Роу, Эмил
8
Даниель Себальос
18
Томас Парти
34
Гранит Джака
20
Букайо Сака
19
Николя Пепе
9
Александр Лаказетт
Стартовый состав
  • 16
    Kuchta, Jan
    Нападающий
  • 14
    Олайинка, Питер
    Нападающий
    64
  • 17
    Provod, Lukas
    Нападающий
  • 25
    Громада Якуб
    48 20
  • 7
    Николае Станчу
    46
  • 23
    Петр Севчик
  • 18
    Ян Борил
    Защитник
    48
  • 6
    Zima, David
    Защитник
  • 21
    Томаш Холеш
  • 5
    Bah, Alexander
    Полузащитник
    46
  • 16
    Колар, Ондрей
    Вратарь
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
    18
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
    21
  • 32
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
    67
  • 8
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 18
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 20
    Букайо Сака
    24
  • 21
    Калум Чэмберс
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Stejskal, Jan
    Вратарь
  • 31
    Премисл Ковар
    Вратарь
  • 11
    Текл, Станислав
    Нападающий
  • 12
    Sima, Abdallah
    Нападающий
  • 19
    Dorley, Oscar
    Полузащитник
  • 27
    Бенжамин Траоре, Ибрахим
    Полузащитник
  • 28
    Лукаш Масопуст
    Полузащитник
  • 32
    Lingr, Ondrej
    Полузащитник
  • 41
    Visinsky, Denis
    Нападающий
  • 66
    Azeez, Miguel
    Нападающий
  • 38
    Balogun, Folarin
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 24
    Нелсьон, Рейсс
    Нападающий
  • 21
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 12
    Виллиан
    Полузащитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 33
    Мэтью Райан
    Вратарь
  • 45
    Hillson, James
    Вратарь
Тренеры
  • Трпишовский, Индржих
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
6
Удары мимо
1
3
Угловые
4
10
Штрафные
4
3
Фолы
8
Удары в створ
4
2
ЖК
1
1
Офсайды
2
2
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
72'
Замена
Последняя замена у Славии – Яна Кухту на острие атаки чехов заменил Станислав Тецл.
70'
Провод сместился с фланга в центр и пробил в сторону ворот Лено – мяч после рикошета стал легкой добычей для немца.
67'
Замена
Артета бросил в бой Эль-Ненни. Автор результативного паса на первый гол Смит-Роу отправился на скамейку запасных.
64'
Желтая карточка
Ух, горячо сейчас на поле! Олайинка получил желтую карточку за неспортивное поведение. Нигериец слишком активно пытался забрать мяч после фола Арсенала в центре поля.
61'
30 минут до финального свистка – такое ощущение, что обе команды не против закончить игру уже сейчас.
59'
Ляказетт перспективно падал в штрафной Славии – Чакыр еще один пенальти не дал, хотя повод был.
56'
Олайинка головой пробил намного выше ворот после подачи штрафного.
54'
И еще один угловой для Славии. Чехи по инерции идут вперед, вот только без ударов в створ ворот Лено никакой камбэк им не светит, если о нем еще уместно говорить.
52'
Зима подключился к атаке Славии и бил метров с восьми – все закончилось угловым.
49'
Угловой для Арсенала завершился фолом Холдинга у чужой штрафной.
46'
Замена
На второй тайм Славия вышла с четырьмя новыми футболистами. Масопуст заменил Громаду, Дорли в игре вместо Борила, Станчу уступил место на поле Лингру, а вместо Ба играет Вишински.
46'
Свисток
Второй тайм начался! 3:0 в пользу Арсенала (4:1 по сумме двух встреч).
Инфо
Славия очень солидно начала домашний матч 1/4 финала, но стоило Смит-Роу забить из офсайда, как оборона чехов полностью развалилась. Николя Пепе, Александр Ляказетт и Букайо Сака за 8 минут трижды расписались в воротах хозяев. Теперь Славии во втором тайме нужно забивать четыре гола. Судите сами, насколько это реально.
45+2'
Свисток
Первый тайм завершен. Арсенал со счетом 3:0 громит Славию в ответном четвертьфинале Лиги Европы. По сумме двух встреч лондонцы впереди 4:1.
