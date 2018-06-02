Бельгия - Португалия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Бельгия и командой Португалия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 27.06.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Бельгия и командой Португалия:
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Бельгия и Португалия в предыдущем футбольном матче 02.06.2018 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Роберто Мартинес и Фернанду Сантуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес
Прошедший матч команды Бельгия был сыгран против Финляндия - 21.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Бельгия.
Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Франция - 23.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.
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