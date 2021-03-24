Португалия - Азербайджан онлайн трансляция матча

Анонс матча Португалия - Азербайджан 24.03.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Португалия и командой Азербайджан будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Juventus Center.

Дата проведения матча: 24.03.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Португалия и командой Азербайджан:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Португалия, тогда как команда Азербайджан осталась с поражением. Столкновение Азербайджан и Португалия в предыдущем футбольном матче 26.03.2013 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия

Страна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Предыдущий матч команды Португалия был сыгран против Хорватия - 17.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Португалия.

Команда гостей

Название: Азербайджан

Страна: Азербайджан



Предыдущий поединок команды Азербайджан был сыгран против Люксембург - 17.11.2020, в рамках турнира Лига Наций 2020/2021 и закончился ничьей.

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