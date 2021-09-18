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Динамо - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 сентября 2021, 19:30 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Kryvushkin, Dmytro
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
19'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
58%
Ничья
17%
ФК Александрия
25%
П1: 1.50 Х: 3.27 П2: 9.62
П1: 1.53 Х: 3.20 П2: 8.50
П1: 1.50 Х: 3.27 П2: 9.62
П1: 1.50 Х: 3.27 П2: 9.62
П1: 1.55 Х: 3.20 П2: 8.00
Интересные факты
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Домашняя статистика Динамо Киев в сезоне 4-0-0
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Год назад, Александрия была на 9 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 3 месте с 14 очками.
  • Команда Александрия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • Динамо Киев имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Динамо Киев забивает 1.79 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • В домашних матчах Динамо Киев не проигрывает Александрия в последних 11 встречах.
  • Наиболее популярный счет между Динамо Киев и Александрия 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Александрия выигрывает в 29%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Александрия - 1.4.
  • Mykola Shaparenko получил больше всего желтых карточек (4) в Динамо Киев. Vladislav Baboglo получил 4 в Александрия.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Александрия не проигрывает в последних 5 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 4, команда Александрия выиграла 0, 1 ничьи.
  • Динамо Киев выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Динамо Киев забивает 2.2 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 0.8 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Динамо Киев иАлександрия, когда Динамо Киев играет дома, 1- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 40% матчей, Александрия выигрывает в 29% матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 5 играх.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).
  • Александрия не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 1 гол(а).
  • Динамо Киев не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Александрия - 3.
  • Александрия забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • В прошлом сезоне Динамо Киев выиграл обе игры против Александрия (1-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Динамо Киев выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Во время последних 24 встреч, команда Динамо Киев выиграла 15 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 52-15 в пользу команды Динамо Киев
  • Динамо Киев не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • В домашних играх Динамо Киев не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • За последние 11 встреч когда команда Динамо Киев играла дома, команда Динамо Киев выиграла 9 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды Александрия. Разница голов 30-3 в пользу команды Динамо Киев.
  • Александрия не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 32% голов между минутами 31-45?
  • В Премьер-лига, Динамо Киев одержала 4 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
17
Побед
24
Игр
2
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Динамо 0 - 0 Завершен Бенфика Н
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Металлист 1925 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Динамо 7 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 21:30 Динамо 4 - 0 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021/2022
18.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Динамо Н
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
10.09.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
27.08.2021 - 19:30 Черноморец 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Александрия В
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Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
58%
Ничья
17%
ФК Александрия
25%
П1: 1.50 Х: 3.27 П2: 9.62
П1: 1.53 Х: 3.20 П2: 8.50
П1: 1.50 Х: 3.27 П2: 9.62
П1: 1.50 Х: 3.27 П2: 9.62
П1: 1.55 Х: 3.20 П2: 8.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 73
    Shkurin, Ilia
    Нападающий
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 34
    Иван Калюжный
  • 7
    Сергей Гринь
    Полузащитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
Запасные игроки
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 22
    Vitinho
    Нападающий
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 7
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 20
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 14
    Бухал, Хлиб
    Полузащитник
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
  • 15
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 79
    Yermakov, Georgiy
    Вратарь
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Gura, Yury
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
3
Удары мимо
2
Штрафные
1
Угловые
Фолы
2
Live Zone
Трансляция
15'
Опасный момент
Цыганков после идеального наброса от Буяльского коленом с пяти метров послал мяч выше ворот!
12'
Цыганков опасно стрелял со штрафного – кто-то из футболистов Александрии спас Билыка от проблем, переведя мяч на угловой.
8'
Динамо контролирует мяч – Александрия всем составом на своей половине поля.
3'
Опасный момент
А вот и первый шанс у Динамо! Цыганков в ближнем бою не смог переиграть Билыка!
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Динамо в турнирной таблице УПЛ, имея матч в запасе, делит с Шахтером первое место (по 19 очков). Александрия замыкает топ-5 с перспективой подняться на третье место в случае победы над командой Мирчи Луческу.
Инфо
В сезоне 2020-2021 Динамо дважды обыграло Александрию – 1:0 и 2:1.
Стартовые составы команд:
Динамо: Бущан, Шабанов, Кендзера, Миколенко, Забарный, Сидорчук, Цыганков, де Пена, Андриевский, Буяльский, Шкурин
Александрия: Билык, Мельник, Ковалец, Гринь, Калюжный, Третьяков, Мирошниченко, Дришлюк, Одарюк, Цуриков, Дубра
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча 8-го тура УПЛ между киевским Динамо и Александрией. Стартовый свисток в Киеве будет дан в 19:30 по киевскому времени.
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Анонс матча Динамо - ФК Александрия 18.09.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 18.09.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Динамо в предыдущем футбольном матче 04.04.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - ФК Александрия можно посмотреть 18.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Бенфика - 14.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Ингулец - 10.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Динамо - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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