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Шахтер - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 09 мая 2021, 17:00 - Металлист . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Ингулец
Петрово
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
50%
Ничья
21%
Ингулец
29%
П1: 1.22 Х: 6.40 П2: 13.50
П1: 1.22 Х: 6.40 П2: 13.50
П1: 1.20 Х: 6.20 П2: 15.00
П1: 1.21 Х: 6.50 П2: 13.50
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Ингулец
Кубок Украины 2020
15.05.2019 - 21:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Ингулец
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Шахтер 0 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Шахтер В
Показать больше
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 19:30 Олимпик 0 - 3 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Ингулец П
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
50%
Ничья
21%
Ингулец
29%
П1: 1.22 Х: 6.40 П2: 13.50
П1: 1.22 Х: 6.40 П2: 13.50
П1: 1.20 Х: 6.20 П2: 15.00
П1: 1.21 Х: 6.50 П2: 13.50
Трансляция
Стартовые составы команд:
Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Болбат – Судаков, Майкон, Алан Патрик, Тете, Соломон – Дентиньо.
Ингулец: Малыш – Салем, Запорожец, Козак, Коробенко, Кучеренко, Павлов, Щедрый, Асмелаш Хеннос, Сичинава, Квасный.
Инфо
Шахтер после победы над Минаем (4:0) досрочно гарантировал себе серебряные медали, а вот Ингулец еще может изменить свое позицию в турнирной таблице. Команда Сергея Лавриненко в случае победы над вице-чемпионом страны может взлететь на 9-е место.
Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 26-го тура УПЛ между Шахтером и Ингульцом. Последняя игра сезона для двух команд начнется в 17:00 по киевскому времени.
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Последние матчи
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Анонс матча Шахтер - Ингулец 09.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Ингулец (Петрово):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Ингулец в предыдущем футбольном матче 15.05.2019 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Ингулец можно посмотреть 09.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против ФК Минай - 06.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против ФК Львов - 06.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

Следите за результатами матча Шахтер - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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