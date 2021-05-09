Шахтер - Ингулец онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Ингулец 09.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 09.05.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Ингулец (Петрово):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Ингулец в предыдущем футбольном матче 15.05.2019 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против ФК Минай - 06.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против ФК Львов - 06.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

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