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Мариуполь - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2021
Мариуполь - Десна: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.05.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - ФК Десна / Автор невідомий
В этом матче, как и в матче "Миная" с "Ворсклой", будет интрига. Ведь одна из команд борется за право представлять Украину в Лиге конференций и остро нуждается в трех очках. Преимущество "Десны" в том, что в случае победы над "Мариуполем" ей не придется оглядываться на результат "Ворсклы".
Но "Ворскла" играет против команды уровня Первой лиги, а у "Десны" соперник все же покрепче. "Мариуполь" хоть и не хватал звезд с неба в течение сезона, мало когда и кому отдавал очки без боя. Есть убеждение, что будет бой и в отчетной встрече.
УПЛ. 26-й тур. 09.05.2021
Мариуполь. Стадион имени Бойко. Со зрителями
Арбитр в поле - Николай Балакин; арбитр VAR - Сергей Бойко
"Мариуполь" 14:00 "Десна"
Текстовая ОНЛАЙН трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>; телетрансляция - телеканал "Футбол 1"
"Мариуполь"
Лишь в предпоследнем туре "Мариуполь" обеспечил себе сохранение прописки в элите, хотя с такими конкурентами как "Минай", "Олимпик" и "Ингулец" трудно было финишировать последним. Собственно, нынче "Мариуполь" еще может опуститься на предпоследнюю позицию, но постарается не допустить такую горечь.
По крайней мере, такими должны быть амбиции у молодого тренера Остапа Маркевича. Ему, как и большинству его подопечных, в каждом туре нужно доказывать свою зрелость. "Мариуполь" еще может побороться за одиннадцать строчку с "Ингульцом", поэтому "Десне" вряд ли стоит рассчитывать на легкую прогулку. С другой стороны, мы уже видели матчи, в которых мариупольцы откровенно отбывали номер (например, против "Руха"). Поэтому ожидать можно чего угодно.
Тренерский штаб "Мариуполя" должен решать две кадровые задачи – отсутствие Танковского и Топалова из-за дисквалификации. Оба являются ключевыми игроками команды. Зато после дисквалификации возвращается Быков. Будет шанс сыграть, очевидно, у Кащука и Чеха.
Ориентировочный состав: Гальчук - Кирюханцева, Быков, Чоботенко, Стасюк - Мишнёв, Чех, Бондаренко - Кащук, Очеретько - Кулаков
"Десна"
"Десна" очень медленно выходит из кризиса. Черниговцы не выиграли ни одного из последних четырех матчей, но ничьи против "Колоса" (2:2) и "Ворсклы" (1:1) сохранили команду в погоне за Лигой конференций.
С конкурентами были боевые матчи, в которых "Десна" отыгрывалась со счетов 0:2 и 0:1. Характер сильный, а кадровая потеря Тотовицкого не является фатальной. Андрей, кстати, близок к возвращению, но неизвестно, сыграет ли против "Мариуполя".
"Десна" сама себе хозяин – и это преимущество. Черниговцы спорят с "Ворсклой" за одно вакантное место в Лиге конференций, но, как бы парадоксально это не звучало, черниговцев в случае собственной победы удовлетворит и победа полтавчан. Ведь если в таком случае проиграет "Колос", то "Десна" окажется на четвертом месте, дающем право стартовать не со второго, а с третьего раунда квалификации Лиги конференций.
Кстати, многие говорят о потере Тотовицкого, но Андрей это игрок атаки. А не забила "Десна" лишь в одном из последних шести матчей, тогда как не пропустить не может вот уже пять туров подряд.
Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Тамм, Имереков, Сухоцкий - Домбровский, Огиря - Калитвинцев, Гуцуляк, Картушов - Дегтярев
"Мариуполь" - "Десна". Личные встречи команд
В первом круге "Десна" разобралась с "Мариуполем" 2:0 – и это не случайность. Сейчас продолжается пятиматчевая победная серия черниговцев в этом противостоянии. Также шестиматчевая беспроигрышная серия "Десны". Также серия из четырех подряд матчей "Десны" без пропущенных от азовцев мячей.
Бросается в глаза тот факт, что в пятнадцати матчах между собой "Десна" и "Мариуполь" всего один раз сыграли вничью.
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"Мариуполь" - "Десна". Последние матчи команд
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"Мариуполь" - "Десна". Турнирное положение команд
"Мариуполь" может опуститься на предпоследнее место, если проиграет "Десне", а "Олимпик" выиграет свой матч последнего тура. Подняться на одну позицию выше (одиннадцатую) азовцы могут только при условии собственной победы и поражения "Ингульца" от "Шахтера".
Победа "Десны" гарантирует ей минимум пятую строчку независимо от результата "Ворсклы". Ведь если с полтавчанами будет поровну очков, черниговцы будут выше благодаря преимуществу в личных встречах. Если "Десна" и "Ворскла" синхронно выиграют, а "Колос" проиграет от "Динамо", тогда команда Рябоконя станет четвертой.
У "Десны" неплохие шансы на общий успех.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|4
|Колос
|25
|10
|11
|4
|36-23
|+13
|41
|0
|5
|Десна
|25
|10
|8
|7
|37-28
|+9
|38
|0
|6
|Ворскла
|25
|10
|8
|7
|35-29
|+6
|38
|0
|11
|Ингулец
|25
|5
|11
|9
|24-38
|-14
|26
|0
|12
|ФК Мариуполь
|25
|5
|8
|12
|23-40
|-17
|23
|0
|13
|Олимпик
|25
|6
|3
|16
|27-47
|-20
|21
|0
|14
|ФК Минай
|25
|4
|6
|15
|15-45
|-30
|18
|0
***
"Мариуполь" - "Десна". Ставка и коэффициенты
"Мариуполь" - "Десна". Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Десны" 2:1. "Десна" не в оптимальной форме, поэтому "сухая" серия матчей с "Мариуполем", вероятно, оборвется. Но не должна оборваться победная серия. Мотивация и мастерство должны помочь черниговцам забить минимум на один гол больше, чем соперник. Это будет результативное противостояния, поэтому спокойно ставим на "обе забьют" или "тотал больше 2,5".
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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