45'
Чакыр добавил к первому тайму 2 минуты.
42'
Угловой для Славии – оборона Арсенала легко справилась с подачей Станчу.
Инфо
Пока на поле не происходит ничего интересного, давайте просто восхитимся статистикой Букайо Сака в Лиге Европы – 8 голов и 4 ассиста в 15 матчах.
36'
Хоть что-то от Славии…Кухта пяткой отдал передачу на Олайинку, но нигериец запустил мяч намного выше ворот.
Инфо
Тем временем Александр Ляказетт забил свой 17-й гол в плей-офф современной Лиги Европы. Чаще форварда Арсенала во втором по престижности еврокубке отличались только два игрока – Радамель Фалькао (20) и Кевин Гамейро (19).
31'
После сумасшедшего 10-минутного отрезка Арсенал успокоился. А Славия пребывает в глубоком нокдауне и не особо понимает, как играть с такими Канонирами.
27'
Еще одна мощная атака от Арсенала – Смит-Роу уже был готов замыкать прострел с фланга, но защитник Славии в подкате вынес мяч на угловой.
Инфо
Интересный факт – Александр Ляказетт реализовал 7 из 7 пенальти в футболке Арсенала.
25'
Гоооол!!!
3:0! Кажется, это конец для Славии. Сака с фланга сместился в центр и идеально выстрелил в ближний угол!
23'
Теперь Славии нужно забивать три гола. Как все быстро изменилось в этой паре.
21'
Гоооол!!!
Ляказетт!!! Француз развел вратаря и мяч по разным углам – и это 2:0 в пользу Арсенала.
20'
Опасный момент
Сака падает в штрафной Славии – и Чакыр ставит 11-метровый! Шанс для Арсенала упрочить преимущество.
18'
Гоооол!!!
Пепе! Арсенал мгновенно организовал еще одну результативную атаку. И снова в центре внимания Смит-Роу – юный британец идеально выложил мяч для Пепе, а ивуариец с нескольких метров расстрелял ворота Славии.
16'
Опасный момент
Нет гола! Смит-Роу залез в офсайд. Считанные миллиметры спасли Славию от пропущенного мяча.
14'
Гоооол!!!
Арсенал открывает счет в матче! Смит-Роу оказался первым на добивании после того, как Сака обводящим ударом попал в штангу.
9'
Арсеналу жизненно важно забивать, но пока не видно, за счет чего подопечные Микеля Артеты собираются вскрывать оборону Славии.
5'
Славия великолепно разбила высокий прессинг Арсенала, но первая вылазка хозяев к воротам Лено закончилась фолом в атаке от Станчу.
2'
И сразу угловой для Арсенала. Защита чехов справилась с навесом от Себальоса.
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Славия: Коларж - Ба, Холеш, Зима, Борил - Громада, Шевчик, Станчу, Провод, Олайинка - Кухта.
Арсенал: Лено - Джака, Мари, Холдинг, Чемберс - Себальос, Томас, Сака, Смит-Роу, Пепе - Ляказетт.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между Славией и лондонским Арсеналом. Неделю назад команды разошлись миром (1:1), поэтому интрига в этой паре накалена до предела.
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Анонс матча "Славия" - Арсенал 15.04.2021, Лига Европы

Поединок между командой "Славия" (Прага) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Sinobo Stadium.

Дата проведения матча: 15.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Славия" (Прага) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Арсенал и "Славия" в предыдущем футбольном матче 08.04.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Трпишовский, Индржих и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Славия" - Арсенал можно посмотреть 15.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Славия" - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Славия" (Прага)
Год основания "Славия" (Прага): 1892
Страна: Чехия

Предыдущий матч команды "Славия" был сыгран против Арсенал - 08.04.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 11.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.

Следите за результатами матча "Славия" - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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