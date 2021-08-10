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Шахтер - Колос онлайн трансляция матча

Лига конференций - 10 августа 2021, 17:00 - Шахтер . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Шахтер
Караганда
0 - 0
Обновить
40'
Колос
Ковалевка
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
25%
Ничья
25%
Колос
50%
П1: 3.77 Х: 2.63 П2: 2.43
П1: 4.00 Х: 2.00 П2: 2.75
П1: 3.77 Х: 2.63 П2: 2.43
П1: 4.57 Х: 2.18 П2: 2.63
П1: 4.40 Х: 2.08 П2: 2.90
Интересные факты
  • Колос Ковалёвка не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Когда Shakhtar Karagandy проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Shakhtar Karagandy% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 4 играх.
  • Shakhtar Karagandy's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Shakhtar Karagandy имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Shakhtar Karagandy не проигрывает в последних 4 играх.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Uefa Europa Conference League".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Shakhtar Karagandy выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Когда Shakhtar Karagandy лидирует 1-0 дома, они побеждают в Shakhtar Karagandy% своих матчей.
  • Shakhtar Karagandy выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 33%.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Колос Ковалёвка не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Shakhtar Karagandy забивает 1.18 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1.4 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Shakhtar Karagandy выигрывает первый тайм в 33% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 33% матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Результат первой игры Колос Ковалёвка - Shakhtar Karagandy 0-0.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Колос
Лига конференций 2021/2022
05.08.2021 - 21:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Лига конференций 2021/2022
05.08.2021 - 21:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Лига конференций 2021/2022
29.07.2021 - 16:00 Шахтер 2 - 1 Завершен ФКСБ В
Лига конференций 2021/2022
22.07.2021 - 21:30 ФКСБ 1 - 0 Завершен Шахтер П
Контрольные матчи 2017/2018
22.01.2018 - 16:30 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи 2016/2017
16.02.2017 - 15:00 Заря 1 - 1 Завершен Шахтер Н
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Последние матчи - Колос
Лига конференций 2021/2022
05.08.2021 - 21:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 21:00 Колос 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен Колос Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
16.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 3 Завершен Подолье П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершен СК Днепр-1 Н
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
25%
Ничья
25%
Колос
50%
П1: 3.77 Х: 2.63 П2: 2.43
П1: 4.00 Х: 2.00 П2: 2.75
П1: 3.77 Х: 2.63 П2: 2.43
П1: 4.57 Х: 2.18 П2: 2.63
П1: 4.40 Х: 2.08 П2: 2.90
Статистика матча
Угловые
1
1
ЖК
Трансляция
37'
Костышин упустил мяч за лицевую во время прохода на правом фланге атаки.
35'
Желтая карточка
Букорац откровенно играл локтем в лицо Ильину у центральной линии.
33'
Габышев стрелял от лицевой с левого фланга штрафной, но Тошева к мячу не пустили.
31'
Подача от Митошевича с левого фланга была вынесена из штрафной.
29'
Ситчинава оставил мяч для Костышина перед чужой штрафной, но ответный пас за спину защитникам партнер ему так и не сумел отдать точно.
28'
Ильин с правого фланга подавал в центр штрафной, но там Ситчинава сфолил в борьбе против соперника.
26'
Черноморец пострадал в столкновении с атаковавшим его Кыбыраем на половине Колоса.
25'
Золотов завалился на газон во время исполнения прострела с правого фланга, поэтому мяч пошел за лицевую.
23'
Смотрим за попытками команд закрепиться с мячом в ногах.
21'
Шикавке так и не дали доставить мяч к воротам последовательными ударами со штрафного и с добивания.
19'
Митошевич получит отмашку в лицо от Костышина перед штрафной Колоса! Опасно!
18'
Габышев правым глазом налетел на голову Золотову у нашей штрафной.
17'
Тошев сфолил против Павловца в левом фланге атаки.
16'
Угловой на правом фланге атаки своей подачей заработал Золотов.
14'
Диего не добрался до мяча на левом фланге атаки, после очередного паса верхом.
12'
Граф корпусом убрал от мяча Ситчинаву при забросе на правый фланг атаки Колоса.
10'
Не все в порядке у Колоса с контролем мяча на искусственном газоне.
8'
Опасный момент
Золотов мастерски забросил в левый фланг штрафной на Диего, который затем стелил по вратарской, но Ситчинаве переправить мяч в сетку не дал Буйволов.
7'
Костышин ускорялся в правом фланге обороны, но был сбит Букорацом.
6'
Шикавку не пустили в штрафную в правый фланг штрафной, после передачи из глубины.
5'
Хозяева контролируют мяч на своей половине.
3'
Волынец не побоялся пойти на дальний выход к лицевой границы штрафной играть в перехват заброса на Тошева.
2'
Ситчинава не смог качественно зацепиться за передачу на левый фланг штрафной.
1'
Заброс в атаку от Шахтера завершился фолом против Милько у штрафной.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Маханьков, Ром, Сакив, Петров, Нгамба, Лысенко, Нуриев, Гавриш, Чурко, Задоя.
Колос: Волынец — Золотов, Павловец, Милько, Новак, Черноморец — Ильин, Богданов, Костышин, Кариока — Ситчинава.
Запасные: Трофимец, Наджарян, Таттыбаев, Умаев, Назаренко, Омиртаев, Свиридов, Хозин, Ламанж, Назымханов, Нурсеитов.
Шахтер Караганда: Шацкий — Кыбырай, Мавутор, Граф, Буйволов, Габышев — Рустемович, Букорац, Митошевич — Тошев, Шикавка.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Колос на своем поле не сумел обыграть соперников — 0:0.
Халис Озкайя (Турция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. На поле стадиона "Астана Арена" (Нур-Султан, Казахстан) сыграют казахский Шахтер Караганды и ковалевский Колос.
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
09.08.2021 в 23:45
Колос не потянет --дома надо было выигравать
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Анонс матча Шахтер - Колос 10.08.2021, Лига конференций

Противостояние между командой Шахтер (Караганда) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч начнется на стадионе Шахтер.

Дата проведения матча: 10.08.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Караганда) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Колос и Шахтер в предыдущем футбольном матче 05.08.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Колос можно посмотреть 10.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Караганда)
Страна: Казахстан
Тренер: Виктор Кумыков

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Колос - 05.08.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Шахтер - 05.08.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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