Германия - Дания онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Германия и командой Дания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.
Дата проведения матча: 02.06.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Германия и командой Дания:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Германия, тогда как команда Дания осталась с поражением. Столкновение Дания и Германия в предыдущем футбольном матче 17.06.2012 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв
Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Македония - 31.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Македония.
Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Оге Харейде
Прошедший матч команды Дания был сыгран против Австрия - 31.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Дания.
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