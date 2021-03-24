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Португалия - Азербайджан онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 24 марта 2021, 21:45 - Juventus Center
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Португалия
0 - 0
Обновить
2'
Азербайджан
Ход матча
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
42%
Ничья
19%
Азербайджан
38%
П1: 1.03 Х: 15.00 П2: 41.00
П1: 1.03 Х: 19.00 П2: 65.00
Прогноз на матч
Личные встречи
Португалия
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Азербайджан
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
26.03.2013 - 19:00 Азербайджан 0 - 2 Завершен Португалия
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
11.09.2012 - 22:15 Португалия 3 - 0 Завершен Азербайджан
Последние матчи - Португалия
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Хорватия 2 - 3 Завершен Португалия В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Португалия 0 - 1 Завершен Франция П
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Португалия 3 - 0 Завершен Швеция В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Франция 0 - 0 Завершен Португалия Н
Международные товарищеские матчи 2021
07.10.2020 - 21:45 Португалия 0 - 0 Завершен Испания Н
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Последние матчи - Азербайджан
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Люксембург 0 - 0 Завершен Азербайджан Н
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 19:00 Азербайджан 0 - 0 Завершен Черногория Н
Лига Наций 2021
13.10.2020 - 19:00 Азербайджан 0 - 0 Завершен Кипр Н
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 16:00 Черногория 2 - 0 Завершен Азербайджан П
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Кипр 0 - 1 Завершен Азербайджан В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
42%
Ничья
19%
Азербайджан
38%
П1: 1.03 Х: 15.00 П2: 41.00
П1: 1.03 Х: 19.00 П2: 65.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Жоао Кансело
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 10
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 9
    Андре Силва
  • 5
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 3
    Домингуш Дуарте
    Защитник
  • 8
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 12
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 19
    Педро Нето
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 14
    Badalov Elvin
  • 9
    Горбани, Али
    Нападающий
  • 13
    Аббас Гусейнов
    Защитник
  • 15
    Бадави Гусейнов
    Защитник
  • 18
    Кривоцюк, Антон
    Защитник
  • 12
    Шахрудин Магомедалиев
  • 6
    Вугар Мустафаев
    Полузащитник
  • 3
    Азер Салахли
    Защитник
  • 10
    Махир Мадатов
    Нападающий
  • 5
    Максим Медведев
    Защитник
  • 8
    Эмин Махмудов
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 14
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 11
    Бруно Фернандес
  • 15
    Рафаэл Силва
    Нападающий
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 16
    Ренату Саншеш
    Полузащитник
  • 13
    Жоау Пальинья
    Полузащитник
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 2
    Луиш Нету
    Защитник
  • 21
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 1
    Хосе Рамон Сандовал
  • 22
    Руи Силва
    Вратарь
  • 17
    Диого Жота
  • 16
    Алексей Исаев
    Полузащитник
  • 17
    Jafarguliyev, Elvin
    Полузащитник
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 21
    Намик Аласкаров
    Нападающий
  • 20
    Ибрахимли, Исмаил
    Полузащитник
  • 22
    Амиль Юнанов
  • 2
    Tashkyn, Sertan
    Защитник
  • 4
    Мустафазаде, Бахлул
    Защитник
  • 19
    Халилзадех, Тамкин
    Защитник
  • 23
    Мехти Дженетов
    Вратарь
  • 1
    Назим Балаев, Эмиль
    Вратарь
  • 11
    Шеидаев, Рамил
    Нападающий
Тренеры
  • Фернанду Сантуш
  • Де Бьязи, Джанни
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался!
Португалия, стартовый состав: Лопеш - Мендеш, Дуарте, Диаш, Канселу - Нету, Невеш, Моутинью, Бернарду - Роналду, А. Силва.
Азербайджан, стартовый состав: Магомедалиев - Медведев, Бадалов, Б. Гусейнов, Кривоцюк - А. Гусейнов, Махмудов, Мустафаев, Салахлы - Эмрели, Горбани.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую трансляцию матча 1-го тура группового этапа квалификации Чемпионата Мира-2022: Португалия - Азербайджан. Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Португалия - Азербайджан 24.03.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Португалия и командой Азербайджан будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Juventus Center.

Дата проведения матча: 24.03.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Португалия и командой Азербайджан:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Португалия, тогда как команда Азербайджан осталась с поражением. Столкновение Азербайджан и Португалия в предыдущем футбольном матче 26.03.2013 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Португалия - Азербайджан можно посмотреть 24.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Португалия - Азербайджан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий матч команды Португалия был сыгран против Хорватия - 17.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Португалия.

Команда гостей

Название: Азербайджан
Страна: Азербайджан

Предыдущий поединок команды Азербайджан был сыгран против Люксембург - 17.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился ничьей.

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