Нуриев против чемпиона Европы. Португалия - Азербайджан. Анонс и прогноз матча на 24 марта 2021

Действующий чемпион Европы, победитель Лиги Наций и постоянный участник всех крупных соревнований, сборная Португалия, начинает свой путь отбора к ближайшему Мундиалю. Свой первый матч "европейские бразильцы" проведут против андердога своей группы сборной Азербайджана. Нет сомнений, что Фернанду Сантуш захочет начать кампанию отбора с победы, а потому с мотивацией проблем быть не должно. Тем более, как может играть команда без настроя, если в составе присутствует Криштиану Роналду?

Однако не только CR7 будет восседать на пьедестале VIP-персон встречи. Поклонники украинского футбола также будет следить и за гостями, в надежде увидеть дебют лидера "Миная" Анатолия Нуриева. Полузащитник не дождался вызов в сборную Украины и может теперь быть заигран за "милли".

Португалия 21:45 Азербайджан

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа А

24 марта, Турин, "Альянц Стадиум"

Арбитр: Даниэль Зиберт

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

Португалия:

"Европейские бразильцы" - главные фавориты группы А. Сейчас у команды есть все, чтобы не просто с легкостью проходить квалификацию, но и считаться одним из фаворитов мундиаля - опытный тренер, сыгранный коллектив, ряд футболистов из топ-5 чемпионатов, мотивированный Роналду, для которого будущий Чемпионат мира, вероятно, станет последним. Потому в среду для команды Сантуша очень важно ударно начать квалификацию. Уверены, что это понимает и сам тренер.

1º treino ✅ Olhos postos no primeiro jogo de qualificação! Vamos todos, #VamosComTudo! pic.twitter.com/HmY9tKbABk — Portugal (@selecaoportugal) March 22, 2021

Главная кадровая проблема Португалии - травма Руи Патрисио, из-за которой он не помощник своей сборной. Потому, место в воротах должен занять кипер "Лиона" Лопеш. Помимо этого, расположение сборной покинули Пепе и Геррейру. В остальном у Сантуша будет широкий выбор, который позволит наставнику проявить фантазию. Вряд ли он рискнет сходу выставить Роналду и Андре Силву, даже несмотря на то, что последний в ураганной форме. Вероятно, форвард "Айнтрахта" появится уже во втором тайме.

Ориентировочный состав: Лопеш - Канселу, Диаш, Фонте, Мендеш - Оливейра, Моутиньо, Фернандеш - Жота, Роналду, Фелиш

Азербайджан:

У команды Де Бьязи есть свой фирменный почерк - его сборная мало забивает и старается мало пропускать. Судите сами, в трех последних матчах 2020-го с участием Азербайджана было забито ноль голов. Это не шутка. С одной стороны, в играх против фаворита такие результаты им точно на руку, но в матчах равных команд это нельзя назвать преимуществом.

Кадровая ситуация у Де Бьязи в целом удовлетворительная. На тренировочные сборы в срок не прибыл капитан Медведев, но сейчас защитник "Карабаха" работает с командой и должен быть в форме перед битвой в среду. Главная интрига - сможет ли дебютировать в матче Анатолий Нуриев, который из клуба, который мало забивает, приехал в сборную, которая также не особо феерит в атаке. Мы предполагаем, что наставник даст полузащитнику время на адаптацию и выпустит его уже по ходу матча.

Ориентировочный состав: Балев - Медведев, Гусейнов, Бадалов, Кривоцюк - Садыхов, Караев, Диниев, Муталлинов - Шайдаев, Эмрели

Место встречи

Несмотря на то, что Португалия и Азербайджан к Италии не имеют особого отношения, матч между ними пройдет на домашнем стадиона "Ювентуса" - "Альянц Стадиум". Причина в том, что Португалия в красной зоне Европы и большая часть представителей АПЛ и других лиг не смогла бы отправиться на игру. Потому был выбран компромиссный вариант. Интересно, что игра пройдет на стадионе команды, в которой играет Криштиану Роналду.

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Отборочная группа

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 1 Португалия 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2 Сербия 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3 Ирландия 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4 Люксембург 0 0 0 0 0-0 0 0 0 5 Азербайджан 0 0 0 0 0-0 0 0 0

Последние очные встречи

Чемпионат мира 2014, квалификация, 26.03.2013

Азербайджан - Португалия 0:2

Голы: Алвеш 63, Алмейда 79

Чемпионат мира 2014, квалификация, 11.09.2013

Португалия - Азербайджан 3:0

Голы: Варела 63, Поштига 85, Алвеш 88

Чемпионат Европы 2008, квалификация, 13.10.2007

Азербайджан - Португалия 0:2

Голы: Алвеш 12, Алмейда 45

Чемпионат Европы 2008, квалификация, 07.10.2006

Португалия - Азербайджан 3:0

Голы: Роналду 25, 63, Карвалью 31

Португалия - Азербайджан: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Португалия - Азербайджан от UA-Football

Победа Португалии 3:0. Мы уже говорили, что у "милли" все прекрасно с обороной, но в 2020-м году они играли против команд Лиги Наций дивизиона С. Португалия - сборная рангом выше, которая всегда числится в когорте лучших. Команде Де Бьязи будет слишком сложно удержать свои ворота на замке, а после первого пропущенного все может посыпаться, как карточный домик при легком ветерке. Мы предполагаем, что Роналду и компания начнет свой отборочный цикл с уверенной победы.