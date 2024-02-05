На России заявили о возможности проведения матча с казахами. В Казахстане быстро открестились от этйо идеи

Российское пропагандистское издание "Матч ТВ" заявило, что сборные России и Казахстана могут провести товарищеский матч в июне 2024 года.

Впрочем, вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох заявил, что в Казахстане об этом ничего не знают.