Славия - Арсенал онлайн трансляция матча

Анонс матча "Славия" - Арсенал 15.04.2021, Лига Европы

Поединок между командой "Славия" (Прага) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Sinobo Stadium.

Дата проведения матча: 15.04.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Славия" (Прага) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Арсенал и "Славия" в предыдущем футбольном матче 08.04.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Трпишовский, Индржих и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Славия" (Прага)

Год основания "Славия" (Прага): 1892

Страна: Чехия



Предыдущий матч команды "Славия" был сыгран против Арсенал - 08.04.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 11.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.

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