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Греция - Казахстан: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.2024 ⋊ Отбор на Евро 2024 на UA-Футбол
Греция - Казахстан: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.2024 ⋊ Отбор на Евро 2024 на UA-Футбол
Фото: globallookpress.com
В четверг вечером на стадионе "Святой Софии" в Афинах в рамках отбора на Евро-2024 сборная Грецфи будет принимать Казахстан. Очень важный матч для обеих команд. Сборная Казахстана никогда в своей истории не играла на Евро, но пройти греков будет очень непросто. Эллины дома за последние три года проиграли всего два матча.
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Смогут ли подопечные Адиева еще на шаг приблизиться к своей мечте, - узнаем в четверг, 21 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 6. Начало - в 21:45.
Отбор в Евро-2024. Полуфинал
21 марта. Афины. "Ая София"
Греция 21:45 Казахстан
Трансляция: MEGOGO Футбол 6
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