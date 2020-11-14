Португалия - Франция онлайн трансляция матча

Анонс матча Португалия - Франция 23.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Португалия и командой Франция будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Ференц Пушкаш.

Дата проведения матча: 23.06.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Португалия и командой Франция:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Франция, тогда как команда Португалия осталась с поражением. Столкновение Португалия и Франция в предыдущем футбольном матче 14.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Фернанду Сантуш и Дидье Дешам разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия

Страна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Прошедший матч команды Португалия был сыгран против Германия - 19.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Германия.

Команда гостей

Название: Франция

Страна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Прошедший поединок команды Франция был сыгран против Венгрия - 19.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

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