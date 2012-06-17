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Германия - Дания онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 02 июня 2021, 22:00
Главный судья: Юлиан Вейнбергер
Рейтинг матча:
Германия
1 - 0
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56'
Дания
Ход матча
46' Андреас Ольсен Вышел: Каспер Дольберг 48' Флориан Нойхаус
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Германия
40%
Ничья
30%
Дания
30%
П1: 1.22 Х: 5.00 П2: 4.75
П1: 1.22 Х: 5.55 П2: 18.00
Интересные факты
  • Дания имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Дания не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Германия выигрывает первый тайм в 63% матчей, Дания выигрывает в 54% матчей.
  • Германия выигрывает первую половину матча в 63% случаев, Дания выигрывает в 54%.
  • Дания's performance of the last 5 matches is better than Германия's.
  • Команда Дания проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Германия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Германия выиграла 1, команда Дания выиграла 2, 2 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Германия забивает 1 гола за матч против команды Дания, а Дания забивает 1.4 гола против команды Германия (в среднем).
  • Германия забивает 2.14 гола, играя дома, а Дания забивает 2.4 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Германия и Дания - 2.4.
  • Когда Германия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Германия% своих матчей.
  • Когда Дания лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дания% своих матчей.
  • Когда Германия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Германия% своих матчей.
  • Когда Дания проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дания% своих матчей.
  • Дания забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, команда Германия выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Дания выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-5 в пользу команды Дания
Личные встречи
Германия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Дания
Евро-2012 2011/2012
17.06.2012 - 21:45 Дания 1 - 2 Завершен Германия
Последние матчи - Германия
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Германия 1 - 2 Завершен Македония П
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Румыния 0 - 1 Завершен Германия В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Германия 3 - 0 Завершен Исландия В
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Испания 6 - 0 Завершен Германия П
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Германия 3 - 1 Завершен Украина В
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Последние матчи - Дания
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Австрия 0 - 4 Завершен Дания В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 19:00 Дания 8 - 0 Завершен Молдова В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 19:00 Израиль 0 - 2 Завершен Дания В
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Бельгия 4 - 2 Завершен Дания П
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Дания 2 - 1 Завершен Исландия В
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Главные события
ГООЛ! Флориан Нойхаус
48'
46'
Андреас Ольсен
Вышел: Каспер Дольберг
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Германия
40%
Ничья
30%
Дания
30%
П1: 1.22 Х: 5.00 П2: 4.75
П1: 1.22 Х: 5.55 П2: 18.00
Статистика матча
4
Угловые
1
8
Штрафные
5
2
Офсайды
1
4
Удары в створ
Сейвы
3
57%
Владение мячом
43%
3
Фолы
7
4
Блокировано ударов
3
Удары мимо
1
Трансляция
53'
А забитый гол игру-то оживил. Дания побежала вперед и напоролась на контратаку. Нойхаус пробежал по центру, скинул на Госенса, который навесил в штрафную. Сане до мяча не дотянулся
51'
Ответ от датчан. Еще бы ударить в завершающей фазе. Проход по центру, пару рикошетов и падение в штрафной Поульсена. Могли "скандинавы" претендовать даже на пенальти, но арбитр воздержался от подобного решения.
Замена
В перерыве, кстати, случилась замена. Дольберг сменил Ольсена
48'
Гоооол!!!
А вот и заслуженная награда для сборной Германии. В самом начале второго тайма Нойхаус воспользовался странным сумбуром в штрафной соперника после навеса слева. Полузащитник был точен - 1:0
Свисток
Мы возвращаемся. Впереди второй тайм
Итоги. Первый тайм можно поделить аккуратно на две части. Первая половина была скучной и интересной, так что особо много буквы уделять ей не будем. После этого Германия включилась и на один гол точно наиграла. Никаких сомнений. Дания пока отсиживается в обороне и нанесла лишь один удар в сторону ворот Нойера (у Бундестим таких набралось 10!). Слабовато, как для участника Евро
Свисток
Перерыв. Арбитр ничего не добавил. Германия и Дания уходят отдыхать при счете 0:0
45'
Опасный момент
