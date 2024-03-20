Греция - Казахстан: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.2024 ⋊ Отбор на Евро 2024 на UA-Футбол

В четверг вечером на стадионе "Святой Софии" в Афинах в рамках отбора на Евро-2024 сборная Грецфи будет принимать Казахстан. Очень важный матч для обеих команд. Сборная Казахстана никогда в своей истории не играла на Евро, но пройти греков будет очень непросто. Эллины дома за последние три года проиграли всего два матча.

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Смогут ли подопечные Адиева еще на шаг приблизиться к своей мечте, - узнаем в четверг, 21 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 6. Начало - в 21:45.

Отбор в Евро-2024. Полуфинал

21 марта. Афины. "Ая София"

Греция 21:45 Казахстан

Трансляция: MEGOGO Футбол 6