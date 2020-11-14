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Португалия - Франция онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 23 июня 2021, 22:00 - Ференц Пушкаш . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Португалия
0 - 0
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17'
Франция
Ход матча
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
25%
Ничья
21%
Франция
54%
П1: 3.56 Х: 3.19 П2: 2.10
П1: 3.60 Х: 2.40 П2: 2.38
П1: 4.34 Х: 3.32 П2: 1.98
П1: 3.95 Х: 2.55 П2: 2.35
Личные встречи
Португалия
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Франция
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Португалия 0 - 1 Завершен Франция
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Франция 0 - 0 Завершен Португалия
Евро-2016 2015/2016
10.07.2016 - 22:00 Португалия 1 - 0 Завершен Франция
Последние матчи - Португалия
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 19:00 Португалия 2 - 4 Завершен Германия П
Евро 2020 2021
15.06.2021 - 19:00 Венгрия 0 - 3 Завершен Португалия В
Международные товарищеские матчи 2021
09.06.2021 - 21:45 Португалия 4 - 0 Завершен Израиль В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 20:30 Испания 0 - 0 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Люксембург 1 - 3 Завершен Португалия В
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Последние матчи - Франция
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 16:00 Венгрия 1 - 1 Завершен Франция Н
Евро 2020 2021
15.06.2021 - 22:00 Франция 1 - 0 Завершен Германия В
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 22:10 Франция 3 - 0 Завершен Болгария В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:05 Франция 3 - 0 Завершен Уэльс В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 1 Завершен Франция В
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Новости команд
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
25%
Ничья
21%
Франция
54%
П1: 3.56 Х: 3.19 П2: 2.10
П1: 3.60 Х: 2.40 П2: 2.38
П1: 4.34 Х: 3.32 П2: 1.98
П1: 3.95 Х: 2.55 П2: 2.35
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 18
    Ренату Саншеш
    Полузащитник
  • 15
    Данилу
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 22
    Нельсон Семедо
  • 11
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 21
    Диого Жота
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 25
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 24
    Толиссо, Корентен
    Полузащитник
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
Запасные игроки
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 27
    Рафаэл Силва
    Нападающий
  • 14
    Карвальо, Виллиам
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 33
    Андре Силва
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 22
    Руи Силва
    Вратарь
  • 12
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 66
    Жоау Пальинья
    Полузащитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 18
    Люка Динь
    Защитник
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 11
    Лемар Томас
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 30
    Стив Манданда
    Вратарь
  • 22
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
Тренеры
  • Фернанду Сантуш
  • Дидье Дешам
Статистика матча
1
Удары в створ
2
Штрафные
1
Сейвы
1
1
Фолы
2
Угловые
1
49%
Владение мячом
51%
Live Zone
Трансляция
16'
Опасный момент
Патрисиу сумел спасти ворота от Мбаппе, который вывалился один на один, после передачи Варана из глубины!
15'
Неточный заброс Гризманна в левый фланг штрафной.
13'
В центре поля сбил Санчеша Толиссо.
11'
Венгерская публика празднует гол родной сборной. Какие там Франция и Португалия, мы вас умоляем...
9'
Жота шел с левого фланга к чужой штрафной, но уничтожающий подкат Гризманна его остановил без фола.
7'
Португальцы уверенно владеют мячом у центральной линии.
5'
Роналду замыкал подачу от Геррейру с левого фланга, но просто сбросил мяч в руки Льорису.
3'
Навес с правого фланга от Санчеша опустился прямиком в руки Патрисиу.
1'
Подача Кунде с правого фланга, почти от углового флажка, была перехвачена.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Манданда, Меньян, Павар, Ленгле, Лемар, Жиру, Рабио, Зума, Сиссоко, Динь, Коман, Бен-Йеддер.
Франция: Льорис — Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Погба, Канте —— Толиссо, Гризманн, Мбаппе — Бензема.
Запасные: Лопеш, Руи Силва, Фонте, А. Силва, Фернандеш, Карвальо, Рафа Силва, Невеш, Далот, Фелиш, Оливейра, Палинья.
Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Моутиньо, Данилу, Санчеш — Б. Силва, Роналду, Жота.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы F. На поле стадиона "Пушкаш Арена" (Будапешт, Венгрия) сыграют Португалия и Франция.
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Анонс матча Португалия - Франция 23.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Португалия и командой Франция будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Ференц Пушкаш.

Дата проведения матча: 23.06.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Португалия и командой Франция:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Франция, тогда как команда Португалия осталась с поражением. Столкновение Португалия и Франция в предыдущем футбольном матче 14.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Фернанду Сантуш и Дидье Дешам разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Португалия - Франция можно посмотреть 23.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Португалия - Франция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший матч команды Португалия был сыгран против Германия - 19.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Германия.

Команда гостей

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший поединок команды Франция был сыгран против Венгрия - 19.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

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