Германия - Дания онлайн трансляция матча

Дания имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Дания не пропускает в 3 матчах подряд.

Германия выигрывает первый тайм в 63% матчей, Дания выигрывает в 54% матчей.

Германия выигрывает первую половину матча в 63% случаев, Дания выигрывает в 54%.

Дания's performance of the last 5 matches is better than Германия's.

Команда Дания проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Германия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Германия выиграла 1, команда Дания выиграла 2, 2 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Германия забивает 1 гола за матч против команды Дания, а Дания забивает 1.4 гола против команды Германия (в среднем).

Германия забивает 2.14 гола, играя дома, а Дания забивает 2.4 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Германия и Дания - 2.4.

Когда Германия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Германия% своих матчей.

Когда Дания лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дания% своих матчей.

Когда Германия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Германия% своих матчей.

Когда Дания проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дания% своих матчей.

Дания забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.