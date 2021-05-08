  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Мариуполь - Десна Смотреть онлайн
В тренде

ФК Мариуполь - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 09 мая 2021, 14:00 - Стадион имени Владимира Бойко . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 0
Обновить
17'
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
27%
Ничья
33%
Десна
40%
П1: 15.30 Х: 6.49 П2: 1.20
П1: 15.30 Х: 6.49 П2: 1.20
П1: 15.30 Х: 6.49 П2: 1.20
П1: 6.70 Х: 3.90 П2: 1.55
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
1
Побед
10
Игр
8
Побед
Десна
Премьер-лига 2020/2021
13.12.2020 - 17:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
29.09.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 4 Завершен Десна
Премьер-лига 2018
27.10.2018 - 14:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
23.04.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Шахтер П
Показать больше
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 Ворскла 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 14:00 Десна 2 - 2 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 14:00 ФК Минай 3 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Десна 4 - 1 Завершен ФК Александрия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
27%
Ничья
33%
Десна
40%
П1: 15.30 Х: 6.49 П2: 1.20
П1: 15.30 Х: 6.49 П2: 1.20
П1: 15.30 Х: 6.49 П2: 1.20
П1: 6.70 Х: 3.90 П2: 1.55
Составы команд
Стартовый состав
  • 21
    Максим Чех
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 99
    Даниил Сикан
  • 11
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 37
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 15
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 79
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 30
    Kravchov, Pavlo
    Вратарь
  • 21
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 23
    Сухотский, Артем
    Защитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 15
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 25
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 27
    Plaksa, Rodion
    Полузащитник
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 1
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 19
    Игорь Тищенко
    Полузащитник
  • 3
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 22
    Мостовой Андрей
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 19
    Demyanenko, Denis
    Нападающий
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 14
    Евгений Чепурненко
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Александр Рябокон
Статистика матча
22%
Владение мячом
78%
1
Удары в створ
2
3
Штрафные
2
Угловые
2
2
Сейвы
1
1
Фолы
3
2
Удары мимо
2
Блокировано ударов
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
15'
Пошел мелкий пас от гостей. Тут уже и прессинг Мариуполя появился. Десне необходимо придумать методы взлома обороны соперника.
13'
Кошмарно с контролем мяча у Мариуполя. Совсем без борьбы Чернигов забирает круглого в центре поля.
10'
Хозяева дождались атаку на свои ворота с левого фланга. Картушов прорвался, хотел сам решить эпизод, но наглости не хватило игроку. Остановлен проход. Защитники Мариуполя ликвидировали безалаберность своих полузащитников.
8'
Отметим хороший прессинг Десны. Азовцам ничего не остается, как пасовать назад, на защитников. Тяжело идут передачи у Мариуполя.
6'
Драмбаев пробежался в атаку и зарядил в защитника. Все атаки Мариуполя приходятся в черниговских оборонцев. Паст пока отдыхает в воротах.
5'
Опасный момент
А вот и первый момент! Кравцов среагировал на удар Безбородько с левого фланга. Немного неуверенно, еще соперники набегали добивать, но кипер справился!
4'
Кащук пытался прорваться через левый фланг, но его закрыли в "коробочку". Передача не дошла до Очеретько. Десна проглотила и эту атаку.
2'
Мариуполь сразу пошел вперед через правый фланг. Гитченко и Картушов быстро остановили этот порыв. Мяч ушел за пределы поля.
1'
Свисток
Матч начался! Поехали!
Мариуполь, стартовый состав: Кравцов - Драмбаев, Мампаси, Муравский, Меличенко - Чех - Горбунов, Гулиев, Кащук, Очеретько - Сикан.
Десна, стартовый состав: Паст - Конопля, Гитченко, Тамм, Сухоцкий - Огиря - Калитвинцев, Картушов, Домбровский, Гуцуляк - Безбородько.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам матч 26-го тура УПЛ: Мариуполь - Десна. Начало поединка - 14:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 22:15 - Вчера Ливерпуль Ливерпуль 2 Саутгемптон Саутгемптон 0 Завершен 22:00 - Вчера Атлетик Атлетик 2 Осасуна Осасуна 2 Завершен 22:00 - Вчера Венло Венло 3 Валвейк Валвейк 3 Завершен 21:45 - Вчера Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 5 Завершен 21:45 - Вчера Андерлехт Андерлехт 2 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Мариуполь - Десна 09.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Десна и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 13.12.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Десна можно посмотреть 09.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Динамо - 05.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Ворскла - 05.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен