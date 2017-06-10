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Англия - Шотландия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 18 июня 2021, 22:00 - Уэмбли . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Англия
0 - 0
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перерыв
Шотландия
Ход матча
15' Джон МакГинн
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Англия
63%
Ничья
21%
Шотландия
17%
П1: 1.46 Х: 4.11 П2: 9.60
П1: 1.67 Х: 2.75 П2: 7.00
П1: 1.46 Х: 4.11 П2: 9.60
П1: 1.69 Х: 3.08 П2: 8.64
П1: 1.75 Х: 2.90 П2: 7.50
Интересные факты
  • Шотландия не проигрывает в последних 5 играх.
  • Англия выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Англия имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Англия не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Англия выигрывает первый тайм в 42% матчей, Шотландия выигрывает в 28% матчей.
  • Англия выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Шотландия выигрывает в 28%.
  • Англия's performance of the last 5 matches is better than Шотландия's.
  • Недавнее выступление команды Англия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Шотландия.
  • Недавнее выступление команды Шотландия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Англия.
  • Команда Англия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Шотландия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Англия выиграла 3, команда Шотландия выиграла 1, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Англия забивает 2.2 гола за матч против команды Шотландия, а Шотландия забивает 1.2 гола против команды Англия (в среднем).
  • Англия забивает 2.2 гола, играя дома, а Шотландия забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Англия и Шотландия - 3.4.
  • Когда Англия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Когда Шотландия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шотландия% своих матчей.
  • Когда Англия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Когда Шотландия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шотландия% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Англия и Шотландия - 1.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Англия забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Шотландия забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 5 встреч когда команда Англия играла дома, команда Англия выиграла 3 раз, 0 сыграла в ничью и 2 победы команды Шотландия. Разница голов 10-6 в пользу команды Англия.
  • Во время последних 9 встреч, команда Англия выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Шотландия выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 18-10 в пользу команды Англия
Личные встречи
Англия
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Шотландия
ЧМ-2018 2016/2017
10.06.2017 - 19:00 Шотландия 2 - 2 Завершен Англия
ЧМ-2018 2016/2017
11.11.2016 - 21:45 Англия 3 - 0 Завершен Шотландия
Последние матчи - Англия
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 16:00 Англия 1 - 0 Завершен Хорватия В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Англия 1 - 0 Завершен Румыния В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Англия 1 - 0 Завершен Австрия В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Англия 2 - 1 Завершен Польша В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 19:00 Албания 0 - 2 Завершен Англия В
Показать больше
Последние матчи - Шотландия
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 16:00 Шотландия 0 - 2 Завершен Чехия П
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Люксембург 0 - 1 Завершен Шотландия В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 21:45 Нидерланды 2 - 2 Завершен Шотландия Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Шотландия 4 - 0 Завершен Фарерские острова В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Израиль 1 - 1 Завершен Шотландия Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
15'
Джон МакГинн
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Англия
63%
Ничья
21%
Шотландия
17%
П1: 1.46 Х: 4.11 П2: 9.60
П1: 1.67 Х: 2.75 П2: 7.00
П1: 1.46 Х: 4.11 П2: 9.60
П1: 1.69 Х: 3.08 П2: 8.64
П1: 1.75 Х: 2.90 П2: 7.50
Составы команд
1
Джордан Пикфорд
23
Люк Шоу
15
Тайрон Мингс
5
Джон Стоунз
24
Джеймс Моррисон
23
Калвин Филлипс
41
Деклан Райс
10
Рахим Стерлинг
19
Маунт, Мейсон
47
Филип Фоден
10
0Гарри Кейн
1
Дэвид Маршалл
39
Мактоминей, Скотт
5
Ханли, Грант
6
Киран Тирни
23
Gilmour, Billy
33
О`Доннелл, Стефен
7
Джон МакГинн
42
МакГрегор, Калум
26
Эндрю Робертсон
9
Линдон Дайкс
10
Че Адамс
Стартовый состав
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 23
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 15
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 9
    Линдон Дайкс
  • 10
    Че Адамс
    Полузащитник
  • 33
    О`Доннелл, Стефен
    Защитник
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
    15
  • 42
    МакГрегор, Калум
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 5
    Ханли, Грант
    Защитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 1
    Дэвид Маршалл
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 18
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 17
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Сэм Джонстон
    Вратарь
  • 13
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 26
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 49
    Форрест, Джэймс
    Полузащитник
  • 24
    Джек Хендри
    Защитник
  • 22
    Patterson, Nathan
    Защитник
  • 21
    Райан Фрейзер
    Полузащитник
  • 19
    Кевин Нисбет
  • 17
    Армстронг, Стьюарт
    Полузащитник
  • 16
    Куупер, Лиам
    Защитник
  • 14
    Флек, Джон
    Полузащитник
  • 17
    Райан Кристи
    Нападающий
  • 33
    МакЛафин, Жон
    Вратарь
  • 12
    Гордон, Крэг
    Вратарь
  • 26
    Мак-Кенна, Скотт
    Защитник
Тренеры
  • Гарет Саутгейт
  • Стив Кларк
Статистика матча
64%
Владение мячом
36%
1
Блокировано ударов
2
5
Штрафные
11
9
Фолы
5
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
2
Удары мимо
2
2
Угловые
2
ЖК
1
2
Офсайды
Live Zone
Трансляция
Обе сборные имели моменты. О’Доннелл и Стоунз могли забивать, но Пикфорд и каркас ворот оставили счет нулевым. Коллективы смотрятся бодро. У соперников еще много сил, ждем второй тайм.
45'
Свисток
Перерыв.
43'
Очередной корнер у гостей - слишком высокая подача от Робертсона.
39'
Уголовой
Прошла подача гостей с углового. Быстрый вынос от англичан.
38'
Шотландцы провели атаку большими силами, но в итоге лишь угловой.
35'
Стерлинг не смог принять передачу Маунта.
33'
Равную игру мы наблюдаем. Заклятые соперники ведут борьбу в центре поля.
30'
Опасный момент
О’Доннелл плотно пробил в дальний после скидки Тирни! Пикфорд рукой дотянулся! Сейвище!
28'
Инфо
По владению впереди англичане - 59%/41%.
25'
Стерлинг завозился с мячом и потерял сферу. Все старания Маунта в этой атаке пошли прахом.
22'
Опасный момент
Тирни решился на дальний удар - над перекладиной мяч летит.
17'
Офсайд
Фоден так хотел забить, что забежал в офсайд.
15'
Желтая карточка
Макгинн получил желтую за грубость на поле.
12'
Опасный момент
Как опасен Маунт! Мейсон пробил в касание после паса Стерлинга! Мимо створа.
11'
Опасный момент
Стоунз пробил в штангу после подачи с углового! Каркас ворот спас Шотландию!
7'
Слабоват удар Райса после подачи Маунта со штрафного. Отбились гости.
5'
Опасный момент
Стоунз ногой остановил выстрел Адамса низом. Пожарище у львов в штрафной!
3'
О’Доннелл выцарапал мяч на своей половине, но атака у шотландцев не получилась. Слишком много сумбура в действиях синих.
1'
Свисток
Матч начался!
Сегодня нас ждет 115 матч сборных Англии и Шотландии. 30 ноября 1872 эти сборные сыграли впервые. Поединок закончился со счетом 0:0. Спустя 149 лет соперники встретились снова, в рамках Евро-2020. Старейшая международная футбольная дуэль скоро стартует.
Англия, стартовый состав: Пикфорд — Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу — Филлипс, Райс — Фоден, Маунт, Стерлинг — Кейн. Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Магуайр, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Коуди, Санчо, Калверт-Льюин, Чилвелл, Беллингэм.
Шотландия, стартовый состав: Маршалл — Мактоминей, Хенли, Тирни — О’Доннелл, Макгинн, Гилмор, Макргегор, Робертсон — Дайкс, Адамс. Запасные: Гордон, Маклафлин, Кристи, Флек, Купер, Армстронг, Нисбет, Тейлор, Фрейзер, Паттерсон, Хендри, Форрест, Маккена.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020: Англия - Шотландия. Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(2)
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Alexander ten
18.06.2021 в 22:03
Сильнее выглядят "лендлорды" злее - "горцы" Знатная будет сеча Будем "подождать" попкорном запаслись 5 литров ячменного попкорна
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Андрей (Odessa)
18.06.2021 в 21:33
Островная заруба!
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0
0


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Анонс матча Англия - Шотландия 18.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Англия и командой Шотландия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 18.06.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Англия и командой Шотландия:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Шотландия и Англия в предыдущем футбольном матче 10.06.2017 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Гарет Саутгейт и Стив Кларк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Англия - Шотландия можно посмотреть 18.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Англия - Шотландия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий матч команды Англия был сыгран против Хорватия - 13.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Англия.

Команда гостей

Название: Шотландия
Страна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк

Прошедший матч команды Шотландия был сыгран против Чехия - 14.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Чехия.

Следите за результатами матча Англия - Шотландия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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