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Бельгия - Португалия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 27 июня 2021, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Бельгия
1 - 0
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52'
Португалия
Ход матча
42' Торган Азар 45' Жоау Пальинья
Кто победит?
53 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
38%
Ничья
21%
Португалия
42%
П1: 2.37 Х: 3.24 П2: 2.95
П1: 2.75 Х: 2.30 П2: 3.20
П1: 2.56 Х: 3.28 П2: 2.97
П1: 2.75 Х: 2.55 П2: 3.20
Личные встречи
Бельгия
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Португалия
Контрольные матчи 2017/2018
02.06.2018 - 21:45 Бельгия 0 - 0 Завершен Португалия
Последние матчи - Бельгия
Евро 2020 2021
21.06.2021 - 22:00 Финляндия 0 - 2 Завершен Бельгия В
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 19:00 Дания 1 - 2 Завершен Бельгия В
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 22:00 Бельгия 3 - 0 Завершен Россия В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 0 Завершен Хорватия В
Международные товарищеские матчи 2021
03.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 1 Завершен Греция Н
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Последние матчи - Португалия
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 22:00 Португалия 2 - 2 Завершен Франция Н
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 19:00 Португалия 2 - 4 Завершен Германия П
Евро 2020 2021
15.06.2021 - 19:00 Венгрия 0 - 3 Завершен Португалия В
Международные товарищеские матчи 2021
09.06.2021 - 21:45 Португалия 4 - 0 Завершен Израиль В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 20:30 Испания 0 - 0 Завершен Португалия Н
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Новости команд
Главные события
45'
Жоау Пальинья
ГООЛ! Торган Азар
42'
Кто победит?
53 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
38%
Ничья
21%
Португалия
42%
П1: 2.37 Х: 3.24 П2: 2.95
П1: 2.75 Х: 2.30 П2: 3.20
П1: 2.56 Х: 3.28 П2: 2.97
П1: 2.75 Х: 2.55 П2: 3.20
Составы команд
1
Тибо Куртуа
5
Ян Вертонген
4
Томас Вермален
4
Тоби Алдервейрелд
16
Торган Азар
28
Аксель Витсель
8
Юри Тилеманс
24
Томас Менье
10
Эден Азар
9
Ромелу Лукаку
17
Де Брeйне, Кевин
11
Руй Патрисиу
20
Диогу Далот
4
Рубен Диаш
3
Пепе
13
Рафаэл Геррейру
28
Жоау Моутинью
66
Жоау Пальинья
18
Ренату Саншеш
20
Силва, Бернардо
7
Криштиану Роналду
21
Диого Жота
Стартовый состав
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 16
    Торган Азар
    Полузащитник
    42
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 4
    Томас Вермален
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 21
    Диого Жота
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 66
    Жоау Пальинья
    Полузащитник
    45
  • 18
    Ренату Саншеш
    Полузащитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 11
    Руй Патрисиу
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Доку, Жереми
    Нападающий
  • 24
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 18
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 20
    Дедрик Бойата
  • 13
    Селс Матц
  • 88
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 26
    Деннис Прает
    Полузащитник
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 28
    Гонсалвес, Педро
    Полузащитник
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 15
    Данилу
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 33
    Андре Силва
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 22
    Нельсон Семедо
  • 22
    Руи Силва
    Вратарь
  • 12
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
Тренеры
  • Роберто Мартинес
  • Фернанду Сантуш
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
2
Удары мимо
4
1
Блокировано ударов
1
7
Штрафные
6
Офсайды
3
6
Фолы
4
1
Удары в створ
2
2
Сейвы
ЖК
1
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
48'
Замена
Не зможе травмований Де Брюйне (Бельгія) продовжити гру. Мертенс вийшов замість нього.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Обережний футбол від двох команд. І Португалія, і Бельгія не підпускають суперника до свого штрафного майданчика, також і не рвуться всіма силами в атаку. Це призвело до закидань вперед і дальніх ударів. Одним із лонгшотів і забив Торган Азар, завдавши першого удару Бельгії у площину воріт.
Свисток
Перерва у матчі.
45+2'
Два поспіль навіси на Роналду були винесені.
45+2'
Де Брюйне продовжить гру.
45+1'
Де Брюйне (Бельгія) продовжує знаходитися на газоні після грубого пвдкату Паліньї.
45'
Инфо
Одну хвилину було додано до першого тайму.
45'
Желтая карточка
Палінья (Португалія) зірвав атаку, збивши Де Брюйне і отримав жовту карточку. Давно вже заслужив.
42'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Бельгійці тікали в контратаку, проте пасом на Меньє трохи призупинили наступ. Тома відкотив на Торгана Азара, а той з метрів 25 пробив! М'яч полетів по тікаючій від Патрісіу траєкторії.
40'
Санчеш (Португалія) під тиском пробіг пів поля, віддав на Сілву, проте простріл того був заблокований.
37'
Ухх, красиво мало бути. Меньє (Бельгія) змістився з правого флангу, і намагався викрутити правою ногою в дальню дев'ятку стилі Куарежми, але трохи не вийшло.
34'
Лукаку і Де Брюйне будували атаку поблизу штрафного майданчика португальців, але Кевін віддав неточну передачу.
27'
Пальїнья (Португалія) пробив з метрів 25 вище воріт.
25'
Опасный момент
Роналду прямим ударом зі стандарту з метрів 23-х пробив у дальній лівий кут, але Куртуа парирував постріл.
24'
Вертонген (Бельгія) впав і зіграв рукою поблизу лінії штрафного майданчика. Шанс для португальців.
22'
Португальці теж не можуть увійти в карну зону. Санчеш неточно пробив з далекої відстані.
19'
Удар Торгана Азара (Бельгія) був заблокований.
18'
Не ризикують команди. Гра в атаці без небезпеки.
14'
Діаш (Португалія) головою перервав навіс Де Брюйне.
10'
Еден Азар (Бельгія) обігрався у стіночку з Лукаку, намагався пробити на виконання, але пробив по горобцях.
9'
Бельгійці володіють м'ячем. Основні передачі ідуть між центральними захисниками.
7'
Лукаку (Бельгія) опинився у правій частині штрафного майданчика, намагався прокинути м'яч на Едена Азара, проте зробив це неточно.
6'
Португальці тікали в контратаку. Санчеш віддав ліворуч на Жоту, а той з метрів 10 пробив повз ворота.
3'
Команди по черзі контролюють м'яч, поки без гостроти.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Склади команд на матч:
Бельгія: Куртуа - Алдервейрелд, Вертонген, Вермален - Меньє, Тілеманс, Вітсель, Торган Азар - Де Брюйне, Лукаку, Еден Азар.
Запасні бельгійців: Міньйоле, Селс, Бачуай, Бентеке, Боята, Денаєр, Дендонкер, Доку, Карраско, Мертенс, Прат, Троссард.
Португалія: Патрісіу - Далот, Діаш, Пепе, Геррейро - Моутінью, Пальїнья, Санчеш - Сілва, Роналду, Жота.
Запасні португальців: Лопеш, Сілва, Педру, Данілу, Фелікс, Мендеш, Невіш, Семеду, Олівейра, Сілва, Фернандеш, Фонте.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020, у якому Бельгія протистоятиме Португалії.
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Анонс матча Бельгия - Португалия 27.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Бельгия и командой Португалия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 27.06.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Бельгия и командой Португалия:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Бельгия и Португалия в предыдущем футбольном матче 02.06.2018 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Мартинес и Фернанду Сантуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бельгия - Португалия можно посмотреть 27.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Бельгия - Португалия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Прошедший матч команды Бельгия был сыгран против Финляндия - 21.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Франция - 23.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Бельгия - Португалия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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