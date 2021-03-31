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Казахстан - Украина онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 01 сентября 2021, 17:00 - Астана Арена . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Донатас Румсас
Рейтинг матча:
Казахстан
0 - 1
Обновить
39'
Украина
Ход матча
2' Роман Яремчук
Кто победит?
61 Пользователей сделало свой выбор
Казахстан
10%
Ничья
15%
Украина
75%
П1: 6.50 Х: 2.75 П2: 1.67
П1: 6.80 Х: 2.90 П2: 1.74
Личные встречи
Казахстан
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Украина
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Казахстан
Последние матчи - Казахстан
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 19:00 Македония 4 - 0 Завершен Казахстан П
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Казахстан Н
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 16:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Франция П
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 17:00 Казахстан 1 - 2 Завершен Литва П
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 19:00 Албания 3 - 1 Завершен Казахстан П
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Последние матчи - Украина
Новости команд
Главные события
2'
Роман Яремчук ГООЛ!
Кто победит?
61 Пользователей сделало свой выбор
Казахстан
10%
Ничья
15%
Украина
75%
П1: 6.50 Х: 2.75 П2: 1.67
П1: 6.80 Х: 2.90 П2: 1.74
Составы команд
1
Станислав Покатилов
17
Руслан Валиуллин
25
Сергей Малый
23
Юрий Логвиненко
22
Александр Марочкин
96
Марат Быстров
14
Владислав Васильев
5
Исламбек Куат
8
Асхат Тагыберген
19
Shushenachev, Artur
13
Азат Нургалиев
30
Андрей Пятов
21
Александр Караваев
25
Zabarnyi, Illia
22
Николай Матвиенко
16
Миколенко, Виталий
7
Андрей Ярмоленко
5
Сергей Сидорчук
17
Александр Зинченко
2
Эдуард Соболь
29
Буйальский, Виталий
15
Роман Яремчук
Стартовый состав
  • 19
    Shushenachev, Artur
    Нападающий
  • 13
    Азат Нургалиев
    Полузащитник
  • 14
    Владислав Васильев
  • 5
    Исламбек Куат
    Защитник
  • 8
    Асхат Тагыберген
    Полузащитник
  • 17
    Руслан Валиуллин
    Полузащитник
  • 25
    Сергей Малый
    Защитник
  • 23
    Юрий Логвиненко
    Вратарь
  • 22
    Александр Марочкин
    Защитник
  • 96
    Марат Быстров
  • 1
    Станислав Покатилов
    Вратарь
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 15
    Роман Яремчук
    Нападающий
    2
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
Запасные игроки
  • 14
    Самат Жаринбетов
    Полузащитник
  • 20
    Зайнутдинов, Бахтияр
    Полузащитник
  • 4
    Темирлан Ерланов
  • 11
    Ян Вороговский
    Полузащитник
  • 18
    Эркин Тапалов
    Защитник
  • 19
    Taikenov, Maksat
    Полузащитник
  • 12
    Игорь Шатский
    Вратарь
  • 74
    Seisen, Mukhammejan
    Вратарь
  • 16
    Orazov, Ramazan
    Полузащитник
  • 6
    Нуралы Алип
  • 17
    Абат Аимбетов
    Нападающий
  • 21
    Георгий Жуков
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 14
    Евгений Макаренко
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 30
    Тарас Качараба
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 45
    Даниил Сикан
Тренеры
  • Талгат Байсуфинов
  • Олександр Петраков
Статистика матча
35%
Владение мячом
65%
3
Штрафные
4
4
Фолы
2
1
Удары в створ
1
3
Удары мимо
4
Блокировано ударов
2
1
Угловые
3
Офсайды
1
Сейвы
1
Трансляция
38'
Валиуллин с левого фланга штрафной носком пнул мяч в руки Пятову.
36'
Васильев подавал во вратарскую с правого фланга, но Пятов разобрался.
34'
Куат с левого фланга попытался пробить издали, но мяч свалился с ноги.
33'
Тагыберген сыграл рукой в борьбе против Яремчука в центре поля.
31'
Опасный момент
Нургалиев в зоне перед штрафной нанес удар в правый нижний угол Пятов прочитал достаточно спокойно.
31'
Пятов полностью контролировал дальний удар Васильева с правого фланга.
29'
В итоге, соперника пришлось сбивать у центра поля при контратаке.
28'