ВАУ!!! Лучше бы прошлый штрафной бил Серж Гнабри. Сейчас он с игры нанес удар примерно с той же дистанции, и мяч угодил в перекладину. Как же похорошела Германии за последние 20 минут
43'
Бил Киммих... и лучше бы это сделал кто-то другой. С опасной дистанции он нанес удар точно в стенку, из-за чего Бундестим упустила неплохую возможность
42'
Быстрая перепасовка между Сане и Нойхаусом заставил защитника Дании нарушить правила на последнем. Стандарт на самой линии штрафной. Еще несколько сантиметров и пенальти
38'
Уголовой
Два подряд угловых от Германии закончились нечем. Но отметить стоит. Последние 10-15 минут полностью за футболистами Лева. Еще бы гол пришел
35'
Опасный момент
Мы предупреждали. Киммих идеально навесил в штрафную, но Гнабри и Хуммельс просто пролетели мимо мяча. Скажем так, подобное нужно забивать. Даже в спаррингах
34'
Брайтвайт сбил Клостермана возле своей штрафной. Опасный стандарт для Бундестим
32'
Прибавила Германии в последние минуты. Стал заметен прессинг от команды Лева и неплохие комбинации. Дания пока почти не покидает свои владения, просиживая в обороне
28'
Опасный момент
Это было интересно. Затяжная атака Германии, прострел с правого фланга и передача от Нойхауса в направлении Сане. Лерой был на ударной позиции, но пробил не очень. Не на 60 миллионов, в которые его оценивает Тransfermarkt
27'
Хейберг в игре. Замена не потребуется, полузащитник "Тоттехэма" готов продолжить цементировать центр поля
25'
После одного из столкновений поле покинул Пьер Хейберг. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Неизвестно, готов ли он продолжить игру
24'
Кристиан Эриксен исполнял перспективный стандарт. Навес в штрафную ни к чему хорошему не привел. Германия спокойно отбилась
Инфо
Пока команды не балуют нас веселой игрой, вспомним интересные факты. К примеру, сегодня в составе сборной Германии нет игроков, которые играли в финале ЛЧ. Хавертц, Вернер, Рюдигер и Гюндоган получили отдыха. Заслуженный
20'
Как-то совсем без моментов. Владения мячом за Германией, но хочется увидеть немного другую игру. Пока вяловато
16'
Что-то похожее на выпад "скандинавов". Ольсен неплохо навесил с правого фланга, но защита Бундестим не дремлет.
14'
Опасный момент
Шикарный момент у Бундестим. Классный навес в штрафную на Мюллера закончился ударом головой от последнего. Снова в руки Шмейхелю. Есть ощущения, что Томас пробил не лучшим образом, будучи уверенным, что он в офсайде. Но боковой не поднял фланг
13'
А вот и он. Первый удар Бундестим. Затяжная атака команды Лева закончилась выстрелом Нойхауса из-за пределов штрафной - Шмейхель на месте
Инфо
Интересный факт. Два дня назад молодежные сборные Германии и Дании встречались в рамках Евро. Команды забили дважды, а в серии пенальти победили Бундестим, которые и вышли в полуфинал
9'
Пока неспешный темп в матче. Германия стала больше владеть мячом, но без ударов
6'
Дания контролирует мяч. Хороший пас в зону на Ольсена мог завершиться опасным ударом, но был зафиксирован офсайд
3'
Уголовой
Первая атака и первый угловой за Данией. Розыгрыш стандарта завершился нелучшим навесом, после которого мяч оказался в руках Нойера
Свисток
Стартовый свисток. Мы начинаем
Из пяти последних матчей соперников четыре были товарищескими. Датчане побеждали в двух из них, ещё две встречи завершились вничью. А вот единственный официальный поединок - на Евро-2012 во Львове - был за сборной Германии.
Инфо
Дания (стартовый состав): Шмейхель - Меле, Вестергор, Кьер, Васс - Дилейни, Хейбьерг, Эриксен - Сков-Ольсен, Брейтвейт, Поульсен.
Инфо
Германия (стартовый состав): Нойер - Госенс, Гинтер, Хуммельс, Зюле, Клостерманн - Сане, Киммих, Нойхаус, Гнабри - Мюллер.
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию товарищеского матча национальных сборных Германии и Дании. Поединок состоится в Инсбруке и начнётся в 22:00 по Киеву.
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Анонс матча Германия - Дания 02.06.2021, Международные товарищеские матчи

Противостояние между командой Германия и командой Дания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.

Дата проведения матча: 02.06.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Германия и командой Дания:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Германия, тогда как команда Дания осталась с поражением. Столкновение Дания и Германия в предыдущем футбольном матче 17.06.2012 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Германия - Дания можно посмотреть 02.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Германия - Дания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Македония - 31.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Македония.

Команда гостей

Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Оге Харейде

Прошедший матч команды Дания был сыгран против Австрия - 31.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Дания.

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