Англия - Шотландия онлайн трансляция матча

Шотландия не проигрывает в последних 5 играх.

Англия выиграл 7 домашних матчей подряд.

Англия имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Англия не пропускает в 3 матчах подряд.

Англия выигрывает первый тайм в 42% матчей, Шотландия выигрывает в 28% матчей.

Англия выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Шотландия выигрывает в 28%.

Англия's performance of the last 5 matches is better than Шотландия's.

Недавнее выступление команды Англия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Шотландия.

Недавнее выступление команды Шотландия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Англия.

Команда Англия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Шотландия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Англия выиграла 3, команда Шотландия выиграла 1, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Англия забивает 2.2 гола за матч против команды Шотландия, а Шотландия забивает 1.2 гола против команды Англия (в среднем).

Англия забивает 2.2 гола, играя дома, а Шотландия забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Англия и Шотландия - 3.4.

Когда Англия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.

Когда Шотландия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шотландия% своих матчей.

Когда Англия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.

Когда Шотландия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шотландия% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Англия и Шотландия - 1.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Англия забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Шотландия забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

За последние 5 встреч когда команда Англия играла дома, команда Англия выиграла 3 раз, 0 сыграла в ничью и 2 победы команды Шотландия. Разница голов 10-6 в пользу команды Англия.