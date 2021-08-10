Шахтёр Караганда - Колос. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций

Старт нового еврокубкового сезона украинским командам даётся очень тяжело. "Ворскла" вообще решила, что третьесортный еврокубок ей не нужен и можно сосредоточиться на битве за чемпионство, "Шахтёр" избежал поражения в матче против "Генка" в ЛЧ, а "Колос" ничего не смог сделать с карагандинским "Шахтёром" в Лиге конференций. В прошлый четверг Руслан Костышин поддержал Юрия Максимова и весь полтавский коллектив, который проиграл по сумме двух встреч финнам. Не хотелось бы, чтобы сегодня вся команда повторила достижение своих соперников по УПЛ и также быстро завершила свой путь в еврокубке.

"Шахтёр" (Караганда, Казахстан) - "Колос" (Ковалёвка, Украина)

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

10 августа. Нур-Султан. "Астана-Арена". Начало в 17:00

Главный арбитр - Халис Эзкахья

Ассистенты: Ибрахим Чаглар Уярджан, Али Сайгын Эгел (все - Турция)

Трансляция на ТВ - "Футбол 2"

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"Шахтёр": последние новости и ориентировочный состав

У "горняков" не было паузы ни по ходу чемпионата Европы, ни во время отпуска у большинства европейских команд в июле. Чемпионат Казахстана на паузе, однако проходит групповой этап Кубка страны. В лиге дела у карагандинцев очень плохи: после 19 туров команда занимает только одиннадцатое место среди четырнадцати участников. Это наименее забивающая команда своего чемпионата, но при этом с восьмой обороной лиги.

У "горняков" крупных кадровых проблем нет. Главная новость - отсутствие на левом фланге Атанаскоски, который заработал в Ковалёвке две жёлтых и досрочно завершил для себя противостояние в третьем отборочном раунде ЛК. Его по позиции должен будет заменить Кыбырай. В остальном состав может быть тот же, что и выходил в четверг в Ковалёвке.

Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Шацкий - Кыбырай, Буйволов, Граф, Мавутор, Габишев - Митошевич, Букорац, Рустемович - Шикавка, Омиртаев.

"Колос": кадровые новости и ориентировочный состав

Оборона "Колоса" себя также неплохо проявляет, не пропустив в нынешнем сезоне пока ни одного гола. Однако есть вопросы по атаке, ведь ковалёвцы за 270 минут забили только один гол - в ворота "Металлиста 1925". Также отмечаем, что в нынешнем сезоне подопечные Руслана Костышина ещё ни разу не проигрывали: одна победа (как раз над М1925) при двух нулевых ничьих.

Центральный защитник ковалёвцев Кирилл Петров в своё время в течение одного сезона выступал в чемпионате Казахстана. Возможно, что-то своим партнёрам по команде об особенностях казахстанского футбола говорил. Кстати, сегодня центрбек выйдет в старте. Данфа продолжает восстанавливаться, поэтому он вне заявки на эту встречу. Большой ротации, как и у хозяев, ждать нет смысла. Из возможных изменений: появление в старте Сакива, Ильина или Сичинавы. Но всё же на старте сезона это больше игроки резерва.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Черноморец, Гавриш, Петров, Золотов - Кариока, Задоя, Богданов, Чурко - Костышин - Лысенко.

Первый матч

Неделю назад в Ковалёвке всё было не очень однозначно. Считалось, что хозяева должны будут выигрывать ту игру если не с запасом, то хотя бы в один-два гола. Однако по факту "Колос" мог ещё и проиграть. При таких раскладах нулевая ничья - не самый худший результат. Однако другой вопрос, что вера в команду Руслана Костышина немного потускнела после поединка в прошлый четверг.

Ставки и коэффициенты на матч "Шахтёр" Караганда - "Колос"

Прогноз на матч "Шахтёр" Караганда - "Колос"

За три игры текущего сезона "Колос" пока забил аж один гол. На счету казахстанского клуба в трёх встречах Лиги конференций на один результативный удар больше. Естественно, на обе команды может прийти озарение и мы увидим яркую голевую перестрелку, но если оценивать ситуацию с холодной головой, то ожидать этого бессмысленно. К тому же, на соперников будет давить результат и цена ошибки.

Кстати, несмотря на выезд, украинская команда всё равно считается фаворитом в паре. На проход "Колоса" можно поставить с коэффициентом в районе 1.7. Хоть это и очень нервная ставка, но зато в поддержку своих.

Ставка: тотал меньше 2.25 за 1.7