Ярмоленко получил пас с правого фланга в штрафной, но тут же упал. Касание соперника?
26'
Опасный момент
Куат с правого фланга опасно стрелял издали в дальнюю девятку, но мяч прошел над воротами!
25'
Опасный момент
Штанга! Буяльский с левого прострелил на ближнюю штангу, в которую и пробил Ярмоленко в одно касание, после чего Сидорчук в дальней стороне штрафной играл на добивании, но Поспелов парировал в перекладину!
24'
Быстров явно не успевал за подачей Куата с левого фланга на дальнюю штангу.
22'
Нургалиев у центральной линии толкнул в спину Забарного.
20'
Шушеначев не смог опередить Миколенко на передаче на ход в правый фланг.
18'
Аут на правом фланге атаки выцарапал Яремчук на верховом мяче из борьбы против защитника.
16'
Опасный момент
Штанга! Миколенко на левом фланге штрафной обеспечил отскок на Соболя, после чего Эдуард из центра нанес удар в блок защитнику, после чего мяч полетел в ближний каркас ворот, а потом уже Ярмоленко не дали добить отскок.
15'
Блокирована попытка Быстрова завершить смещение с правого фланга дальним ударом.
13'
Соболь и Буяльский не смогли окончательно поджать соперников на левом фланге атаки.
11'
Миколенко в суматохе в центре штрафной пробил, после подачи углового с правого фланга, но поднял мяч высоко над воротами.
10'
Опасный момент
Покатилов кулаками снял подачу Зинченко со штрафного на левом фланге, после чего на входе в дальнюю сторону штрафной Сидорчук поймал слету, но защитник блокировал.
9'
Быстров с явным фолом отправил на газон Буяльского на правом фланге обороны.
7'
Вынос мяча от Покатилова на правый фланг пришелся за боковую.
5'
Тагыберген сбит у центральной линии фолом Соболя.
4'
Раскатываем в ширину и стараемся продавить.
2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пушечное начало от Яремчука! Караваев из борьбы на правом фланге дал пас в зону перед штрафной, форвард принял на грудь, после чего пробил прямиком в дальнюю девятку!
1'
Украина старается установить контроль над мячом.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бойко, Ризнык, Сирота, Кривцов, Качараба, Малиновский, Шапаренко, Корниенко, Макаренко, Цыганков, Тымчик, Сикан.
Украина: Пятов — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Ярмоленко, Сидорчук, Зинченко, Соболь — Буяльский — Яремчук.
Запасные: Шацкий, Сейсен, Алип, Ерланов, Тайкенов, Жарынбетов, Вороговский, Оразов Аймбетов, Тапалов, Зайнутдинов, Жуков.
Казахстан: Покатилов — Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин — Тагыберген, Куат, Васильев — Нургалиев, Шушеначев.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Донатас Румшас (Паланга, Литва) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы D. На поле стадиона "Астана Арена" (Нур-Султан, Казахстан) сыграют Казахстан и Украина.
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Анонс матча Казахстан - Украина 01.09.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Казахстан и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Астана Арена.

Дата проведения матча: 01.09.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Казахстан и командой Украина:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Казахстан в предыдущем футбольном матче 31.03.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Талгат Байсуфинов и Олександр Петраков разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Казахстан - Украина можно посмотреть 01.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Казахстан - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Казахстан
Страна: Казахстан

Предыдущий поединок команды Казахстан был сыгран против Македония - 04.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Македония.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Андрей Шевченко

Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Англия - 03.07.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Англия.

Следите за результатами матча Казахстан - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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