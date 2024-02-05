На России заявили о возможности проведения матча с казахами. В Казахстане быстро открестились от этйо идеи
В Казахстане первый раз слышат о такой феноменальной идее россиян
dailymail.co.uk
Российское пропагандистское издание "Матч ТВ" заявило, что сборные России и Казахстана могут провести товарищеский матч в июне 2024 года.
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Впрочем, вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох заявил, что в Казахстане об этом ничего не знают.
"Первый раз слышу о том, что мы можем сыграть со сборной России в июне. График игр у Казахстана уже составлен, в нем нет товарищеского матча с российской сборной, а переговоров с РФС, насколько мне известно, на этот счет тоже нет", — сказал Шох.
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Источник:asia24.media
Опубликовал: Михаил Черныш
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