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Десна - Мариуполь. Ставка на точный счет внутри, анонс с прогнозом на поединок УПЛ

Украина
(1 голосов)

В воскресенье 13-го декабря на поле киевского стадиона НСК "Олимпийский" черниговская "Десна" примет "Мариуполь". Начало поединка 13-го тура Favbet-лиги в 17:00

Десна - Мариуполь. Ставка на точный счет внутри, анонс с прогнозом на поединок УПЛ
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Десна" подходила к очередным выходным на третьем месте с желанием продлить свое пребывание в первой тройке чемпионата Украины. Даже не смотря на проблемы с домашним стадионом и необходимостью в связи с этим принимать "Мариуполь" в Киеве, задачи не меняются.

У команды Остапа Маркевича есть кадровые проблемы, к тому же не забываем, что весь первый круг "Мариуполь" фактически проводит на выезде. Тем не менее, свои 44% очков коллектив набрал, наверняка попытается еще больше улучшить достижение и в киевском матче с "Десной".

Favbet-лига, 13-й тур

Стадион: НСК "Олимпийский" (Киев)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Десна 17:00 Мариуполь

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

Трансляцию матча на телеканале Футбол 1 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

В прошлом туре подопечные Александра Рябоконя минимально обыграли "Ворсклу" (1:0), забив гол на четвертой компенсированной минуте. Соперник на то время уже в течение десяти минут играл в меньшинстве, поэтому результат можно назвать логичным - дожали.

У черниговской команды есть дисквалификация, не сыграет против "Мариуполя" Владислав Калитвинцев. Полагаю, что его заменит герой 12-го тура Максим Дегтярев, именно он забил тот победный гол, выйдя со скамейки запасных за две минуты до этого.

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Ориентировочный состав Десны (3-4-2-1): Паст - Тамм, Гитченко, Ермаков - Конопля, Огиря, Арвеладзе, Мостовой - Дегтярев, Мудрик - Будковский.

У команды Остапа Маркевича в прошлом туре был матч неиспользованных шансов против "Динамо" (1:2). Вратарь соперника был удален еще в первом тайме, при счете 0:1, но вместо того, чтобы сравнять счет азовцы пропустили второй гол и в итоге проиграли. Справедливости ради, отметим, что матч проходил на поле стадиона "Динамо", хоть формально и числился домашним для "Мариуполя".

Из-за травм "Мариуполю" не помогут сразу три игрока - Вячеслав Танковский, Игорь Кирюханцев и Алексей Быков пропустят матч с "Десной".

Ориентировочный состав Мариуполя (4-1-4-1): Кудрик - Доброхотов, Муравский, Чоботенко, Стасюк - Петерман - Горбунов, Очеретько, Мишнев, Топалов - Сикан.

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Цифры и факты по игре

  • Между соперниками по этому матчу 13-го тура УПЛ шесть позиций в таблице и всего лишь четыре очка отрыва "Десны".
  • На своем поле "Десна" выиграла четыре матча из шести, проиграв только "Львову" (0:1) - факт, как возможность оценить важность "родных стен", которых в будущем матче подопечные Рябоконя будут лишены.
  • В двух предыдущих сезонах "Десна" выиграла у "Мариуполя" все четыре очных поединка.

Прогноз

"Десна" остается крепкой и силовой командой с возможностью гибких изменений по ходу матча. Как раз этой возможности, из-за оскудневшего кадрового потенциала, лишен оппонент Александра Рябоконя в предстоящем очном матче. К тому же ребята Маркевича совершенно не впечатлили по части атаки в поединке с "Динамо", играя больше тайма в большинстве. Так что уверен, гол они не забьют, а вот Чернигов свои парочку оформит, рискну даже рекомендовать вам ставку на точный счет, с которым "Десна" уже обыгрывала этого соперника дома в позапрошлом сезоне.

Ставка: Точный счет 2:0 за 7.90

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В статье: Десна (Чернигов) Мариуполь Прогнозы Favbet лига
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
12.12.2020 в 13:42
Через 15-20 минут после начала матча будет ясно, как выглядит наша команда. Большие перепады в игре, то играет весело и с азартом, то натужно и через чур осторожно. А с Десной вообще всегда играет плохо. Будем посмотреть, как в этот раз...
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