Мариуполь - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2021

В этом матче, как и в матче "Миная" с "Ворсклой", будет интрига. Ведь одна из команд борется за право представлять Украину в Лиге конференций и остро нуждается в трех очках. Преимущество "Десны" в том, что в случае победы над "Мариуполем" ей не придется оглядываться на результат "Ворсклы".

Но "Ворскла" играет против команды уровня Первой лиги, а у "Десны" соперник все же покрепче. "Мариуполь" хоть и не хватал звезд с неба в течение сезона, мало когда и кому отдавал очки без боя. Есть убеждение, что будет бой и в отчетной встрече.

УПЛ. 26-й тур. 09.05.2021

Мариуполь. Стадион имени Бойко. Со зрителями

Арбитр в поле - Николай Балакин; арбитр VAR - Сергей Бойко

"Мариуполь" 14:00 "Десна"

Текстовая ОНЛАЙН трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>; телетрансляция - телеканал "Футбол 1"

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"Мариуполь"

Лишь в предпоследнем туре "Мариуполь" обеспечил себе сохранение прописки в элите, хотя с такими конкурентами как "Минай", "Олимпик" и "Ингулец" трудно было финишировать последним. Собственно, нынче "Мариуполь" еще может опуститься на предпоследнюю позицию, но постарается не допустить такую горечь.

По крайней мере, такими должны быть амбиции у молодого тренера Остапа Маркевича. Ему, как и большинству его подопечных, в каждом туре нужно доказывать свою зрелость. "Мариуполь" еще может побороться за одиннадцать строчку с "Ингульцом", поэтому "Десне" вряд ли стоит рассчитывать на легкую прогулку. С другой стороны, мы уже видели матчи, в которых мариупольцы откровенно отбывали номер (например, против "Руха"). Поэтому ожидать можно чего угодно.

Тренерский штаб "Мариуполя" должен решать две кадровые задачи – отсутствие Танковского и Топалова из-за дисквалификации. Оба являются ключевыми игроками команды. Зато после дисквалификации возвращается Быков. Будет шанс сыграть, очевидно, у Кащука и Чеха.

Ориентировочный состав: Гальчук - Кирюханцева, Быков, Чоботенко, Стасюк - Мишнёв, Чех, Бондаренко - Кащук, Очеретько - Кулаков

"Десна"

"Десна" очень медленно выходит из кризиса. Черниговцы не выиграли ни одного из последних четырех матчей, но ничьи против "Колоса" (2:2) и "Ворсклы" (1:1) сохранили команду в погоне за Лигой конференций.

С конкурентами были боевые матчи, в которых "Десна" отыгрывалась со счетов 0:2 и 0:1. Характер сильный, а кадровая потеря Тотовицкого не является фатальной. Андрей, кстати, близок к возвращению, но неизвестно, сыграет ли против "Мариуполя".

"Десна" сама себе хозяин – и это преимущество. Черниговцы спорят с "Ворсклой" за одно вакантное место в Лиге конференций, но, как бы парадоксально это не звучало, черниговцев в случае собственной победы удовлетворит и победа полтавчан. Ведь если в таком случае проиграет "Колос", то "Десна" окажется на четвертом месте, дающем право стартовать не со второго, а с третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Кстати, многие говорят о потере Тотовицкого, но Андрей это игрок атаки. А не забила "Десна" лишь в одном из последних шести матчей, тогда как не пропустить не может вот уже пять туров подряд.

Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Тамм, Имереков, Сухоцкий - Домбровский, Огиря - Калитвинцев, Гуцуляк, Картушов - Дегтярев

"Мариуполь" - "Десна". Личные встречи команд

В первом круге "Десна" разобралась с "Мариуполем" 2:0 – и это не случайность. Сейчас продолжается пятиматчевая победная серия черниговцев в этом противостоянии. Также шестиматчевая беспроигрышная серия "Десны". Также серия из четырех подряд матчей "Десны" без пропущенных от азовцев мячей.

Бросается в глаза тот факт, что в пятнадцати матчах между собой "Десна" и "Мариуполь" всего один раз сыграли вничью.

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"Мариуполь" - "Десна". Последние матчи команд

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"Мариуполь" - "Десна". Турнирное положение команд

"Мариуполь" может опуститься на предпоследнее место, если проиграет "Десне", а "Олимпик" выиграет свой матч последнего тура. Подняться на одну позицию выше (одиннадцатую) азовцы могут только при условии собственной победы и поражения "Ингульца" от "Шахтера".

Победа "Десны" гарантирует ей минимум пятую строчку независимо от результата "Ворсклы". Ведь если с полтавчанами будет поровну очков, черниговцы будут выше благодаря преимуществу в личных встречах. Если "Десна" и "Ворскла" синхронно выиграют, а "Колос" проиграет от "Динамо", тогда команда Рябоконя станет четвертой.

У "Десны" неплохие шансы на общий успех.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 4 Колос 25 10 11 4 36-23 +13 41 0 5 Десна 25 10 8 7 37-28 +9 38 0 6 Ворскла 25 10 8 7 35-29 +6 38 0 11 Ингулец 25 5 11 9 24-38 -14 26 0 12 ФК Мариуполь 25 5 8 12 23-40 -17 23 0 13 Олимпик 25 6 3 16 27-47 -20 21 0 14 ФК Минай 25 4 6 15 15-45 -30 18 0

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"Мариуполь" - "Десна". Ставка и коэффициенты

"Мариуполь" - "Десна". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Десны" 2:1. "Десна" не в оптимальной форме, поэтому "сухая" серия матчей с "Мариуполем", вероятно, оборвется. Но не должна оборваться победная серия. Мотивация и мастерство должны помочь черниговцам забить минимум на один гол больше, чем соперник. Это будет результативное противостояния, поэтому спокойно ставим на "обе забьют" или "тотал больше 2,5".