Шахтер - Колос онлайн трансляция матча

Колос Ковалёвка не пропускает в 4 матчах подряд.

Когда Shakhtar Karagandy проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Shakhtar Karagandy% своих матчей.

Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 4 играх.

Shakhtar Karagandy's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.

Shakhtar Karagandy имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Shakhtar Karagandy не проигрывает в последних 4 играх.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Uefa Europa Conference League".

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Shakhtar Karagandy выиграл 5 домашних матчей подряд.

Когда Shakhtar Karagandy лидирует 1-0 дома, они побеждают в Shakhtar Karagandy% своих матчей.

Shakhtar Karagandy выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 33%.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Колос Ковалёвка не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Shakhtar Karagandy забивает 1.18 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1.4 гола, играя на выезде (в среднем).

Shakhtar Karagandy выигрывает первый тайм в 33% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 33% матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Результат первой игры Колос Ковалёвка - Shakhtar Karagandy 0-0.