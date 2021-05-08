ФК Мариуполь - Десна онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.
Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Десна (Чернигов):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Десна и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 13.12.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Динамо - 05.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Ворскла - 05.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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