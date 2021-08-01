Динамо - Фенербахче онлайн трансляция матча

Динамо в первой половине матча сумело реализовать один из трех созданных явных голевых моментов, в отличии от соперников, поэтому и отправлялось на перерыв с лидерством по счету на табло. Нельзя было сказать, что одна команда хотя бы в чем-то превосходит другую, просто киевляне были чуть спокойнее. чем соперники, и меньше спешили перед чужой штрафной. Качественный первый тайм от команды Луческу, который на отчетную игру вместе с коллективом не полетел из-за состояния здоровья.