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Первое поражение Мартинеса за 12 матчей. Словения - Португалия 2:0. Видео голов и обзор матча

Общие новости

Не лучший матч от "европейских бразильцев"

Первое поражение Мартинеса за 12 матчей. Словения - Португалия 2:0. Видео голов и обзор матча

Bola.net

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Сборная Португалии потерпела сенсационное поражение в товарищеском матче против Словении - 0:2.

Оба гола хозяева поля провели во второй половине встречи.

Звёздный форвард португальцев Криштиану Роналду провёл полный поединок, но результативными действиями не отличился .

Товарищеский матч. 26 марта. Любляна (Словения)

Словения – Португалия – 2:0

Голы: Черин 72, Элсник 80

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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