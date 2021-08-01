  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Фенербахче Смотреть онлайн
В тренде

Динамо - Фенербахче онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 04 августа 2021, 19:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 1
Обновить
75'
Фенербахче
Стамбул
Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
53%
Ничья
17%
Фенербахче
30%
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Динамо 4 - 0 Завершен Верес В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
25.07.2021 - 18:00 Динамо 3 - 2 Завершен Газиантеп ББ В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
23.07.2021 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершен Унион Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
20.07.2021 - 16:00 Динамо 0 - 1 Завершен Атлетик П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 18:00 Динамо 2 - 0 Завершен Этуаль В
Показать больше
Последние матчи - Фенербахче
Чемпионат Турции 2020/2021
15.05.2021 - 20:30 Кайсериспор 1 - 2 Завершен Фенербахче В
Чемпионат Турции 2020/2021
11.05.2021 - 20:30 Фенербахче 1 - 2 Завершен Сивасспор П
Чемпионат Турции 2020/2021
08.05.2021 - 20:30 Анкарагюджю 1 - 2 Завершен Фенербахче В
Чемпионат Турции 2020/2021
03.05.2021 - 20:30 Фенербахче 3 - 1 Завершен ББ Эрзурум В
Чемпионат Турции 2020/2021
29.04.2021 - 20:30 Аланияспор 0 - 0 Завершен Фенербахче Н
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
53%
Ничья
17%
Фенербахче
30%
Трансляция
70'
Самата неудачным ударом в одно касание завершил прострел с левого фланга в зону перед штрафной.
69'
Опасный момент
Удар Караваева с правого фланга штрафной был блокирован, после чего Гармаш с отскока у него за спиной слету отправил мяч в сторону от ближней штанги!
66'
Замена
Бущан, Шабанов, Андриевский, Шапаренко и Караваев продолжат игру.
64'
Прострел с правого фланга от Антюха до партнера у вратарской так и не дошла,
63'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пелкасу удалось протолкнуть мяч между ног Бойко, после тончайшего заброса с правого фланга от Озила.
62'
Замена
Вместо Родригеса на поле вышел Антюх.
60'
Фол от Шепелева в центральном круге против Густаво.
59'
Неспешный темп показывают команды.
57'
Опасный момент
Осаи подловил отскок на входе в правый фланг штрафной, после чего бил в дальний, но Бойко парировал на угловой.
54'
Опасный момент
Цыганков отыграл на Буяльского в правый фланг атаки, и тут же побежал замыкать прострел в центр штрафной, но не дотянулся парой сантиметров!
52'
Динамо удерживает мяч на чужой половине.
50'
Фенербахче в медленном темпе контролирует мяч.
47'
Уголовой
Буяльский замыкал отскок мяча в центр штрафной от перехваченной подачи с левого фланга, но пробил в корпус сопернику.
46'
Цыганков у левого угла штрафной не смог пробросить мяч мимо Аттилы.
46'
Замена
Гармаш заменил Рамиреса на второй тайм, Тымчик сменил Кендзеру, а Миколенко вышел вместо Сидклея.
Свисток
Второй тайм начался!
Динамо в первой половине матча сумело реализовать один из трех созданных явных голевых моментов, в отличии от соперников, поэтому и отправлялось на перерыв с лидерством по счету на табло. Нельзя было сказать, что одна команда хотя бы в чем-то превосходит другую, просто киевляне были чуть спокойнее. чем соперники, и меньше спешили перед чужой штрафной. Качественный первый тайм от команды Луческу, который на отчетную игру вместе с коллективом не полетел из-за состояния здоровья.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Никто не смог замкнуть прострел с правого фланга штрафной от Кендзеры в контратаке!
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
45'
Офсайд
Озил получил передачу в центр штрафной за спину центральным защитникам, но попал в офсайд, да и Бойко не перебросил.
44'
Опасный момент
Осаи с правого угла штрафной стрелял на дальнюю, но Валенсия чудом не попал по мячу при завершении!
43'
Рамиреса поймали в офсайд передачей на ход к чужой штрафной.
41'
Опасный момент
Валенсия с дальнего штрафного метил в левую девятку, но мяч в последний момент вильнул в сторону!
40'
Густаво из левого полуфланга нанес удар в дальний угол, но направил мяч мимо ворот.
38'
Осаи не смог обойти Сидкелй на правом фланге атаки.
36'
Хозяева поля удерживают мяч на половине соперников.
34'
Опасный момент
От боковой границы у левого фланга штрафной Кадиоглу решил закручивать в ближний угол, но Бойко не проспал.
34'
Опасный момент
Бойко сумел ногами отразить удар Валенсии, которого вывели передачей на ход в центр штрафной!
33'
В центре поля удерживают мяч футболисты турецкой команды.
31'
Заблокирована попытка дальнего удара с левого фланга атаки от Жерсона.
29'
Сидорчук сфолил против Осаи у левой границы штрафной своей команды.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Цыганков отдал мяч на Леднева на свободный правый фланг штрафной, Богдан очень долго мельтешил ногами, но в конце-концов пробил в дальний угол!
Инфо
Запасные Фенербахче: Озер, Кульбилье, Азиз, Дурсун, Кахведжи, Самата, Сангаре, Туфан, Яндаш.
25'
Леднева поджали прессингом в левом фланге обороны Динамо, но забрали мяч без фола.
23'
Инфо
Команды пошли попить воды.
21'
Опасный момент
Озил с левого фланга штрафной сумел отдать точно на набегавшего в центр Пелкаса, но удар в касание пошел в руки голкиперу.
20'
Жерсон не смог разогнать контратаку по левому флангу.
18'
Фол со стороны Забарного у центральной линии против Пелкаса.
16'
Сидорчук забрасывал на правый фланг штрафной для Цыганкова, но Новаку удалось головой сбросить мяч на своего голкипера.
15'
Сидорчук открыл в правом фланге штрафной Леднева, но прострел от Богдана был блокирован.
14'
Пелкас сфолил при попытке отбора у чужой штрафной против Сидорчука.
13'
Динамо попало под высокий прессинг соперников.
11'
Опасный момент
Жерсон со входа в левый фланг штрафной нанес мощный удар в ближний угол, но Байиндыр парировал в сторону от ворот, после чего прострел Леднева во втором темпе атаки был перехвачен.
10'
Динамо в первой осмысленной атаке на чужой половине.
8'
Опасный момент
Удар в темп атаки с передачи на правом фланге нанес Пелкас, но направил мяч прямиком в руки Бойко.
7'
Густаво в левом фланге атаки на чужой половине сбил Сидорчука, который разворачивался под передачу Кендзеры.
6'
Кадиоглу со входа в левый фланг штрафной запустил мяч над воротами мощным ударом.
5'
Подача с левого фланга от Новака была перехвачена Бойко на среднем выходе из ворот.
3'
Офсайд
Родригес получил в офсайде длинный заброс по левому флангу.
2'
Прострел Валенсии от лицевой на левом фланге штрафной пришелся в руки Бойко.
1'
Первая атака от Фенербахче завершилась потерей мяча на правом фланге.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Фенербахче: Байиндыр — Салаи, Тиссеран, Новак — Густаво — Осайи, Зайц, Озил, Пелкас, Кадиоглу — Валенсия.
Запасные: Бущан, Нещерет, Шапаренко, Шабанов, Миколенко, Андриевский, Гармаш, Караваев, Тымчик, Буяльский, Кулач, Антюх, Шкурин.
Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Сидклей — Сидорчук — Цыганков, Леднев, Шепелев, Родригес — Рамирес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле Олимпийского стадион Ататюрка (Стамбул, Турция) сыграют Динамо Киев и турецкий Фенербахче.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Карпаты Карпаты 3 АФСК АФСК 0 Завершен 17:00 - Сегодня Олимпия Олимпия 6 Любомир Любомир 0 Завершен 17:00 - Сегодня Скорук Скорук 1 ФК Тростянец ФК Тростянец 0 Завершен 15:00 - Сегодня Феникс Феникс 2 Мункач Мункач 0 Завершен 01:15 - Сегодня Флуминенсе РЖ Флуминенсе РЖ 1 Серро Портеньо Серро Портеньо 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Динамо - Фенербахче 04.08.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Фенербахче (Стамбул) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 04.08.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Фенербахче можно посмотреть 04.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Фенербахче, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Верес - 01.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Фенербахче (Стамбул)
Год основания Фенербахче (Стамбул): 1907
Страна: Турция
Тренер: Витор Перейра

Предыдущий матч команды Фенербахче был сыгран против Кайсериспор - 15.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Турции 2020/2021 и закончился победой команды Фенербахче.

Следите за результатами матча Динамо - Фенербахче онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Контрольные матчи клубов УПЛ и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен