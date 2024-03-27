Первое поражение Мартинеса за 12 матчей. Словения - Португалия 2:0. Видео голов и обзор матча
Не лучший матч от "европейских бразильцев"
Bola.net
Сборная Португалии потерпела сенсационное поражение в товарищеском матче против Словении - 0:2.
Оба гола хозяева поля провели во второй половине встречи.
Звёздный форвард португальцев Криштиану Роналду провёл полный поединок, но результативными действиями не отличился .
Товарищеский матч. 26 марта. Любляна (Словения)
Словения – Португалия – 2:0
Голы: Черин 72, Элсник 80
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Двадцать четыре из двадцати четырех. Определились все участники чемпионата Европы 2024
- Известна группа сборной Украины на ЕВРО
- Украина – Исландия. АУДИО онлайн трансляция финального матча плей-офф отбора на ЕВРО-2024
- Франция - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн