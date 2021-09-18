Динамо - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Домашняя статистика Динамо Киев в сезоне 4-0-0

Александрия's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Год назад, Александрия была на 9 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 3 месте с 14 очками.

Команда Александрия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.

Динамо Киев не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.

Динамо Киев имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Динамо Киев забивает 1.79 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.9 гола, играя на выезде (в среднем).

В домашних матчах Динамо Киев не проигрывает Александрия в последних 11 встречах.

Наиболее популярный счет между Динамо Киев и Александрия 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.

Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Александрия выигрывает в 29%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Александрия - 1.4.

Mykola Shaparenko получил больше всего желтых карточек (4) в Динамо Киев. Vladislav Baboglo получил 4 в Александрия.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.

Александрия не проигрывает в последних 5 играх.

Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 4, команда Александрия выиграла 0, 1 ничьи.

Динамо Киев выиграл 5 домашних матчей подряд.

Динамо Киев забивает 2.2 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 0.8 гола против команды Динамо Киев (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Динамо Киев иАлександрия, когда Динамо Киев играет дома, 1- 0. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Динамо Киев выигрывает первый тайм в 40% матчей, Александрия выигрывает в 29% матчей.

Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.

Динамо Киев не проигрывает в последних 5 играх.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).

Александрия не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 1 гол(а).

Динамо Киев не пропускает в 4 матчах подряд.

Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Александрия - 3.

Александрия забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

В прошлом сезоне Динамо Киев выиграл обе игры против Александрия (1-0 дома и 2-1 на выезде)

Динамо Киев выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Во время последних 24 встреч, команда Динамо Киев выиграла 15 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 52-15 в пользу команды Динамо Киев

Динамо Киев не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

В домашних играх Динамо Киев не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

За последние 11 встреч когда команда Динамо Киев играла дома, команда Динамо Киев выиграла 9 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды Александрия. Разница голов 30-3 в пользу команды Динамо Киев.

Александрия не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Динамо Киев забил 32% голов между минутами 31-45?