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Десна - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 декабря 2020, 17:00 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина
Главный судья: Shandor, Aleksandr
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
0 - 0
Обновить
24'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Десна
52%
Ничья
19%
ФК Мариуполь
29%
П1: 1.83 Х: 3.5 П2: 4.52
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
7
Побед
9
Игр
1
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
29.09.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 4 Завершен Десна
Премьер-лига 2018
27.10.2018 - 14:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2018/2019
29.07.2018 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Десна
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Десна 1 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 17:00 Десна 0 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Десна Н
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо П
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 13:00 Верес 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2020/2021
27.11.2020 - 19:00 ФК Львов 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2020/2021
20.11.2020 - 19:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 3 Завершен ФК Мариуполь Н
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Новости команд
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Десна
52%
Ничья
19%
ФК Мариуполь
29%
П1: 1.83 Х: 3.5 П2: 4.52
Составы команд
Стартовый состав
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 13
    Дмитрий Хлёбас
    Нападающий
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 26
    Ефим Конопля
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 6
    Максим Чех
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 37
    Назарий Муравский
  • 9
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 1
    Евгений Гальчук
    Вратарь
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
Запасные игроки
  • 22
    Андрей Мостовой
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 89
    Александр Волков
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 27
    Сергей Старенький
    Полузащитник
  • 77
    Кулаков А.
  • 19
    Игорь Тищенко
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
21'
Опасный момент
Штанга! Удар от Стасюка сходу от правого входа в штрафную пришелся в основание ближнего каркаса ворот!
20'
Опасный момент
Получил отскок от соперника перед чужой штрафной Хлебас, зашел в левый ее фланг, после чего крутил в дальний, но немногим не попал в створ!
19'
Не поверил в скрытый пас в центр штрафной от Чеха Сикан! Эх!
17'
Падение Гуцуляка в центре чужой штрафной не похоже на пенальти.
16'
Мудрик уходил в контратаку на скорости, но партнеры не последовали за ним. Пришлось разворачивать.
14'
Катает мяч Десна по своей половине поля.
12'
Опасный момент
Удар от левого угла штрафной от Топалова пришелся прямиком в Паста, однако голкипер не с первой попытки забрал мяч.
10'
Опасный момент
Хлебас запустил мяч над воротами, завершив сольный рывок от центра поля к чужой штрафной.
7'
Опасный момент
Мудрик ворвался под передачу в левый фланг атаки, пробежал до штрафной, откуда простреливал на Дегтярева, но Максиму не дали пробить.
5'
Уголовой
Подача Мишнева с углового на левом фланге пришлась на ближнюю штангу, где Сикан сыграл рукой в борьбе за мяч.
4'
Имереков не дал Горбунову развернуть атаку на левом фланге.
3'
Офсайд
Офсайд у Сикана после передачи в левый фланг атаки.
1'
Влажный сегодня газон, поэтому можно ждать случайные эпизоды любом участке поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кудрик, Тищенко, Сагуткин, Доброхотов, Велев, Кулиев, Бондаренко, Трофимюк, Кулаков.
Мариуполь: Гальчук — Муравский, Чоботенко, Петерман — Чех — Топалов, Очеретько, Мишнев, Горбунов, Стасюк — Сикан.
Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Картушов, Гитченко, Мостовой, Старенький, Будковский, Волков.
Десна: Паст — Полегенько, Тамм, Имереков — Конопля, Домбровский, Огиря, Хлебас — Гуцуляк, Дегтярев, Мудрик.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Шандор (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют черниговская Десна и Мариуполь.
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Анонс матча Десна - ФК Мариуполь 13.12.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Десна (Чернигов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 13.12.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Десна (Чернигов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Десна и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 29.02.2020 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - ФК Мариуполь можно посмотреть 13.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Ворскла - 06.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Динамо - 05.12.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

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